成都自由行｜古蹟景點3日遊路線　青羊宮/杜甫草堂/武侯祠/青城山

大家假期是否有心儀目的地？

向大家推薦一個出行好地，不僅有深厚的歷史，包容鬆弛的氛圍，還有壯麗的自然風光。

這個城市便是：成都。



很多人可能不知道：建城兩千多年，成都城址未移，城名未改。

市區內的區域劃分從高空看佈局好像一個八卦，呈現中心向四周輻射，幾個區交匯中心就是市區的繁華地段。

+ 1

蜀地歷史悠久，人文深厚，經常出現修地鐵的時候挖機往下隨手一鏟就是古墓，於是常駐成都的考古人員的日程排期也緊鑼密鼓的。

這片土地上有太多輝煌文明遺留下的痕跡，為了博物館和那些名勝古蹟也是值得專程跑一趟的。

按照熱門遊玩地標的區域劃分，我給大家整理了一份成都古蹟遊玩攻略。

但攻略名單裏，少不了杜甫草堂、武侯祠、都江堰這些常年熱門的景點，來成都的朋友都走一遍的話，也要做好人從眾的心理準備。

同時，這份攻略也給大家提供了一些新的出行選項，更人文，更偏向歷史。

三日遊路線

Day1：成都博物館—青羊宮—杜甫草堂—武侯祠

Day2：四川博物館—永陵博物館

Day3：青城山—都江堰



Day 1：博古人文

路線：成都博物館—青羊宮—杜甫草堂—武侯祠



成都博物館

來成都旅遊，想快速了解這片土地的話，成都博物館是首選。

成都博物館是目前中國西南地區規模最大的綜合型市級博物館，且地理位置在成都的市中心，公交地鐵均可直達，交通便利。

博物館共有六層，其中2F至3F是成都的歷史文化展覽。4、5F是近代展與民俗展，6F是博物館用餐區。

2樓至3樓的常設展覽「花重錦官城—成都歷史文化陳列展」是重點，展出了成都從遠古時期到清代各個時期的相關文物。

值得一提的是，成都博物館的展覽佈局合理清晰，展廳內的展板上梳理了成都不同時期的發展與變遷史，一圈下來蜀地的歷史也在心裏明晰了。

館內收藏的文物體量很大，藏品種類多且反差感很大，我這裏放一點比較有代表性的文物展品。

+ 3

成都博物館也有青銅人像，去三星堆前可以來個前瞻。

成博二樓秦漢展廳裏佔據C位的秦漢石犀，這尊長3.3米、重8.5噸的紅砂石巨獸，是中國現存最大的秦漢圓雕石刻，犀牛身上的捲雲紋至今仍清晰見。

有學者認為石犀是建造都江堰時留下的鎮水獸，據說2012年石犀出土後成都暴雨頻發，市民瘋狂撥打熱線:「鎮水神獸不能挖！快埋回去！」最後雖未被回填，但它被安置在了距出土地只有兩百多米的成都博物館，繼續鎮守着城市中軸線。

