四川旅遊｜成都周邊9個城市美食景點攻略 最快18分鐘高鐵直達
出行計劃來了！來一場說走就走的旅行！來看看這9個四川成都周邊遊玩好去處。
成都出發，當天就能往返！
快轉發好友，一起去除「班味」吧！
1. 崇州
崇州位於成都西部，是古蜀文明發源地之一，可考文明史達4300餘年。
地處成都平原西部，天府之國的腹心，素有「蜀中之蜀」、「蜀門重鎮」美譽。
推薦美食：羊馬渣渣面、街子湯麻餅、石觀音板鴨、懷遠三絕、天主堂雞片
推薦景區：懷遠古鎮、街子古鎮、元通古鎮、鳳棲山、罨畫池、白塔湖、竹藝村、白頭鎮五星村
2. 都江堰
都江堰以水利工程聞名，已有2000多年歷史。
至今仍在發揮作用，簡稱「灌」，是國家歷史文化名城，擁有道教名山青城山。
推薦美食：葱葱卷、新繁牛肉豆花、兔頭、北街米線、冰粉、白果燉雞、郭水餃、渣渣面、鍾鴨子、葉婆婆豆漿饃饃、甜水麵
推薦景區：都江堰景區、青城山前山景區/後山景區、熊貓谷、南橋、泰安古鎮、趙公山
3. 邛崍
邛崍古稱臨邛，是巴蜀四大古城之一。
以邛窯遺址和天台山著名，天台山景區屬國內罕見的向斜山地，丹霞地貌與岩溶地貌混雜。
推薦美食：奶湯麵、尹蕎麵、碗碗羊肉、春捲、燙皮羊肉、蹄花
推薦景區：平樂古鎮、天台山景區、南寶山、川西竹海景區
4. 自貢
自貢以鹽業和恐龍化石聞名，被譽為「千年鹽都」和「恐龍之鄉」。
自貢燈會是中國傳統民俗活動之一。
推薦美食：冷吃兔、冷吃牛肉、富順豆花、水煮牛肉、盤龍鱔魚、擔擔麵、葱葱鯽魚
推薦景區：中華彩燈大世界（自貢燈會）、恐龍博物館、鹽業歷史博物館、仙市古鎮、榮縣大佛
5. 廣漢
廣漢以三星堆遺址聞名。
該遺址是古蜀文明的重要發現，出土了大量珍貴文物。
推薦美食：廣漢纏絲兔、金絲面、連山回鍋肉、連山九大碗
推薦景區：三星堆博物館、房湖公園、白馬寺、廣漢海昌海洋探索館
6. 眉山
眉山，古稱眉州。
是蘇洵、蘇軾、蘇轍的故鄉，被譽為「三蘇故里」，素有「千載詩書城」「人文第一州」美譽 。
推薦美食：東坡肘子、文宮枇杷、松花蛋、龍眼酥、唐豆花、東坡魚
推薦景區：瓦屋山、柳江古鎮、三蘇祠、無影教堂、眉山水街
7. 綿陽
綿陽，古稱綿州，亦名涪城。
建城距今已有2200餘年的歷史，也是李白故里，有着深厚的文化底藴和舒適的園林城市環境，繁榮的經濟和先進的設施。
推薦美食：紅燒肥腸、乾餅子夾涼麵、綿陽米粉、冷沾沾、武都冰粉、江油蛋烘糕
推薦景區：李白故里、佛爺洞、青林口古鎮、中華洞天、乾元山
8. 樂山
樂山以樂山大佛和峨眉山聞名。
樂山大佛是世界最大的石刻佛像，峨眉山則是中國四大佛教名山之一。
推薦美食：缽缽雞、甜皮鴨、蹺腳牛肉、豆腐腦（豆腐花）、鳳爪、蛋烘糕、綿綿冰、冰粉、涼糕
推薦景區：峨眉山、樂山大佛、四川黑竹溝國家森林公園、九曲棧道、嘉陽國家礦山公園
9. 內江
內江素有「甜城」之稱，因歷史上盛產蔗糖而得名。
也是國畫大師張大千的故鄉，文化底藴深厚。
推薦美食：內江牛肉麵、大千乾燒魚、資中兔子麵、油炸粑、涼糕、蜜餞
推薦景區：聖水寺、大洲廣場、大千園、羅泉古鎮、隆昌石牌坊、川南大草原
快轉發好友約起來吧！當天往返，好玩不累。
【本文獲「成都攻略通」授權轉載，微信公眾號：cdglt028】