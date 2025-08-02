深圳6大新商場盤點　益田假日/iN城市/大悦城/K11 ECOAST地鐵直達

2025上半年，深圳新開的MALL，你逛過幾家?



1. 深圳K11 ECOAST海濱文化藝術區

K11 ECOAST海濱文化藝術區是K11在中國內地的首個旗艦項目，於2025年4月28日開啟了首期試營業。

它形如一艘「金色巨輪」，停泊於蛇口太子灣畔，建築與海濱岸線的完美融合，為太子灣畔描繪了全新的風景線。迎着温柔海風，在這座巨型文化藝術區裏四處漫遊，逛商場、逛公園、看海、看展覽，一下子把大家最喜歡的幾件事都辦了。

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全球知名設計團隊打造23萬㎡「海濱文化藝術區」

整個K11 ECOAST海濱文化藝術區佔地23萬m²，由OMA、戴衛·奇普菲爾德建築師事務所、藤本壯介等大師級團隊聯手打造而成。除了K11 ECOAST南館與北館以外，還有K11 HACC文化空間、新世代辦公空間K11 ATELIER，以及海濱長廊Promenade，將藝術、人文、自然融於一體。

將花園綠洲搬進K11 ECOAST

K11在設計之時，便將可持續的綠色理念和自帶的藝術基因糅合到了一起。垂直綠植、生態中庭、屋頂花園、綠化環道如一顆顆待拆的彩蛋，分佈在K11 ECOAST各個角落，將花園綠洲搬進了室內。

朝室外望去，目之所及之處是開闊海景和平坦綠地，讓自然景觀也成為了K11 ECOAST不可缺少的一部分。

深圳K11 ECOAST海濱文化藝術區

具體位置：深圳南山區太子灣路56、61號

交通方式：地鐵12號線太子灣站B1/C出口



2. iN城市廣場

2025年4月29日，落於深圳福田的「iN城市廣場」正式開業。商場以「Do Nothing MALL」為概念，iN城市廣場被打造為放鬆而愜意的「城市遊樂場」。

喜歡購物、運動、玩樂、美食、日咖夜酒的人們，都能在這裏找到一處歸屬。

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深圳最大——30000㎡戶外運動廣場

iN城市廣場將30000m²的北廣場打造為「深圳最大的戶外運動廣場」，足球場、籃球場、滑板池、網球場分佈在不同的角落，騎行道從中繞過，串聯起各個場地。

以年輕人們都喜愛的各項運動，叩開社交的邊界。

在iN城市廣場能逛什麼、吃什麼？

室內打造的多個餐飲空間，可以從早吃到晚「灣區糧倉」，融合有中餐、西餐、日料、粵菜、湘菜、融合菜、創新菜......

在這能還逛到滑板旗艦店、多家潮流運動品牌首店、「老式戲院」裏的Speakeasy Bar、超市等，以後去福田吃喝玩樂的選擇更多了。

iN城市廣場

具體位置：福田區深南中路1095號

交通方式：地鐵1/6號線科學館站F口



3. 羅湖益田假日廣場

2025年4月30日，深圳第2座「益田假日廣場」，落於深圳羅湖愛國路與華麗路交匯處。

這是一座體量達12萬㎡的多元藝術體驗式購物中心，在吃喝玩樂中休閒地度過每個假日。

10萬㎡購物中心，5大自然主題

10萬㎡購物中心由建築事務所Benoy&日本乃村工藝社等知名機構共同打造，把大自然中的「花、溪谷、雲、音、瀑布」五大主題貫穿其中。四季花巷也將於每月開啟主題市集。

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36家首店 都開來羅湖了

貴廚酸湯牛肉、一緒壽喜燒、俄士廚房、大榕樹下、鮨富藏、徐鼎盛川味館、上山下山·貴州菜、海楠裏、入雲川、一沙一城、任吉老砂鍋、巴奴、聖豐城等一大批店鋪都來羅湖了。以後來羅湖玩，吃飯的選擇更多了。

