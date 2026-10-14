福田近商場酒店9間｜近口岸/1分鐘到地鐵／COCO Park旁／人均$193

【福田酒店推薦／福田近商場酒店／深圳福田酒店】揀酒店最緊要交通方便、鄰近購物商場、食肆，即使行到攰都可以返酒店休息，今次《香港01》「好食玩飛」就推介9間福田口岸酒店，全部都鄰近商場，包括KKONE Mall／CT Mall／COCO Park，最平房價人均$193起！大家仲可以留意Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼，以最優惠價錢訂深圳酒店！ （文章內提及之價錢以官網為準）

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深圳福田酒店推介【1】五洲體育中心酒店

五洲體育中心酒店位於深圳市福田核心區，鄰近深圳市體育中心及深圳市體育場。酒店於2025年開幕，擁有223間客房，房間配備正面落地窗、半開放浴室及浴缸，坐擁開揚景觀。酒店同時提供健身室、2間餐廳、免費私人停車場等設施。

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五洲體育中心酒店

房價：人均HK$391起（大床房）

地址：深圳福田區泥崗西路2013號

交通：黃木崗站步行4分鐘

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深圳福田酒店推介【2】深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shenzhen Futian Port）

酒店於2023年開業，地理位置優越，位於福田口岸附近，而且距離4號線及10號線地鐵站只有幾分鐘步程，交通十分便利。周邊亦有多個大型購物中心。酒店提供142客房，分為4種房型，每位客人亦提供早餐服務。於Trip.com獲得4.8/5的評分，除了欣賞前台職員好客有禮之外，每間房間的衞生情況亦令人滿意，房內採用聲控操作功能，另外亦有機器人將外賣送到客房門口。

深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shenzhen Futian Port）

房價：人均HKD$317起（舒適大床房；包早餐）

地址：深圳福田區裕亨路38號

交通：福田口岸步行5分鐘

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深圳酒店推介【3】桔子酒店（深圳福田會展中心店）（Orange Hotel (Shenzhen Futian Convention and Exhibition Center)）

桔子酒店（深圳福田會展中心店）（Orange Hotel (Shenzhen Futian Convention and Exhibition Center)）位於深圳福田核心商業區，周邊配套完善，商場、大型購物中心、遊玩設施一應俱全。而且毗鄰深圳福田口岸、皇崗口岸和福田高鐵站，步行10分鐘即可到達福田會展中心，車程10分鐘即可達到福田口岸、皇崗口岸及福田高鐵站。除此之外，酒店可以使用智能家居遙控，十分方便，食物方面亦有多元化的選擇，職員的態度有善，十分推薦！

桔子酒店（深圳福田會展中心店）（Orange Hotel (Shenzhen Futian Convention and Exhibition Center)）

房價：人均HKD$233起（大床房；包早餐）

地址：深圳市福田區彩田南路2032號海天綜合大廈

交通：崗夏站步行2分鐘

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深圳酒店推介【4】秋果S酒店（深圳會展中心聯合廣場店）（TRUE GO S Hotel (Shenzhen Convention & Exhibition Center Lianhe Plaza)）

秋果S酒店（深圳會展中心聯合廣場店）（TRUE GO S Hotel (Shenzhen Convention & Exhibition Center Lianhe Plaza)）位於福田區金融中心，鄰近福田口岸，搭乘地鐵僅需18分鐘便可抵達酒店。酒店附近亦有購物商場及食肆等配套，生活機能性極佳！酒店提供138間客房，提供不同主題的精品客房，部分客房提供投影儀及3D電視，可以躺在床上看電影！

秋果S酒店（深圳會展中心聯合廣場店）（TRUE GO S Hotel (Shenzhen Convention & Exhibition Center Lianhe Plaza)）

房價：人均HKD$193起（麗致大床房）

地址：深圳市福田區濱河大道5022號聯合廣場B座

交通：崗夏站步行8分鐘

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深圳酒店推介【5】深圳濱河時代亞朵S酒店（Atour S Hotel）

深圳濱河時代亞朵S酒店（Atour S Hotel）於2016年開業，是亞朵酒店集團旗下酒店品牌，它坐落於深圳市福田區繁華CBD中心標誌性建築京基濱河時代大廈B座，樓下既是時尚購物中心KK ONE，集娛樂、購物、飲食為一體的大型綜合商業體，對於想要放鬆身心、盡情購物的旅客而言相當方便。

