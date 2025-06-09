深圳無邊際泳池酒店10間｜高空玻璃泳池＋海景房！人均$230起

深圳無邊際泳池酒店推介2025｜在香港不是常常可以游泳，就算游泳都並非靚到可以打卡。去得旅行當然要體驗一下奢華又打卡able的無邊際泳池！《香港01》「好食玩飛」整合10間設有無邊際泳池酒店的深圳酒店，有酒店更擁有全玻璃的透明高空泳池，人均只需$230起！



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深圳無邊際泳池酒店推介【1】深圳雅詩閣鳳儀山服務公寓（Ascott Fengyishan Shenzhen）

深圳雅詩閣鳳儀山服務公寓（Ascott Fengyishan Shenzhen）於2024年開業，坐落於鳳儀山，地處銀湖生態區，提供197間公寓式客房，設有客廳、飯廳、臥室、露台及廚房，廚房設備齊全、浴室配備奢華浴缸、露台更坐擁無敵景觀！酒店亦設有天台無邊際游泳池、健身室、模擬高爾夫、兒童遊樂場、餐廳及等設施，並提供免費穿梭巴士及停車場。

深圳雅詩閣鳳儀山服務公寓（Ascott Fengyishan Shenzhen）

房價：人均HK$436起（一房豪華城景套房；包早餐）

地址：深圳龍崗區布吉街道鳳凰社區清吉路23號鳳儀山大廈

交通：羅湖北站車程8分鐘

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深圳無邊際泳池酒店推介【2】深圳瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen）

深圳瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen）座落於京基100大廈的75至100樓，是目前深圳最高的酒店，坐擁絕美景色！酒店提供多種房型，由2人房到親子IP房都有，奢華感十足！酒店設備亦非常完善，擁有室內無邊際泳池、水療中心、圖書館、空中酒吧等，酒店亦鄰近KK Mall、東門老街、大劇院地鐵站，來往羅湖口岸更只需3分鐘車程！

深圳瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen）

房價：人均HK$615起（豪華城景大床房）

地址：深圳羅湖區深南東路5016號

交通：大劇院站步行1分鐘

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深圳無邊際泳池酒店推介【3】深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）於2024年開幕，鄰近地鐵站及沙灘。酒店以海洋為主題，提供專屬海灘區、室外游泳池及無邊際泳池、親子樂園、空中庭院、健身室、托兒服務、生態之旅、燒烤、晚間M秀、主題派對等設施及活動。酒店提供321間全海景房，均配備海景露台、圓形大浴缸、音響設備等，最小的房型也有50平方米，空間超寬敞！

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）

房價：人均HK$862起（豪華海景大床房；包早餐）

地址：深圳鹽田區鹽梅路33號

交通：小梅沙地鐵站步行7分鐘

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深圳無邊際泳池酒店推介【4】大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）

大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）面朝南海，三面環山，步出酒店即到金色沙灘。酒店客房坐擁迷人海景及庭園景色，設有露台及浴缸，讓你度過美好時光！酒店亦有提供6個室內及户外游泳池隨心暢泳，當中更有無邊際游泳池！小童游泳池則設有水上滑梯和水上娛樂設施，另外亦有餐廳、酒廊等休閑設施。

大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）

房價：人均HK$585起（豪華海景客房；包早餐、大梅沙趣趣島、精美旅拍）

地址：深圳鹽田區大梅沙鹽葵路 (大梅沙段) 9號

交通：大梅沙站步行12分鐘

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深圳無邊際泳池酒店推介【5】深圳桔釣沙萊華度假酒店（Lavenna Resort Judiao Sha Shenzhen）

深圳桔釣沙萊華度假酒店（Lavenna Resort Judiao Sha Shenzhen）位於深圳東部大鵬半島東岸，鄰近桔釣沙，獨享1公里天然海岸及15萬平方米東南亞熱帶花園！酒店提供253間客房，當中包括6棟豪草海景三房獨棟別墅，每間客房都設有陽台。酒店附設室外無邊際泳池、室內泳池、海上運動中心、健身中心等，絕對能滿足度假需要！