唐代香囊製作工藝登峰造極，金銀質地的鏤空球形香囊盛極一時。這件香囊由黃金製成，通體雕刻了花鳥紋，製造精巧。

痕都斯坦玉器又稱回教玉器和伊斯蘭玉器，是對中亞地區玉器的泛稱，這件花卉紋玉蓋碗採用了上等和田玉，整個碗温潤晶瑩，猶如凝脂。

成都博物館

地址：成都市青羊區小河街1號

時間：9:00-17:00，周一閉館

門票：免費



青羊宮

青羊宮位於成都市中心的繁華地段，可以說是喧鬧城市中的一方清淨地，任由外面車馬喧譁，觀內自有其逍遙清淨。

青羊宮在當地也有名，有「川西第一道觀」之稱。

+ 4

青羊宮始建於周朝，歷史悠久。當年安史之亂唐玄宗入蜀避難時曾將此處當作行宮。

觀內有供奉唐皇的殿宇，道觀在歲月的長河中毀了修、修了毀，現在的建築格局是明清時候留下來的。

進門右手的香案上可以免費領取三支清香。

其中三清殿的大殿門口有一對黃銅鑄的羊，當地人稱其「青羊」，這對銅羊是青羊宮的鎮觀之寶。

據傳哪裏不舒服就摸摸羊身上的相應部分，可以祛病消災，百無禁忌。銅羊的身上的很多部分都已經被盤包漿了，一些地方甚至誇張到可以反光。

友情提醒：右邊那隻瞳孔呈現三角形的銅羊才是靈驗的那隻，它的羊身融合了十二生肖的元素，呈現鼠耳、牛鼻、虎爪的特徵，整體形象似羊非羊。



青羊宮裏古樹參天，東側的殿宇邊有棵百年的香樟樹，是86版西遊記「偷吃人參果」劇目的拍攝取景地。

道觀內右側區域還有茶館和齋堂。

位於後面的三官殿可以求籤，¥20/次（人民幣，下同），邊上安排了道長輔助解簽，據說青羊宮的簽很靈，感興趣的朋友可以試一下。

青羊宮

地址：成都市青羊區一環路西二段9-附2號

時間：8:00-18:00

門票：¥10/人



杜甫草堂

杜甫草堂的歷史可以追溯到公元759年，詩人杜甫攜家眷為躲避戰亂從隴西入蜀，在浣花溪畔修建茅屋定居，那便是最初的「草堂」。

杜甫當年在此先後居住了三年零九個月，並先後創作出了很多詩歌，其中著名的就有《蜀相》《茅屋為秋風所破歌》。

杜甫離開成都後，茅屋便廢棄了。在之後的動盪年代中，詩人韋莊尋得草堂遺址並重新修建，開啟了杜甫草堂的修繕史。

+ 4

草堂經歷了數朝數代的修繕，融合了成都的人文美與自然美，是川派的園林風格。

現在的杜甫草堂規模比之景點更像是個公園，是很多當地老人的日常消遣地。

草堂裏的茶館裏是悠閒喝茶的茶客，樹蔭下圍坐着下很多象棋的大爺，從他們嚴肅的表情猜測戰正況膠着。

整個園林面積近三百畝，走下來一個半小時打底,來這裏的朋友一定要預留足夠時間。

遊覽路線推薦：

正（西南）門→大廨→詩史堂→柴門→工部祠→唐代遺址→大雅堂→南門出



這條遊覽路線是繞着草堂的水系走的，一路上景觀比較好看，也不會錯過重要的建築物。

杜甫草堂

地址：成都市青羊區青華路37號

時間：9:00-18:00

門票：¥50/人



武侯祠

成都也算是座巨大的三國歷史痛城了，雖然蜀漢國祚僅在歷史上存續了四十三載，但在蜀地人民心中依然有着舉足輕重的地位。

聽說過去政府想要修路，給出的規劃路線中有部分需要佔用昭烈廟，遭到了當地居民的強烈反對。僵持不下之際，有人提到了昭烈廟後的武侯祠，政府當即修改了原定方案。當地人為此感慨，即使過去了千年，丞相還是護着他的主公。

