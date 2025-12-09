成都酒店10間｜近地鐵！新開業＋私人溫泉＋泳池別墅　人均$273起

成都酒店推介2025｜成都除了是古蜀文明發源地，近年亦大力發展科技創新及文化產業，成為新興的旅遊勝地。《香港01》「好食玩飛」整合10間位於成都的酒店，全部都是抵住且高評分的五星級酒店，人均只需$273起！



成都酒店推介【1】成都金融城英迪格酒店

成都金融城英迪格酒店於2025年9月開幕，鄰近交子公園、交子金融博物館、小豬佩奇歡樂樂園等景點。酒店共有236間客房，房間配有半開放浴室、咖啡機、大面積景觀窗等設備，從房間可以俯瞰整個成都市景，設計奢華有格調。酒店亦提供室內游泳池、健身室、餐廳、酒吧、免費停車場等設施。

成都金融城英迪格酒店

房價：人均HK$326起（精品雙床房）

地址：成都武侯區錦雲東三巷99號

交通：心島站步行11分鐘

成都金融城英迪格酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

成都酒店推介【2】成都春熙路洲際voco酒店

成都春熙路洲際voco酒店於2025年全新開業，坐落於成都市中心，鄰近天府廣場、成都博物館、梵古星空藝術館、太古裏、IFS潮流購物街區等景點。酒店擁有203間客房，配備乾濕分離浴室、免費迷你吧，並提供電視串流媒體服務，部分房型不設對外窗。酒店亦設有健身室、洗衣間、2間餐廳及免費停車場。

成都春熙路洲際voco酒店

房價：人均HK$274起（高級房）

地址：成都錦江區東大街上東大街段9號

交通：天府廣場站步行10分鐘

成都春熙路洲際voco酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

成都酒店推介【3】成都興隆湖潤揚希爾頓逸林酒店（西博城店）

成都興隆湖潤揚希爾頓逸林酒店（西博城店）於2024年底開幕，選址在興隆湖濕地公園旁邊，鄰近鹿溪河生態區、世界之巔等景點。酒店共有293間客房，空間寬敞舒適，大面積景觀窗坐擁無敵湖景！酒店亦設有室內游泳池、健身室、兒童遊樂場、2間餐廳、免費停車場等設施。

成都興隆湖潤揚希爾頓逸林酒店（西博城店）

房價：人均HK$273起（標準大床房）

地址：成都雙流區菁蓉路388號

交通：興隆湖站步行4分鐘

成都興隆湖潤揚希爾頓逸林酒店（西博城店）搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

成都酒店推介【4】成都尼依格羅酒店

成都尼依格羅酒店於2015年開幕，坐落於成都IFS雕塑庭院旁邊，步行可達成都裸眼3D大屏、春熙路、太古裏等景點。酒店在Trip.com上成都奢華酒店排名第二，擁有238間客房，房間室內光照充足，配有大面積景觀窗，部分房型採用半開放浴室且帶有浴缸，十分奢華！酒店另設健身中心、室內游泳池、4間餐廳、酒吧、免費停車場等設施。

成都尼依格羅酒店

房價：人均HK$638起（N1豪華寺景大床房）

地址：成都錦江區紅星路三段1號國際金融中心3號樓

交通：春熙路站步行5分鐘

成都尼依格羅酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

成都酒店推介【5】成都富力麗思卡爾頓酒店

成都富力麗思卡爾頓酒店位於富力廣場旁邊，連續6年榮獲《福布斯旅遊指南》五星酒店，且在Trip.com上成都奢華酒店排名第五！酒店於2017年翻新，現在擁有多達350間客房，房間貫徹麗思卡爾頓的奢華風格，配有特大睡床、浴缸、咖啡機等設施。酒店同時設有室內游泳池、健身室、Spa、6間餐廳、免費停車場等設施。

成都富力麗思卡爾頓酒店

房價：人均HK$472起（豪華大床房）

地址：成都青羊區順城大街269號

交通：騾馬市站步行8分鐘

成都富力麗思卡爾頓酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

成都酒店推介【6】青城山六善酒店

青城山六善酒店坐落在世外桃源，鄰近都江堰景區，周圍環境清幽寧靜。酒店於2015年開幕，共有130間隱祕奢華的套房。酒店房間採用庭院式的自然風格，配有天然藤編燈具、原木色調中式傢俱。房間設有露台、中央亭院、景觀浴缸。部分房型為半獨立複式別墅，另設私人溫泉或泳池。酒店亦設有室內游泳池、網球場、健身室、餐廳等多用途設施。

青城山六善酒店

房價：人均HK$1,133起（六善套房；包早餐）

地址：成都市都江堰青城山鎮東軟大道2號

交通：青城山站車程7分鐘

青城山六善酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

成都酒店推介【7】成都居舍

成都居舍位於於風尚購物之地成都太古裏中，鄰近春熙路及成都裸眼3D大屏。酒店於2015年開幕，建築古色古香，擁有逾百年歷史的中式庭院，內有100間客房和42套服務式公寓，部分房型帶有露台或私人庭院，設計奢華舒適、設備齊全。酒店另設有室內游泳池、健身室、SPA、米芝蓮一星及綠星餐廳。

成都居舍

房價：人均HK$1,127起（60平米大床開間）

地址：成都錦江區筆帖式街81號 (位於太古裏內)

交通：春熙路站步行8分鐘

成都居舍搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

成都酒店推介【8】成都官塘安麓酒店

成都官塘安麓酒店地處古蜀文化發源地，鄰近天府新區官塘鑄匠及蜀錦博物館。酒店於2021年開幕，僅提供34間客房，房間設計古色古香，配有戶外平台、景觀浴缸、免費迷你吧等奢華設備，部分房型更設有戶外泡池！酒店另提供室外無邊際游泳池、水上樂園、健身室、餐廳、免費停車場等設施。

成都官塘安麓酒店

房價：人均HK$1,204起（碧雲閣；包早餐）

地址：成都雙流區正興街道官塘村4組668號

交通：科學城站車程11分鐘

成都官塘安麓酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Klook

成都酒店推介【9】成都觀隱頤雲台酒店

成都觀隱頤雲台酒店位於成都歷史文化保護區寬窄巷子內，鄰近奎星樓街、琴台故徑等經典。酒店建築本身至今已有300多年歷史，於2014年改建成酒店後重新開幕，更被評選為2026亞洲百大當地風情酒店之一！酒店供應41間客房，房間設計帶有歐陸風情，設備奢華。酒店設有3間餐廳及免費停車場。

成都觀隱頤雲台酒店

房價：人均HK$914起（尊貴大床客房）

地址：成都青羊區寬巷子38-39號

交通：寬窄巷子站步行1分鐘

成都觀隱頤雲台酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

成都酒店推介【10】雲頂牧場笙美度假村

雲頂牧場笙美度假村位於遠離煩囂的成都東北部金堂龔家山的雲頂牧場，鄰近金堂縣龔家山觀景台。酒店於2022年開幕，共有45棟錯落有致的別墅，別墅坐擁山景，設有私人庭園或露台，部分房型帶有私人湯院，環境舒適奢華。酒店另設有游泳池、麻將室、星空影院、燒烤中心等設施，並提供、卡丁車、山地自行車、機動滑翔傘等活動體驗。

雲頂牧場笙美度假村

房價：人均HK$1,282起（夢浮·亭；包早餐）

地址：成都金堂龔家山趙家鎮天星洞村19組1號,

交通：淮口南站車程26分鐘

雲頂牧場笙美度假村搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

