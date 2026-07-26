成都周邊遊｜9個避暑好去處　18分鐘直達人氣景點＋川味美食推薦

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1. 成都→都江堰

都江堰市因世界聞名的古代水利樞紐都江堰而得名，簡稱「灌」，是國務院首批公布的國家級歷史文化名城。早在民國時期，其境內的都江堰—青城山就被列為川西風景名勝區。

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這座千年古城坐擁三項世界級殊榮：青城山—都江堰世界文化遺產、四川大熊貓棲息地世界自然遺產，以及都江堰水利工程這一全球灌溉工程遺產，形成了「三遺之城」的獨特城市名片，完美詮釋了人文與自然交相輝映的東方智慧。

乘車時長：18分鐘（都江堰站）、23分鐘（離堆公園）

參考票價：犀浦站-都江堰站（10元，人民幣，下同）

美食推薦：葱葱卷、新繁牛肉豆花、兔頭、北街米線、冰粉、白果燉雞、郭水餃、渣渣面、鍾鴨子、葉婆婆豆漿饃饃、甜水麵

遊玩推薦：都江堰景區、青城山前山景區/後山景區、熊貓谷、南橋、泰安古鎮、趙公山



2. 成都→邛崍

邛崍天台山景區坐擁國內罕見的向斜山地地質奇觀，丹霞赤壁與喀斯特溶洞在此相映成趣，形成「雙地貌共生」的獨特景觀。景區以「峰巒疊嶂顯奇絕，怪石嶙峋藴仙姿，碧水潺潺織銀鏈，林海幽深隱秘境」四大特色聞名遐邇，被譽為鑲嵌在川西旅遊環線上的山水秘境明珠。

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乘車時長：26分鐘

參考票價：成都西站-邛崍站（25元）

美食推薦：奶湯麵、尹蕎麵、碗碗羊肉、春捲、燙皮羊肉、蹄花

遊玩推薦：平樂古鎮、天台山景區、南寶山、川西竹海景區



3. 成都→茂縣

茂縣位於阿壩州東南部，以險峻高山、幽深峽谷和絕壁奇觀著稱。境內匯聚「羌鄉古寨」國家4A級景區、疊溪·松坪溝與九鼎山大峽谷兩處省級勝景，更有黑虎羌寨碉樓群、營盤山新石器遺址見證人文歷史，寶鼎溝自然保護區和土地嶺森林公園則構成生態雙璧，展現自然與文明的交融畫卷。

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乘車時長：56分鐘

參考票價：成都東站-茂縣站（76元起）

美食推薦：酸菜面塊、洋芋餈粑、手工蕎麵、糌粑、粟米攪團

遊玩推薦：九鼎山風景區、疊溪松坪溝景區、中國古羌城、疊溪海子



4. 成都→九寨溝

九寨溝縣地處高原濕潤氣候區，域內分佈着享譽中外的九寨溝5A級旅遊景區，同時匯聚了勿角大熊貓省級自然保護區、白河川金絲猴棲息地、貢槓嶺生態保護區三大珍稀動物庇護所。

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此外，甘海子國家森林公園、瑤池仙境般的神仙池、靜謐悠遠的甲勿天池以及蜿蜒壯美的黑河峽谷等自然人文景觀星羅棋佈，共同構成多元立體的生態旅遊矩陣。

乘車時長：1小時33分鐘

參考票價：成都東站-松潘站（97元起）

美食推薦：藏式火鍋、糌粑、酥油茶、酸奶、洋芋餈粑、蕎麥麵條、青稞酒

遊玩推薦：九寨溝風景區、神仙池、五彩池、諾日朗瀑布、五花海、長海



5. 成都→樂山

樂山坐擁岷江、大渡河、青衣江三江交匯，溪澗密佈如織；攬峨眉仙山、凌雲山等峻嶺雄峰入懷。自古享有「峨眉天下秀，嘉州山水奇」的盛讚，更以「蜀之勝境在嘉州」的千古絕唱，鑄就了「半城山水半城詩」的獨特城市風骨。