遊覽武侯祠的話建議預留一個小時以上。大門進入後沿中軸線走，先是兩側的碑林，然後是蜀漢臣子的塑像長廊，左側武將，右側文臣。

+ 3

過了長廊的殿宇便是漢昭烈帝廟，殿裏供奉的是劉備祖孫三代。

左側的位置劉禪，也就是大家熟知的「阿斗」，因他在百姓心中形象並不正面，所以既沒有牌位也沒有塑像，僅用一截枯死的樹墩便代替了。

武侯祠是君臣合祀的，過了昭烈廟後的殿宇是諸葛亮的武侯祠。

祠堂門口的牌匾是歷朝歷代的文人墨客留下的，正中的那塊是清代的果親王留下的。沒錯，就是甄嬛傳裏果郡王的歷史原型人物。

我注意到香案上放置了很多遊客帶給丞相的花束和卡片，還蠻有意思的，聯動《王者榮耀》mvp優勝戰績，看得出來一代人有一代人的諸葛丞相了。

武侯祠

地址：成都市武侯區武侯祠大街231號

時間：9:00-18:00

門票：¥50/人



Day 2：博物館一日遊

路線：四川博物館—永陵博物館



四川博物館

同樣作為成都市區內的博物館，川博熱度沒有成博那麼高，但館內的文物展品含金量一點不低。

四川博物館每日的早上十點和下午兩點半有免費的志願者講解。

川博主體建築有三層，從大門進入後已經是博物館的二層了，二三層是蜀地文明史廳、民族文化廳、工藝美術廳。一層是臨時展覽，近期的是梵高星空體驗展。

觀展順序推薦：

2F遠古四川→2F古代四川→3F古代四川→3F民族文物館／工藝美術館



二樓的展廳是重點，裏面展出了四川不同歷史時期的文物。

川博的二樓秦漢展館裏的東漢的搖錢樹，此株搖錢樹由陶座和銅樹組成，通高135釐米，枝葉由各種人物和錢幣圖案構成，描繪了一個山海經中神秘的西王母世界。

古人講究事死如生，這棵搖錢樹也體現了古人對長生的渴望與追求。

+ 6

展館內的漢代各個畫像磚同樣是精品，館內藏的畫像磚有鮮明的巴蜀地域特色，題材多表現本地生產生活。表現手法上將淺浮雕與陰線刻結合，人物線條流暢靈動、形象生動。

川博的各種陶俑人偶也很有自己的特色，這些來自漢代的各種陶俑或微笑或大笑，歡愉喜悦的情緒簡直溢出展櫃，成都人民鬆弛的精神大約自古傳承而來。

川博的人文關懷做得很好，雖然每個博物館或多或少都有自己的就餐區，但川博在這個賽道上絕對是一騎絕塵的。

相比之下它更像一個社區食堂，位置在博物館外面側邊，無需參觀就可進入，對全民大眾開放，附近的很多民居也常來這吃。

逛完博物館後出來直接就能把飯解決，而且價格也不貴，人均二十來塊。

裏面餐品齊全，正經地道的四川本地口味。我試了下，調味適口性很高，味道相當不錯，甚至比很多館子味道都好。

四川博物館

地址：成都市青羊區青華路5號

時間：9:00-17:00，周一閉館

門票：免費



永陵博物館

永陵至今歷史已有千年，為五代前蜀開國君主王建的墓。

王建，平民出身，早年靠殺牛偷驢走買私鹽為生；青年從軍，在唐末的軍閥混戰中逐漸佔據蜀地，後稱帝建立前蜀，妥妥草莽出生的平民梟雄。



值得一提的是，永陵並未深埋地下，是中國現存最大的地上陵墓，也是目前國內唯一的地上皇陵。

+ 5

古人修墓考究，墓外有五萬多塊縱向排列的青磚互拱，墓室內有十四道紅沙石券拱，這種構造保證了陵墓屹立千年後也沒有坍圮。

跨過大門的側門，入眼便是寬闊的神道和兩側的石人石馬。據史載，永陵神道兩側「琢石為人馬甚偉」，但在歲月裏毀去了大半，現在的石像是參照唐制後來增補的。

神道盡頭就是永陵地宮，雖說是地上的，但畢竟是陵墓，坡道趨勢還是向下的。

