四川景點｜5大熊貓基地實訪攻略：門票/交通/開放時間/路線規劃

好久之前我就聽過「少不入蜀，老不出川」這句話，在去過四川幾次之後便也更能領悟到這句話的真諦。



緩慢又快意的生活節奏，讓我無論去到哪座城市都會情不自禁地放慢腳步。看來過早見識過悠閒生活的好，就真的很難再吞嚥下打工的苦……但是生活還要繼續，工作依舊不能停。

所以今天的內容是我絞盡腦汁想到的一個「上至九十九，下到剛會走」都不會拒絕的選題——四川看熊貓攻略（超乾貨版）。

然而在開始這個選題之前，我其實陷入過糾結。因為在做好去四川看熊貓的規劃後，出於想對熊貓有更多的了解，我看了紀錄片《熊貓列傳》。看完之後我掙扎了很久要不要繼續這次旅程，因為熊貓的熱度是一把雙刃劍，但我還是選擇相信，相信我們看到熊貓後都會成為一個真正愛熊貓的人。

如果你有去四川看熊貓的想法，那接下來就全是乾貨啦。

四川能看到熊貓的地方有哪些？👇👇👇

首先跟大家先普及下四川可以看到熊貓的地方，分別是：

1. 成都大熊貓繁育研究基地（門票55元人民幣）

這裏是距離成都市區最近的大熊貓基地，地鐵三號線可以直達，春熙路還有直通車可以乘坐。基地內的熊貓數量有100多隻，其中頂流女明星花花和妹妹和葉也在這裏。如果想看熊貓幼崽的，也可以直接衝這裏。但是相對應的這裏也是客流量最大的。

2. 都江堰熊貓谷（門票55元人民幣）

熊貓谷遊客相對成都大熊貓繁育基地會小一些，但是生態環境特別好。是那種山水景觀融於一體的呈現方式。遊玩路線也簡單，還有散養的小熊貓園區，是可以近距離和小熊貓say hello的，另外這裏離都江堰很近，可以一天打卡兩個景點。

3. 都江堰中華大熊貓苑（門票58元人民幣）

在這裏除了看大熊貓外，還能體驗「熊貓義工」、「大熊貓科普探秘」等活動。很適合親子出遊，給小朋友帶來不一樣的體驗。

義工體驗需要提前預約，並且在體驗過程中，是不允許摸大熊貓的，這是對我們雙方的保護哦！



4. 汶川卧龍中華大熊貓神樹坪基地（門票90元人民幣）

這裏是四川野生大熊貓棲息地，因為基地面積大所以熊貓數量多，在這時常可見掛在枝頭的熊貓哦。但是距離成都約110公里，相對較遠，所以遊客也不多，這裏推薦2日遊，順帶可以逛一逛周邊。

5. 雅安碧峰峽熊貓基地（門票95元人民幣）

這裏的森林覆蓋率高，除了看大熊貓，還能欣賞美麗的自然景觀。隔壁還有野生動物投餵動物園，可以親自投餵獅子老虎。但是碧峰峽距離成都也有155公里的車程，還是建議大家首選周末2日遊。

出生於日本的香香公主就在這裏哦，除此之外還有很多「留學生」在回國之後也會被送到碧峰峽熊貓基地，大家去之前可以做下功課，看看自己的「心上熊」都住在哪裏。



接下來是這幾個基地的詳細介紹，希望能給大家提供到幫助！

大熊貓基地詳細介紹

1. 成都大熊貓繁育研究基地

為了早早能目睹到大熊貓的可愛容顏，我特意起了個大早，打上車就過去了。到基地是八點出頭。在這裏也建議大家儘早過去，這個時間段是遊客最少的，遊玩體驗也是最好的。如果要看花花就更要起早，一定要趕在開門前到達，花花住的別墅距離南大門最近，開門之後就全力加速向前衝吧。

因為我這次去基地不趕時間，所以走的是深度看熊貓路線。如果你也和我一樣時間充足，就可以無腦跟了。這條路線起於西大門，止於南大門，途經太陽產房、月亮產房、無限山丘區等經典打卡地，可以一次性拜訪幾十只大熊貓！