酒店北有大型公交車站台，前往國際會展中心約15分鐘，前往機場約30分鐘，出行極為方便快捷。酒店於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，有住客讚賞酒店的地理位置，以及其職員的服務態度優秀，不但會主動提供小童用品給小朋友用、更送上生日蛋糕給慶生住客，令人驚喜非常。

深圳濱河時代亞朵S酒店（Atour S Hotel）

房價：人均HKD$321起（高級雙床房）

地址：濱河大道9289號濱河時代大廈B座, 福田區, 深圳

交通：下沙地鐵站步行1分鐘

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深圳酒店推介【6】深圳濱河時代ICON LAB艾墾酒店（福田口岸店）（ICON LAB Hotel Shenzhen Futian）

深圳濱河時代ICON LAB艾墾酒店（福田口岸店）（ICON LAB Hotel Shenzhen Futian）於2020年開業，位於深圳福田區CBD中心，鄰近KKONE時尚購物商場及CT Mall，步行8分鐘便可到達地鐵站，生活機能極佳！酒店設計時尚簡約，全部客房均有一整片落地大玻璃窗，部分客房更有面向城景的圓形大浴缸，可以一邊欣賞城市日落一邊浸浴，更非常打卡able！

深圳濱河時代ICON LAB艾墾酒店（福田口岸店）（ICON LAB Hotel Shenzhen Futian）

房價：人均HKD$248起（天際雙床房）

地址：深圳福田區沙嘴路8號尚美.紅樹灣1號A棟1層

交通：上沙地鐵站步行8分鐘

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深圳酒店推介【7】深圳無印良品酒店（Muji Hotel Shenzhen）

深圳無印良品酒店（Muji Hotel Shenzhen）於2018年開業，雖然已經開業數年，但人氣及討論度仍然不減！酒店坐落於深圳市中心的城市綜合體深業上城商圈（UPPERHILLS）內，吃喝玩樂均非常方便！酒店是全球第一家無印良品酒店，設計亦別具特色，整體理念和家具皆出自無印良品，以廢舊船木作為裝飾，貫徹其環保及簡約理念。酒店客房亦廣泛使用木系元素，配以灰色系色調，帶有舒適時尚感，部分客房更有大大的落地玻璃向著公園景，景觀開揚，採光度及空間感十足！酒店亦設有餐廳、酒吧、咖啡店及閱讀空間，讓旅客沉浸式感受極致的無印氛圍！

深圳無印良品酒店（Muji Hotel Shenzhen）

房價：人均HKD$533起（A房型；包早餐）

地址：深圳福田區皇崗路5001號深業上城

交通：皇崗/福田口岸轉乘的士，車程約10分鐘

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深圳酒店推介【8】深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental Shenzhen）

深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental Shenzhen）於2022年開幕，位於福田區深業上城大樓高層，供應178間客房及套房，房間面積寬敞，部分更設有落地大玻璃，坐擁開揚的深圳灣及周邊城市繁榮景色。此外，酒店共設有8間餐廳及酒吧，還有一個位處高層的水療中心，以及室內游泳池、健身室等，極盡奢華便利。於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，不少網民的讚賞酒店的職員用手服務，會留意住客有甚麼需要而即時提供幫助，另外亦有人表示酒店高層客房的景觀出色，建議住客可選擇較高的客房入住。

深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental Shenzhen）

房價：人均HKD$1256起（豪華大床房「遠眺城市天際線」）

地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城A座

交通：冬瓜嶺地鐵站步行約12分鐘

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深圳酒店推介【9】深圳福田CBD逸扉酒店（UrCove By Hyatt （Futian CBD））

深圳福田CBD逸扉酒店（UrCove By Hyatt （Futian CBD））位於福田區市中心，步行至福田高鐵站及地鐵福田站只需5分鐘，交通非常便利。酒店共有212間客房，房間面積由25平方米至105平方米不等，設計簡潔舒適。所有房型均配備膠囊咖啡機、智能音響、智能電視等，部分房間更面向開揚的中庭花園景觀，或配備影音設施，可以在房間內度過舒適的私人時光。酒店同時設有24小時健身房及自助洗衣服務，對商務旅客來說非常方便！

深圳福田CBD逸扉酒店（UrCove By Hyatt （Futian CBD））

房價：人均HKD$326起（園景大床房）

地址：深圳市福田區鵬程一路與福中三路交匯處廣電金融中心6-9樓

交通：福田地鐵站步行5分鐘

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