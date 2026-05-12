日本假期2026懶人包｜7、8月哪些日子要避開？9月罕見白銀周5連休

日本假期2026｜放假去旅行，最好避開當地的公眾假期，一來人流較少，二來酒店價錢不會暴漲。《香港01》好食玩飛記者已為大家整理2026年日本公眾假期，讓大家輕鬆避開人潮，提前安排旅行。提提大家，日本每年7、8月是黃金旅遊季，不少本地人也會藉此計劃本地遊，外地旅客加上本地人必定令當地人流大增，建議大家提早預訂餐廳、景點門票。



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日本假期｜憲法紀念日延長至8日

日本內閣府公布2026年國定假日安排，其中憲法紀念日（日本的黃金周），將會延長至8日，另外還會出現罕有的「白銀周」，當地人將連放5日。如果不想在假日人擠人，就要提早規劃！

日本假期｜日本3大長假期注意 自駕遊避開這節日

日本全年有16個國定假日，其中有3個長假期極受當地人重視，包括年末年初、黃金周以及孟蘭盆節。雖然元旦的國定假期只有1月1日，但大部分企業都會從12月29日開始放假至1月4日左右，有些甚至更早及放得更長，這段時間無論是商場、餐廳還是零售店舖都會休息。

日本2026下半年假日一覽

海之日：7月20日（日本連放3日）

山之日：8月11日

孟蘭盆節：8月13日至16日前後（非國定假期）

敬老日（白銀周）：9月21日（日本連放3日）

秋分日：9月23日（據日本祝日法規定，當兩個「紅日」之間只隔一日，中間那天便會變成假期）

運動日：10月12日（日本連放3日）

文化日：11月3日

勞動感謝日：11月23日（日本連放3日）



一旦遇上日本長假期，當地便會人潮湧湧。（資料圖片）

如果不怕與當地人擠來擠去，或是不怕餐廳、商場等店舖休息，想藉此機會感受日本與別不同的節日氣氛，以下精選的日本節日活動，有興趣可參與！

日本連假｜7月18至20日——海之日

日本四面環海，所以生活各個方面都需要依賴海洋，而「海之日」就是為了感謝大海，並培育重視海洋的心，所以把這天定為假期。假期原本是在7月20日，後來在2003年修改為7月第3個星期一，連同星期六日就是三日連假。

日本連假｜8月11日至16日前後（非國定假期）——山之日＋孟蘭盆節

「山之日」則是為了感謝大山，自1995年海之日成為國定假期後，很多受山林恩惠的人士亦希望有「山之日」，最終獲國會考慮，並於2014年終於通過，2016年正式成為國定假期。

至於隨後的盂蘭盆節，雖然並非國定假期，但不少日本人也會在這段日子回鄉探親，故高速公路容易塞車。如果計畫在東京自駕遊，前往鐮倉、箱根等近郊，最好避免這個節日期間出發！

日本連假｜9月21日至23日—敬老之日+秋分之日（白銀周）

2026年日本將出現罕有的「白銀周」5天連假，由於9月21日是敬老之日，9月23日則是秋分之日，據日本祝日法規定，當兩個「紅日」之間只隔一日，中間那天便會變成假期，因此9月22日都會變成休息日，再加上9月19、20日為星期六、日，所以便有5天的假期。

「敬老之日」為的是感激長者對社會的奉獻。這段期間，如果帶著長輩來旅行就有著數，部分餐廳、景點會提供65歲以上長者特別優惠。

日本連假｜10月10至12日—運動之日

「運動之日」是源於1964年首屆東京奧運，當時開幕式為10月10日，並將這天明訂為「體育之日」，並在2000年改為每年10月第二個周一。時隔五十多年，日本再次迎來奧運主辦權，2020年更將「體育之日」一名正式改為「運動之日」。

日本連假｜11月21至23日—勤勞感謝之日

「勤勞感謝之日」有Thanks Giving的意思。節日源於日本古代慶祝五穀豐收的傳統習俗。早在飛鳥時代就有「新嘗祭」(Niiname-sai）這個慶祝活動。二戰後，「新嘗祭」被改名為「勤勞感謝之日」，旨在表達「感謝勤勞，慶祝生產，國民互相感恩」的精神。

日本連假｜元旦⸺跨年福袋、寺廟祈福

雖然日本人過新年的方式比較安靜，但在大城市中依然有熱鬧跨年活動可以參加，而在1月1日元旦亦有折扣福袋可以搶購，各大公司都會出現人龍。此外，不少人在12月31日及1月1日也會到寺廟祈福，如果想到日本感受跨年氣氛，不妨前往。

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