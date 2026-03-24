日本退稅攻略｜Threads瘋傳日本退稅1秒通關方法　店員直呼超貼心

日本退稅｜退稅攻略｜香港人一年去幾次日本，護照上的入境標籤貼得密密麻麻，而在購物後辦理退稅時，店員往往需要翻找護照內的入境標籤，以查核旅客身分。近日就有網民在Threads上發文，表示只需一個「貼心小舉動」，便可以省卻雙方時間！



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遊日旅客退稅一貼心舉動秒通關 店員直呼超貼心

近日有台灣網民於Threads上發文，表示在日本旅遊時，會在去日本的當次入境貼紙處貼一個「Here」的標籤貼，方便店員在辦理退稅手續時快速定位到正確頁面，省卻雙方時間。網民更表示這個簡單的小舉動獲得店員一直誇讚超棒超貼心。

帖文在Threads上引起熱烈討論，有網民稱方法有用，更有自稱在日本機場的土產店工作的網民亦大讚此方法。不過，亦有網民建議可以使用「Visit Japan Web」二維碼退稅功能，但由於有很多店舖不支援免稅QR code，不夠普及，因此作用不大。

日本退稅攻略 5大注意事項

日本退稅攻略【1】必須即日辦理退稅

日本退稅新制尚未實施機場退稅，即是大家仍然需要即日退稅，付款跟退稅一拼辦理。包括在藥妝店、精品店、百貨公司等。若沒有在付款時即時退稅，將不獲補辦退稅程序。

不過，日本將會由2026年11月1日開始全面採用新的免稅制度，將取消50萬日圓的免稅額上限及出境前不得拆封免稅品包裝的規定。屆時日本亦將全面啟用新的免稅系統，改為「先課稅、後退稅」的機場退稅模式。

更多內容👉🏻 日本旅行｜2026退稅新制全攻略：先付後退注意事項／步驟一文看清

日本退稅攻略【2】在護照上貼上標籤識別

在日本購物時，可以在當次入境貼紙處貼一個標籤貼，方便店員在辦理退稅手續時快速打開正確頁面，有效省卻雙方時間。不過要留意在過海關或入境時應該將標籤貼移除，同時應使用無痕標籤貼，避免有膠殘留或破壞護照頁面。

日本退稅攻略【3】填寫Visit Japan Web

Visit Japan Web具備「免稅QR碼」功能，提前完成註冊即可在支援讀取免稅QR碼的商店購物，免稅時無需再向店員出示護照！惟目前未有太多商店支援服務，建議去掃貨時最好還是帶備護照，避免因沒有護照而無法退稅！

日本Visit Japan Web設「免稅QR碼」功能，不用出示護照也可以退稅！（Visit Japan Web網截圖）

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日本退稅攻略【4】退稅金額限制

在日本購物，只要在同一天、同一間免稅店內，消費未稅金額滿5,000日圓即可辦理免稅。 消耗品如食品、化妝品、藥品等，免稅金額上限為50萬日圓；家電、衣服、皮包等一般物品則無免稅金額上限。

日本退稅攻略【5】切勿開封退稅品包裝

消耗品免稅後會將商品裝入密封袋，在離開日本前都是無法開封的，若是開封使用被查到，需要補繳稅金。如果在同一間商店同時購買消耗品跟一般物品，且一般物品沒有打算在日本境內使用的情況下，可以合併結帳，結帳後會將一般物品也一起放入消耗品的密封袋中。

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