另外西門這裏還有前往三星堆的直通車。大家看完大熊貓後也可以直奔三星堆。

接下來我就給大家詳細講講我這次的行程👇👇👇

+ 4

打車定位到西大門之後，還要步行一小段距離才會到達基地門口。門口會有不少賣熊貓周邊的，如果有喜歡的，可以買個頭飾戴，拍照會很出片。在意真假的朋友也可以進到園區之後再買，價格可能會偏高一點點。我個人覺得園區內的會更精緻些，選擇也更多些。

進門驗票過後，可以選擇乘坐遊覽車或是步行前往。

在此我更建議坐遊覽車，把更多時間留在看大熊貓上面。主要是因為園區很大，又分為老區和新區，全程步行會很累。遊覽車票價只要30元/位（人民幣，下同），無限次乘坐。任意往返各個打卡點，隨上隨下，上車前掃碼即可，很方便。

雖然我去的時候陰天又下雨，但是這並不影響熊貓的室外活動。而且大熊貓是喜冷不喜熱的，這樣的天氣對於牠們來說反而更舒適。

接駁車的首站停靠點是熊貓密林區，從這裏開始就可以正式和大熊貓們碰面了。

我看到的第一隻是還在睡覺的大毛，圓滾滾的樣子真的超級可愛。而之所以能叫上牠的名字，還是因為每隻大熊貓的住所門口都貼着介紹說明，上面有寫明牠的媽媽是誰，以及樣貌和性格特點，供大家來分辨。後來再去了幾個基地之後，我才發現原來這是每個園區的標配！

不僅如此，每個可以看到熊貓的地點還有專門的保安師傅在一旁守護，基本能做到1人1熊，所以如果有不清楚的地方也可以問下引導員哦。

+ 6

到達基地之後，我才意識到中國人對熊貓的感情有多深。在這裏幾乎聽不到有人大聲喧譁，除了有一些小朋友們會因為看到大熊貓而興奮外，其他人基本都是輕言細語，並且都沒有打開閃光燈去拍照。這是大家自發性的行為，真的很讓人感動！

再繼續往前走還能看到同住在一起的北辰、文靜和家欣。不過同住在一起的熊貓我就分不清了，但是沒關係，可愛就夠了！畢竟基地內除了花花，這裏還生活着100多隻大熊貓，不執着「女明星」的朋友可以慢慢參觀。

對啦！大熊貓美蘭也生活在這裏！極為俊美的大圓臉，難怪會生出花花這麼可愛的女兒。

除此之外，還有一同居住的熊貓母子、打打鬧鬧的熊貓崽崽、在樹上一掛就是好幾個小時的「糯米糰子」……都被我用相機精準地記錄了下來。打字到這裏我已經記不清誰是誰了……先發照片給大家過過眼癮吧。

在熊貓別墅區域內，還會穿插一些場館用於進行熊貓科普以及熊貓周邊來售賣。我這幾個基地逛下來覺得還是成都賣的熊貓周邊樣式更多更全。所以如果大家想買紀念品的話，在這裏挑選會更好一點👇👇👇

因為我是從西大門往南大門方向走的，所以看花花是我的最後一站。

前往花花所在別墅的時候，一路景觀都特別好看。大片的竹林鬱鬱葱葱、美麗的紅楓在其中特別的耀眼，就像闖入了秘境森林裏一樣。說實話，看到大熊貓們生活在這樣的地方，都莫名安心了不少。

在此也建議大家可以12月份的時候過來玩，氣温適宜的同時景色又是格外出色。而且相對於炎熱的夏日，大熊貓的活躍度也會高很多。

接下來講講我們的重頭戲女明星花花！

花花在大熊貓6號別墅，想找到牠很容易，排隊最多的就是了。另外，看花花需要注意幾個時間節點。

首先花花周一是不營業的，其次每日早8點花花開始上班，下午4點半下班。想看花花吃飯的朋友們要在10點30分到達。其次，看花花是有時間限制的。基本上就是排隊2h，看花花3分鐘。

但我個人覺得排隊速度還是很快的。雖然提示牌上寫着要排2h以上的時間，實際上也就排了1h出頭。當然也有可能是因為現在並不是旅遊旺季+工作日的原因。所以大家去看花花的時候還是做好排隊的心理準備。