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乘車時長：46分鐘

參考票價：成都東站-樂山站（54元起）

美食推薦：缽缽雞、甜皮鴨、蹺腳牛肉、豆腐腦、鳳爪、蛋烘糕、綿綿冰、冰粉、涼糕

遊玩推薦：峨眉山、樂山大佛、四川黑竹溝國家森林公園、九曲棧道、嘉陽國家礦山公園



6. 成都→雅安

雅安坐擁得天獨厚的自然景觀與人文底藴，境內上裏、望魚等古村鎮曾是南方絲綢之路的重要節點，享有「川西鎖鑰」「藏地前哨」民族通衢」的美譽。

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作為茶馬古道核心樞紐，這片土地更孕育了舉世聞名的茶文化——蒙頂山作為茶祖吳理真植茶聖地，被公認為全球茶文明發祥地，千年茶香至今縈繞着這座浸潤在歷史長河中的雨城。

乘車時長：54分鐘

參考票價：成都西站-雅安站（52元）

美食推薦：棒棒雞、砂鍋雅魚、撻面、火鍋牛肉粉、漢源罈子肉、水面、木桶魚、石棉燒烤

遊玩推薦：牛背山、王崗坪景區、神木壘&達瓦更扎、龍蒼溝國家森林公園、碧峰峽、蒙頂山、二郎山喇叭河景區



7. 成都→西昌

西昌地處四川西南部，是涼山彝族自治州的州府所在地。這裏既有靈秀的山水畫卷與多彩的彝族文化，又承載着現代航天科技的神秘魅力。

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年均日照超200天，月華澄澈的夜晚眾多，使其成為陽光追逐者的理想旅居地。獨特的自然人文資源與航天奇觀在此完美交融，編織出川西南最富魅力的城市圖景。

乘車時長：2小時55分鐘

參考票價：成都南站-西昌西站（149元起）

美食推薦：火盆燒烤、醉蝦、彝族特色菜、西昌米粉、坨坨肉、炸洋芋、卷粉

遊玩推薦：邛海濕地、瀘山、建昌古城、航天北路藍花楹、西昌小漁村、黃聯土林、螺髻山、瀘沽湖



8. 成都→六盤水

六盤水市自然稟賦得天獨厚，坐擁玉舍國家森林公園、烏蒙山國家地質公園等標誌性景區，境內既有韭菜坪高山秘境、明湖濕地生態長廊等自然奇觀，亦保留着月亮河夜郎布依文化生態園等特色人文景觀。因年均氣温宜人、生態環境優越，該市屢次榮膺「中國十大避暑旅遊城市」稱號。

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乘車時長：4小時40分鐘

參考票價：成都南站-六盤水站（367.5元起）

美食推薦：水城烙鍋、羊肉粉、荷葉糯米雞蒸、酸湯飯、冰粉、烤黑山羊、烙鍋

遊玩推薦：烏蒙大草原、韭菜坪、水城古鎮、妥樂古銀杏、玉舍國家森林公園



9. 成都→昆明

昆明地處低緯度高原，這裏冬無嚴寒、夏無酷暑，年均温穩定在15℃上下，全年霜凍期短暫而日照充沛。得天獨厚的生態優勢孕育出「春城」美譽，城中四季繁花似錦、綠意盎然，珍稀古木與精巧園林交相輝映，形成了「半城山水半城花」的獨特景緻。

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乘車時長：5小時45分鐘

參考票價：成都東站-昆明南站（494.5元起）

美食推薦：燒餌塊、小鍋米線、稀豆粉、炸洋芋、小刀鴨、蘸水苦菜、大酥牛肉、天麻火鍋雞、包漿豆腐、過橋米線、野生菌、汽鍋雞……

遊玩推薦：石林、滇池、翠湖、九鄉、西山、雲南民族、世界園藝博覽園、大觀樓、雲南省博物館......



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