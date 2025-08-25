四川旅遊｜成都周邊9個城市美食景點攻略　最快18分鐘高鐵直達

出行計劃來了！來一場說走就走的旅行！來看看這9個四川成都周邊遊玩好去處。

1. 崇州

崇州位於成都西部，是古蜀文明發源地之一，可考文明史達4300餘年。

地處成都平原西部，天府之國的腹心，素有「蜀中之蜀」、「蜀門重鎮」美譽。

推薦美食：羊馬渣渣面、街子湯麻餅、石觀音板鴨、懷遠三絕、天主堂雞片



推薦景區：懷遠古鎮、街子古鎮、元通古鎮、鳳棲山、罨畫池、白塔湖、竹藝村、白頭鎮五星村



2. 都江堰

都江堰以水利工程聞名，已有2000多年歷史。

至今仍在發揮作用，簡稱「灌」，是國家歷史文化名城，擁有道教名山青城山。

推薦美食：葱葱卷、新繁牛肉豆花、兔頭、北街米線、冰粉、白果燉雞、郭水餃、渣渣面、鍾鴨子、葉婆婆豆漿饃饃、甜水麵



推薦景區：都江堰景區、青城山前山景區/後山景區、熊貓谷、南橋、泰安古鎮、趙公山



3. 邛崍

邛崍古稱臨邛，是巴蜀四大古城之一。

以邛窯遺址和天台山著名，天台山景區屬國內罕見的向斜山地，丹霞地貌與岩溶地貌混雜。

推薦美食：奶湯麵、尹蕎麵、碗碗羊肉、春捲、燙皮羊肉、蹄花



推薦景區：平樂古鎮、天台山景區、南寶山、川西竹海景區



4. 自貢

自貢以鹽業和恐龍化石聞名，被譽為「千年鹽都」和「恐龍之鄉」。

自貢燈會是中國傳統民俗活動之一。

推薦美食：冷吃兔、冷吃牛肉、富順豆花、水煮牛肉、盤龍鱔魚、擔擔麵、葱葱鯽魚



推薦景區：中華彩燈大世界（自貢燈會）、恐龍博物館、鹽業歷史博物館、仙市古鎮、榮縣大佛



5. 廣漢

廣漢以三星堆遺址聞名。

該遺址是古蜀文明的重要發現，出土了大量珍貴文物。

推薦美食：廣漢纏絲兔、金絲面、連山回鍋肉、連山九大碗



推薦景區：三星堆博物館、房湖公園、白馬寺、廣漢海昌海洋探索館



6. 眉山

眉山，古稱眉州。

是蘇洵、蘇軾、蘇轍的故鄉，被譽為「三蘇故里」，素有「千載詩書城」「人文第一州」美譽 。

推薦美食：東坡肘子、文宮枇杷、松花蛋、龍眼酥、唐豆花、東坡魚



推薦景區：瓦屋山、柳江古鎮、三蘇祠、無影教堂、眉山水街



7. 綿陽

綿陽，古稱綿州，亦名涪城。

建城距今已有2200餘年的歷史，也是李白故里，有着深厚的文化底藴和舒適的園林城市環境，繁榮的經濟和先進的設施。

推薦美食：紅燒肥腸、乾餅子夾涼麵、綿陽米粉、冷沾沾、武都冰粉、江油蛋烘糕



推薦景區：李白故里、佛爺洞、青林口古鎮、中華洞天、乾元山



8. 樂山

樂山以樂山大佛和峨眉山聞名。

樂山大佛是世界最大的石刻佛像，峨眉山則是中國四大佛教名山之一。

推薦美食：缽缽雞、甜皮鴨、蹺腳牛肉、豆腐腦（豆腐花）、鳳爪、蛋烘糕、綿綿冰、冰粉、涼糕



推薦景區：峨眉山、樂山大佛、四川黑竹溝國家森林公園、九曲棧道、嘉陽國家礦山公園



9. 內江

內江素有「甜城」之稱，因歷史上盛產蔗糖而得名。

也是國畫大師張大千的故鄉，文化底藴深厚。

推薦美食：內江牛肉麵、大千乾燒魚、資中兔子麵、油炸粑、涼糕、蜜餞



推薦景區：聖水寺、大洲廣場、大千園、羅泉古鎮、隆昌石牌坊、川南大草原