但是相信我！看到花花的瞬間，真的什麼辛苦都可以忽略不計了！牠就是標準的熊版三角飯糰！憨厚老實的樣子，萌化了眾多遊客的心！

+ 7

當然，我們的和葉也是很乖很可愛的！只可惜在有限的3分鐘內，我沒有看到花花與和葉的互動，但是能看到牠們在健康快樂的長大也就足夠啦！

從花花住的別墅出來之後就是小熊貓的區域。但是這裏的小熊貓數量不夠多，而且和遊客的距離比較遠，如果喜歡小熊貓的話，我更推薦大家去都江堰的熊貓谷。是可以近距離觀察的。

最後從南大門出去的時候還有一個博物館，大家可以根據自己的需求選擇是不是要進去參觀，裏面大多還是以科普講解為主。如果對大熊貓感興趣，想了解牠的歷史，又或是帶娃來的，可以去參觀下的。

成都大熊貓繁育研究基地

入園時間：8:00-17:00，16:30停止入園



2. 都江堰熊貓谷

作為此次四川看熊貓行程的第二站，我依舊會在初次踏入園中的時候被驚豔到。熊貓谷的地理位置就和牠的名字一樣，處於山谷之間，隨處可見潺潺而過的小溪和茂密的植被，山景也特別好看。這裏也是除成都外，交通第二方便的熊貓基地。

+ 4

在成都犀浦站坐城際高鐵到都江堰站後，出站就有到達熊貓谷的直通車，10元/位。也可以直接打車，15元左右也能到。

雖然園內沒有特別大，但是區域規劃的非常好。整體是單向遊覽，跟着指示牌走就行，不會像在成都熊貓基地裏有重複走的現象。

這裏還有一個好處就是與熊貓的距離特別近，可以近距離看到牠們進食或打鬧，票價分分鐘值回本！而且這裏的明星熊貓梅蘭肉肉，也是讓人一眼淪陷的寶貝！頭大毛蓬鬆，而且還特別愛撒嬌，這種可愛生物真的沒人會拒絕吧！

看完大熊貓就可以去看熊貓谷地小熊貓啦！

這裏的小熊貓都是半散養的狀態，運氣好的話，是可以和小熊貓共同散步的，牠就走在你的腳邊，不怕人的。當然在此還是不建議大家用手摸牠哦，對我們雙方都好。

在熊貓谷我的總遊覽時長大概3h左右，時間性價比很高，體驗感完全值得一個好評！

都江堰熊貓谷

入園時間：8:00-17:00，16:30停止入園



3. 都江堰中華大熊貓苑

都江堰中華大熊貓苑也被稱為是「熊貓樂園」，是香港特別行政區援建的，位置就在都江堰的青城山鎮上。去這裏的話，也可以和青城山上的貓貓廟打包在一起玩。

與此同時，這裏也是「大熊貓養老院」。在中華苑有一群超過26歲（相當於人類近百歲高齡）的「老朋友」在這裏頤養晚年。

園區分為盼盼園、雙楠園、蝶泉園、臨澤園，都是面向公眾開放的。每個園區都有不同的大熊貓個體，或是同住在一起的熊貓，可以近距離觀察牠們的生活狀態。

進入園區後，同樣是可以選擇坐遊覽車或是步行參觀。但是園區不大的，腳步加快點2h就能看完，所以沒必要再花15元坐車。走走逛逛，反而體驗會更好一些。步行的話，建議大家從下往上走，可以在看熊貓的同時再欣賞沿途的風景。乘坐觀光車則可以直接到達山頂，再順着小道一路向下行進。

上文我也提到了，這裏大多熊貓是過來「養老」的。或許是因為這一生已經見過很多的大場面，所以大部分的熊貓臉上都透露着氣定神閒的自在感，也沒有那麼害怕遊客。但是還是要儘量避免聲音過大哦。

因為中華大熊貓苑在都江堰且並非是在都江堰的老城區，所以客流量也沒有那麼大。下午兩點是熊貓們的加餐時間，飼養員會把筍筍貼心地放在距離遊客最近的地方，方便大家觀看熊貓進食。所以即便大家早上起不來也沒關係，掐準時間同樣會看到熊貓的吃飯時刻。