羅湖益田假日廣場

具體位置：羅湖區愛國路與華麗路交匯處

交通方式：地鐵3號線翠竹站B2口（約步行390米）



4. PA MALL重大更新

落於深圳第一高樓裏的「PA MALL」，位於深圳福田CBD黃金地段，是華潤萬象在福田的首個力作。

今年5月，經華潤全面接手後，PA MALL從外觀、空間，到業態都進行了全新升級，融合了米其林黑珍珠星級餐飲、國際輕奢零售矩陣、潮流運動品牌和文化藝術體驗。

奢雅共生的「地標空間」

走進PA MALL，M-L1層天花板被打通，抬頭可見空間變得更為開闊、敞亮，空間內的線條設計感、極簡清爽的配色，賦予其奢雅的高級感。

現在去PA MALL，逛街體驗也更為流暢輕鬆了，通過新增手扶梯，優化了中庭的區域垂直動線。

PA MALL外立面變了，出自藝術大師Matteo之手

PA MALL外牆也換上了全新的藝術美陳裝置。這是由意大利國際藝術大師、曾擔任古馳GUCCI資深印花設計師的Matteo傾力打造。

孔雀翎羽、植物、花卉肆意攀於牆面，所到之處皆是璀璨，此裝置在5月20日-8月31日限時展出。

另外，空中廊橋也改造成「玻璃盒子」的模樣，為城市風景增添了幾分通透靈動。

PA MALL全新逛街指南

這次PA MALL升級後，進行了全新招商，引入了一大批首店、大牌來到福田。

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On昂跑、KOLON SPORT、Polo Ralph Lauren、COS、Vivienne Westwood、Aesop、Maison Margiela等一眾以前在「萬象城」逛到的大牌，在PA MALL也能逛到了。

深圳PA MALL

具體位置：福田區益田路平安金融中心PA MALL

交通方式：地鐵1/3號線 購物公園站D口



5. 太子灣花園城VILLA

2025年5月30日，太子灣花園城 VILLA街區正式開放。佔地約1.5萬㎡，太子灣花園城VILLA街區以「山海城」為靈感，打造了一處全新的花園式街區，將建築、綠意與海岸線融為一體。

整個街區由8棟獨棟建築構成，由曾經擔綱上海蘇河灣整體規劃的Callison RTKL團隊負責設計，猶如漂浮在海上的白色島嶼。

8棟獨棟建築 一座白色島嶼

整個街區由8棟獨棟建築構成，由曾經擔綱上海蘇河灣整體規劃的Callison RTKL團隊負責設計，猶如漂浮在海上的白色島嶼。

不超過3層的體量，保留了空間的呼吸感，也很好地融入了自然環境。建築以純粹的白色為主調，流線型的線條，與不遠處的大海相呼應。

太子灣花園城 VILLA，一座開放式的藝術館

山海之外，太子灣花園城VILLA以獨有的藝術氛圍，將整個街區化身成一座開放的藝術花園。

在這裏，你會遇見3件藏在山海間的「禮物」：一座靜靜守望海灣的雕塑；一件時刻都在流淌變幻的數字裝置；一個星星般的燈光裝置。這3件藝術品都是全新創作，也是洛朗·佩爾博斯、郭鋭文、以及王俊豪三位藝術家在中國的永久公共藝術項目。

太子灣花園城VILLA

具體位置：深圳市南山區南海大道88號

交通方式：地鐵12號線太子灣站-B1口，步行556米



6. 深圳大悦城

2025年7月12日「深圳大悦城」正式開業。佔地25萬平方米，深圳大悦城不是傳統意義上的購物中心，而是一個融合了藝術、社交、自然與潮流的複合生活空間，為周邊生活解鎖更多可能。

必逛「十字街」 解鎖潮流T台

位於LG層的十字街，深圳大悦城通過潮流廠牌IP、休閒步道，結合市集活動、音樂live、明星應援、KPOP熱舞等新潮內容，構建可盡情表達青年態度的「潮流T台」。

開業之際，深圳大悦城邀請到了7大頂流IP快閃店組團：迪士尼皮克斯玩具總動員快閃店•玩心商店、HIDDEN WOOO旗下HUROBO快閃店、SLLO幽靈貓主題快閃店、卡皮巴拉豚豚崽烘焙坊、夏日超開「新」（歪瓜出品潮玩集合主題店）、大美術館、Wood buddy我的巴迪TV Box限定店。可愛的快閃裝置、各種打卡裝置和限量潮玩限時上線。

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近400家品牌入駐，首店/定製店超50%

地下4層，地上6層，深圳大悦城近400家品牌入駐，其中首店/定製店佔比超50%。漫步在大悦城，不再是千篇一律的品牌門店，網紅店、特色店、小眾店齊聚於此，打造出一個深圳青年「無壓力、有體驗」的前沿潮流消費高地。

路易威登合作藝術家「無界之棲」亞洲首展

藝術家Alex Proba，來自德國的多學科現象級藝術家，現居紐約，是路易威登合作藝術家，也是當下最受追捧的「色彩魔法師」，其作品被《紐約時報》評為「治癒系視覺良藥」。

這次Alex Proba亞洲首展即將在深圳大悦城正式亮相，為了深圳大悦城的開幕，Alex特別創作了一系列全新的裝置藝術雕塑，靈感來源於「無界之棲」的主題——一場超越限制的歡樂慶典。

深圳大悦城

具體位置：深圳市寶安區創業二路與前進一路交匯處

交通方式：地鐵5/12號線靈芝站F口直達



逛商場，才是夏天出門最優解。