深圳桔釣沙萊華度假酒店（Lavenna Resort Judiao Sha Shenzhen）

房價：人均HK$380起（豪華園景大床房；3人入住；包精美旅拍）

地址：深圳大鵬新區南澳街道新東路28號

交通：惠陽站車程約1小時

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深圳無邊際泳池酒店推介【6】深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）

深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）坐落於寶安區，鄰近地鐵站及福海河，可以免費租借帳篷、自行車、手持泡泡機等多款露營器具前往露營及野餐。酒店亦附設室內泳池、模擬高爾夫球、兒童遊樂場、健身室等休閒設施，更有室外高空透明泳池等你盡情打卡！

深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）

房價：人均HK$230起（高級房）

地址：深圳寶安區展雲路8號

交通：國展南站步行4分鐘

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深圳無邊際泳池酒店推介【7】深圳深鐵塘朗城君璞酒店（Junpu Hotel）

深圳深鐵塘朗城君璞酒店（Junpu Hotel）於2020年開幕，是深圳地鐵集團旗下的輕奢酒店品牌，距離深圳北站車程13分鐘、塘朗站1分鐘步程。酒店共有199間客房，房間樓底高、採光充足而且非常安靜，床品、洗浴用品都十分高級。酒店另設有無邊際游泳池、桑拿、健身室、公共浴池、餐廳等設施。

深圳深鐵塘朗城君璞酒店（Junpu Hotel）

房價：人均HK$285起（城景大床房）

地址：深圳南山區留仙大道3333號塘朗城西區C座6-16樓

交通：塘朗站步行1分鐘

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深圳無邊際泳池酒店推介【8】深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）

深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）於2023年開幕，位於深圳西部會展新城，來往地鐵站只需步行10分鐘，距離深圳灣口岸車程則大約40分鐘。酒店提供359間客房、套房以及親子主題房，均設大面積採光窗、浴缸、乾濕分離浴室、特大睡床等。酒店亦配備無邊際室內泳池、健身室、大型兒童遊樂場等休閒娛樂設施。

深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）

房價：人均HK$336起（豪華大床房）

地址：深圳寶安區福園二路93號會展灣東城廣場二期7棟101

交通：國展北地鐵站步行10分鐘

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深圳無邊際泳池酒店推介【9】深圳南山深鐵皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen Nanshan）

深圳南山深鐵皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen Nanshan）於2020年開幕，鄰近太古購物廣場及地鐵站，吃喝玩樂都方便！酒店擁有307間客房，房間現代摩登風格，配備全景落地窗、半開放浴室及浴缸等，同時設有親子主題房，最多可容納6人入住。酒店亦提供健身中心、瑜伽房、空中室內無邊際恆温泳池、按摩池、4間餐廳及酒吧。

深圳南山深鐵皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen Nanshan）

房價：人均HK$302起（高級雙床房）

地址：深圳南山區深南大道9819號

交通：深大站步行7分鐘

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深圳無邊際泳池酒店推介【10】深圳官湖祕野礁石海景美宿

深圳官湖祕野礁石海景美宿於2024年開幕，坐落在有「深圳版鐮倉」的官湖沙灘旁。酒店共有22間客房，房間均有無敵海景！大部分房間內設有海景浴缸或海景泡池，並帶有寬敞露台，非常值得打卡留念！酒店亦附設戶外無邊際游泳池、日光浴場、公共浴池、公共海灘等，並提供水上活動及一系列餐飲設施及服務，更有免費20分鐘專屬攝影服務！

深圳官湖祕野礁石海景美宿

房價：人均HK$605起（貝拉·海景大床房C101；包早餐、下午茶、糖水、迷你吧、管家服務、專屬攝影服務）

地址：深圳龍崗區葵涌街道官湖村官湖西路7號1號樓

交通：小梅沙站車程38分鐘

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