而在這裏，我也遇到了我的心上熊——茂茂！

+ 1

牠是由茅台集團認領的大熊貓，也是園區內的當家小王子。現在不過3歲的牠已經具備了明星光環，一舉一動都超級上鏡。

最後再給大家總結下都江堰這兩個基地吧。

如果一定要在都江堰兩個基地裏二選一，我會更推薦熊貓谷。

首先，熊貓谷整個園區的規劃更為合理，基本可以做到無腦觀光。其二是因為小熊貓的區域是半開放式的，沉浸式的體驗感非常好。

最後就是來中華大熊貓苑的交通不算特別方便，除了打車就只能選擇乘坐公交，並沒有直通車。所以覺得成都熊貓基地太擠太累，卧龍神樹坪又太遠的朋友們，如果你的行程安排裏有都江堰，那選熊貓谷就再合適不過了。

都江堰中華大熊貓苑

開放時間：8:30-17:00，16:30停止入園



4. 汶川卧龍中華大熊貓神樹坪基地

這次去四川，本來神樹坪我也打算去的。奈何當時園區在裝修升級，所以就錯過了。不過我還是根據我們從前的攻略給大家做了個總結，對於想去神樹坪看熊貓的朋友們還是有參考價值的！

神樹坪距離成都比較遠，但是相對的遊客也會少很多。可以說是熊比人多吧。雖然園區不算大，但是自然環境非常好，而且只需要步行就可以在兩三個小時之內看個遍，熊貓多的同時還有幼崽可以看，還是很不錯的。

唯一的缺點我剛剛也提過了，就是交通不便。從成都自駕過來大概2h左右，所以牠更適合來四川自駕，或者是有川西行程的朋友們。

熊貓粉們也可以考慮下神樹坪基地，因為熊貓顏王賢賢崽、美國回來的小奇蹟、馬來西亞回來的升誼、還有最近的頂流福寶都在這裏哦。

汶川卧龍中華大熊貓神樹坪基地

入園時間：8:00-17:00，16:30停止入園



5. 雅安碧峰峽熊貓基地

最後再跟大家講一下碧峰峽熊貓基地，這裏的外場非常大，熊貓多也有幼崽能看到，環境也很好。不過區域大這件事是優點也是缺點，正因為外場太大，所以能不能肉眼近距離看到我們的熊貓，就要看它們自己的心情啦。

不過從日本回來的熊貓香香公主是可以隔着玻璃近距離看的，旅遊旺季的時候還會在耳邊聽到此起彼伏卡哇伊的聲音。看來在愛熊貓這件事上面是真的無國界。除能看到熊貓外，在碧峰峽的自然風景區內還可以去左峽谷和右峽谷徒步。

這裏還有四川境內唯一的生態型野生動物園，很多動物都是半散養的狀態。比如羊駝、天鵝、梅花鹿.……它們會集中在温馴動物步行遊覽區散步。

去碧峰峽熊貓基地的公共交通也算方便的，從成都坐高鐵到雅安，出站就有小黃車直達碧峰峽。因為這裏算是雅安老牌的5a景區，所以如果時間非常充裕的話，可以選擇去玩一下，但如果是從外省來四川旅遊的話，從它的自然風光和野生動物區來看，獨特性沒那麼高，我覺得並不那麼值得特別前往。

不過也是仁者見仁智者見智啦，如果真的很喜歡熊貓，我覺得即使都去也沒關係的。

雅安碧峰峽熊貓基地

入園時間：8:00-17:00，16:30停止入園



最後再給大家總結一下看熊貓的最好時間點：

1. 冬天>夏天，陰天>晴天，早上>下午

2. 一般熊貓會有兩個時間段在外場活躍，上午八點半到十點半以及下午3點左右的加餐，其他時間熊貓要麼是在內場，要麼就是在外場睡覺。

3. 如果是趕在暑期或是三伏天去看熊貓，最好一大早就去。因為天氣太熱的話，即使下午有加餐，大部分熊貓也不會願意出來的。



最最後就是看熊貓的注意事項啦！

無論大人還是小朋友在看熊貓的時候都應該保持安靜，不要大聲喧譁，部分熊貓其實沒那麼社牛，真的會因為聲音過大而感到害怕的。

另外要看管好自己的東西，尤其是鏡頭蓋、手機、水瓶之類的，不小心掉進去是有可能危害到熊貓生命的哦。

以上我提到的熊貓基地都可以在官方公號上預約買票，除此之外大眾點評、攜程上也可以購買，去的時候帶上證件入園就OK。

最後，還是希望大家都能愛護好我們的國寶，做一個文明的遊客。

以上就是我的四川看熊貓全攻略啦，如果還有沒寫上去且值得注意的點，歡迎在評論區補充留言哦～