走到門口自動感應門便打開了，陵墓裏光線是幽暗的，很安靜。但不要擔心，墓室裏入口和內裏都有安排安保人員，看護的大叔甚至還在裏面看書，一片悠然自得，氛圍還是放鬆的。

中室放置的便是王建棺槨，棺牀東、南、西三側面均刻有力士像和舞伎雕像。

力士抬扶着棺座，造型奇特，無一雷同；舞伎則以不同姿態，翩翩起舞，裝飾華麗精美。

景區內還建有永陵博物館，館內收藏了永陵出土的文物，王建墓曾被盜，但仍舊存留了一些重量級文物。

比如「玉大帶」，是迄今為止已知的五代前蜀時期唯一一件完整地確定為帝王本人使用的成套玉帶。

永陵博物館

地址：成都市金牛區永陵路10號永陵公園

時間：7:00-22:00（園林保護區），7:00-18:00（地宮）

門票：¥20/人



Day 3：拜水都江堰，問道青城山

路線：青城山—都江堰



青城山

成都周邊遊的一定不要錯過青城山，它位於成都市都江堰市西南，距離成都市68公里。

市區有直達青城山的高鐵，票價只需要10元，車程用時大多在半小時內。我個人比較推薦乘坐2號地鐵到達犀浦站，然後站內換乘快鐵直達青城山，票價也是10元。

+ 2

蜀中多仙山，當年看的《仙劍奇俠傳》背景就是蜀地文化，「青城山下白素貞」裏的青城山也是這裏，當年白娘子就是在這裏修行的。

蜀山西南千萬重，仙經最說青城峰。

說到青城山，還是得提一下道教文化，這裏是道教的發源地之一。東漢時期，道教創始人張道陵創立了「五斗米道」，即天師道，他晚年顯道「羽化」山中，青城山便成為天師道的祖山。

青城山遊覽區域分前山和後山，前山觀道，後山觀景。

向大家推薦一條遊覽路線，體力消耗程度不會太高，山上的重點景點也包含在內了。

路線推薦（用時大約2h—3h）：

建福宮→全真觀→天師洞→老君閣（山頂）→上清宮→慈雲閣→下山→索道—月城湖→天然閣



其中青城山索道運營時間是8:00-17:00，單程票價¥35/人，往返票價¥60/人。每個車廂一般載8人，單趟用時十來分鐘。

青城山

地址：成都市都江堰市青城山鎮青城山路168號

時間：8:30-17:00

門票：¥80/人

提示：青城山後山接近原生態的山林，潛在的風險較高，不建議單人或深入



都江堰

都江堰距離青城山不遠，二者之間我更推薦先遊覽青城山，再來都江堰。

從青城山景區門口打車到都江堰車程約40分鐘，價格30元左右。也可以返回青城山高鐵站，購買車票前往都江堰。

都江堰是秦國時期蜀郡太守李冰主持修建的大型水利工程，正是這個工程，讓成都不再受水患所擾，沃野千里，成了天府之國。

前段時間成都暴雨，都江堰充分發揮了作用，攔截分擔了洪流。讓人不禁感嘆老祖宗的智慧，當年主持修建都江堰的太守李冰是有遠見的，功在千秋。

都江堰景區面積不小，這裏我推薦的路線是懶人省力版的路線。

具體路線：

秦堰樓俯瞰全景→二王廟→安瀾索橋→魚嘴分水堤→飛沙堰→寶瓶口→南大門→南橋



都江堰

地址：成都市都江堰市公園路

時間：8:00-17:00

門票：¥80/人



以上是份成都遊博古人文攻略，同時歡迎了解成都歷史的朋友留言補充相關的內容。

成都高端酒店還是挺多的，而且市區內交通發達，沿地鐵站住交通都是方便的。

住宿

成都希爾頓酒店、成都茂業jw萬豪酒店、成都凱悦酒店、成都福朋喜來登酒店

親子酒店：成都香格里拉大酒店

商旅酒店：如家、亞朵、桔子



【本文獲「嬉游旅行指南」授權轉載，微信公眾號：xiyoucity】