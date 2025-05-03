深圳福田新商場｜iN城市廣場200+特色品牌　實拍揭秘｜地鐵直達

4月底，陪伴深圳人走過20餘年的地標級Mall——新城市廣場，以全新的身份「iN城市廣場」煥新開業，許多80、90後深圳人青春的回憶終於回來了，老位置，新記憶，曾經的故事在此續寫新篇。



iN城市廣場位置落於福田深南中路，地鐵1/6號線科學館站直達商場，交通條件便利，以後的假日遊玩又多了一個新選擇～

iN城市廣場擁有14萬㎡的超大場地，每個區域都有各自的特色，提供生活主義、都市運動、潮流運動、親子歡聚、食玩天地5大生活方式。在快節奏的城市生活中慢下來，逃離繁忙，走進iN生活。

+ 3

從城市運動，到美食中心，iN城市廣場以輕鬆的生活方式及場景連接日常，引進了許多華南區首店、深圳首店和旗艦店，將自然活力與城市商業結合，騎車、打球、寵物、夜生活都能在此實現......營造種種放鬆場域。

iN城市廣場四大特色主題空間．漫遊指南

1. FUSION PARK：深圳市中心最大運動公園

歡迎來到「FUSION PARK」，iN城市廣場以運動為主題，打造了一座30000㎡的運動式Mall，這也是深圳市中心最大的戶外運動公園。逛街前先給身體按下啟動鍵，在運動公園肆意將快樂、多巴胺自在揮灑。

+ 3

飛盤、陸衝（surf skate）、匹克球（pickleball）、網球、街頭籃球、騎行、籠式足球......再也不用費力去找場地了，在這裏就能一站式玩到當下最流行的運動。

日常運動之餘，不定時還會和N+知名運動品牌共創賽事活動，營造潮流運動派對氛圍，體驗美式街頭文化。

一場場足球賽事，激情與速度的碰撞，給生活加上滿血buff，讓你過「足」癮。

躺進戶外草坪，陽光肆意揮灑，開啟公園式享受，看天發呆才是正經事。

生活原本沉悶，但滑起來就有風，在複合碗池中盡情滑行，體驗「街頭飛人」的快感。初級緩坡區&高級緩坡區，滿足不同水平滑手需求。

逛逛北廣場的潮流新店：UNDEFEATED（華南首家球場店）、TREK（華南首家騎行友好旗艦店）、Wandering 滑板（深圳首家賽事級場地旗艦店）、Crying Center（深圳首店）、UPTennis（深圳首家賽事級場地旗艦店）。

2. 灣區糧倉：煙火氣美食嘉年華

iN城市廣場擁有最全的灣區美食嘉年華，從傳統中餐到國際風味，從精緻正餐到輕食快閃，一次性吃到多家招牌美食。

orbit one奧彼文星球食研所、原石牛扒、Manner、UH SELECT祐禾、古堡麪包、煲珠公、LINLEE檸檬茶等。

3. 都市綠洲：自然休憩場

深圳最Chill的室內室外下沉廣場，綠植環繞打造熱帶風情秘境，漫步其間彷彿置身自然氧吧。

M Stand、奈雪的茶、霸王茶姬、MUJI、超級安踏、九木雜物社、WOW BEAUTY......輕餐與日常空間自然交融。

4. 劈酒街：宇宙中心

前往美好生活的24小時城市social新場域——劈酒街，時尚和煙火氣在此偶遇，Live House、中西式bistro、KTV......

約上三五好友，在夏日的前奏裏，微醺、歡聚，永不落幕的活力玩法是這裏的主旋律。

iN城市廣場逛街指南，200+特色品牌入駐

1. 永輝超市：學習胖東來自主調改店

iN城市廣場店的永輝超市，是學習胖東來的自主調改店，從裝潢佈局到環境氛圍都煥然一新，並且將胖東來的服務細節也帶到了這裏。

並且，永輝超市引入了多款「DL」標誌的胖東來商品，燕麥脆、鱈魚片、洗衣液、果汁、啤酒......這些均會在超市內供應。

2. MARSMART PETS 火星寵物：華南首店

深圳首家火星寵物超市終於開了，充滿工業未來感的風格，獨特而吸睛。可以體驗AR換裝系統解鎖寵物超模體驗，3D全息互動劇場上演人寵即興小劇場！

150+國內外先鋒寵物品牌，涵蓋3000+SKU寵物好物。在這裏，美好人寵生活不是概念，而是你和毛孩子一起設計的未來。

3. orbit one奧彼文星球食研所：深圳旗艦店

一間來自未來的餐廳！

在orbit one用餐， 食物是坐着「飛碟」來的 ，做好的菜品被裝置於UFO碟內，智能定位，精確劃送到你身邊，還能觀看星際飛行表演，妥妥的科幻大片既視感。

在星際餐廳之中，抬頭是黑暗中一圈又一圈的光線，就像是宇宙運行的軌跡，遠處的壁燈在隱隱發光，瞬間分不清現實還是虛幻~

體驗在宇宙中用餐的感覺，未來科技感的氛圍拉滿。

4. 公路商店：全國首家非標旗艦店

全國首家非標旗艦店「公路商店」，是愛酒之人「奮鬥」的主場。

主打街頭社交式的體驗，無論精釀派or特調黨，都是一樣的灑脱自由，即便只是來杯無醇飲品，每時每刻的氛圍都足以讓人沉溺上頭！

5. Wandering滑板：深圳首家賽事級場地旗艦店

Wandering滑板：深圳首家賽事級場地旗艦店（ShenzhenStyle提供）

Wandering——板圈OG，開設華南首家室內外聯動滑板場，場地涵蓋街式區、碗式區、miniramp區，同時配備專業的滑板教學團隊，致力於打造對標國際的滑板教學體系。

6. Crying Center：深圳首店

Crying Center哭喊中心，是許多年輕人都愛的原創設計師青年服裝品牌，如今深圳首店終於開了！

原創國潮品牌，中性風、日系、簡約、復古是品牌的特性標籤，而叛逆、個性、自由、獨特是Crying Center哭喊中心給大多數哭粉的第一印象。

7. 朗玩：福田首店

紅透日本，全網爆火的朗玩終於開到福田了！ 這個「超級遊樂場」集合了各種娃娃機、街機遊戲，正版迪士尼玩偶、精靈寶可夢系列玩偶、哥斯拉遊戲機......

喚醒你所有的童年記憶，又酷又好玩，遊戲機 bgm 響起的一瞬間，氛圍直接拉滿！

8. SLOWFAST：深圳首店

SLOWFAST：深圳首店（ShenzhenStyle提供）

SLOWFAST是一個起始於深圳的潮流生活創意單位，追求都市中的慢與快，擁抱多元的潮流生活和青年文化、通過打造線上線下潮流場景、藝術IP和創意內容、傳播不拘常規的潮流藝術生活，致力於成為都市潮流生活的聚集地。

iN城市廣場·更多特色品牌

iN城市廣場既聚焦年輕人需求，也兼顧鄰里生活，既注重質感生活，也滿足性價比的選擇。未來，更多品牌入駐，敬請期待。

iN城市廣場集合眾多特色品牌（ShenzhenStyle提供）

無處不在的創意碰撞，理想中的鬆弛生活，走進iN城市廣場，活力漫遊，無樂不做。

iN城市廣場

地址：深圳福田區深南中路1095號

交通：地鐵1/6號線科學館站F出口



【本文獲「ShenzhenStyle」授權轉載，微信公眾號：style-0755】