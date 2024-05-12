深圳美食｜延吉火爆正談炸雞現點現炸　福田梅林寶安壹方城有得食

在吉林省延吉很火的「正談炸雞」，終於開來深圳了！



深圳首店就在福田區梅林，剛開1個月，已經拿下了深圳「小吃熱門榜Top1」。

開業期間每天排隊1小時起步，有人開門就來蹲守，有人撲空3次才吃上。

寶安壹方城店也開業了！現場點單，不能堂食，炸雞快製作好時會電話聯繫來取餐。

招牌推薦👇👇👇

+ 3

1. 芝士雪花炸雞（小份55元｜大份98元）

小份：翅根5個+翅中3個

大份：翅根10個+翅中6個（口味可以雙拼）



吃慣了醬汁濃稠的調味炸雞，這款會給你帶來一點小驚喜。芝士粉不要錢似的裹滿炸雞，鹹甜中帶着奶香。當雙唇被它沾染上時，幸福感也在嘴裏爆炸。

外皮的酥脆程度在及格線以上，肉質倒是非常嫩滑，結合芝士的buff，讓口感翻倍了。

但吃多會有點膩，小份也足夠和朋友分享啦。

2. 泰椒炸雞（小份55元｜大份98元）

温馨提示，不能吃辣的慎點！

這款炸雞的外皮不屬於酥脆的那一類，但雞肉非常入味，香辣滲入每一絲紋理，入口是直竄喉嚨的辣意，有點重口。

3. 芝士球（28元/份）

店內人氣王Top3，同樣裹滿芝士粉，鹹甜奶香頂格。一定要趁熱吃，感受軟乎乎的拉絲芝士，非常哇塞！

炸雞還有琥珀蜂蜜、醬油、香辣、甜辣、原味等多種口味，另外也有奶油薯條、地瓜條、醬油打糕條等小吃，選擇比較豐富。👇👇👇

就個人而言，它家口味屬於正常水準，沒有特別出彩驚豔的感覺，從很遠的地方專程來打卡就沒必要啦。

正談炸雞（梅林店）

地址：福田區梅林路凱豐花園33號商鋪

交通：深圳地鐵10號線孖嶺站E出口，步行80m

時間：周一至周日11:00-17:00（周四店休）

正談炸雞（寶安店）

地址：寶安區壹方城B1-038（奈雪對面）

交通：深圳地鐵1/5號線寶安中心站F出口，步行440m

時間：周一至周日10:00-22:00



注意：

1. 梅林店可以在「正談炸雞」小程序提前預定，每天10:30開始

2. 目前訂單量大，等待時間可能較長，介意請勿前往

3. 建議先諮詢是否還能點餐，避免到店撲空



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