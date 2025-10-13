熱門旅遊國家禁忌：日本搭的士唔好開門　泰國不可摸人「這部位」

隨著出國旅遊風氣興盛，每個國家都有自己的風俗習慣和禁忌，所以！在出發前必須先了解與注意基本的禮儀和規則，避免在旅行中發生不必要的麻煩和困擾，以下統整5個亞洲熱門旅遊國家禁忌，希望這些資訊能幫助你在旅行中更加順利和愉快！



1. 日本旅遊禁忌

（1）餐點禁共食

大家用餐習慣分享，經常多人分食餐點，但在日本基本上是有幾個人就點幾份餐點，因共食會佔用店家座位和時間，影響其他客人的用餐權益，有任何問題建議先詢問店家，避免NG行為發生！

（2）搭乘大眾交通工具手機調靜音

日本大眾交通工具非常發達，不論是電車、地鐵還是巴士，都能方便快速到達城市的每個角落。通常搭乘電車通勤時，呈現疲累的狀態，手機請調靜音，盡量不要在車上講電話、交談時記得輕聲細語，避免製造噪音影響其他乘客休息。

（3）勿拉計程車門把手

日本的計程車門是設計自動開關，如果你拉了門把手，可能會造成損壞，因此乘車時只要等車門開啟再進入車內，下車時稍微推一下門，就會自動開啟囉！

2. 韓國旅遊禁忌

（1）吃飯勿將飯碗拿起

在韓國用餐需將飯碗放在桌上才是有禮貌，據說是韓國人只有乞丐或僕人才會拿起飯碗狼吞虎嚥，所以拿起飯碗的動作也象徵著「貧窮」。

（2）隨意對人拍照

韓國非常重視個人肖像權，法律有明文規定，未經許可不得拍攝公開他人的臉部或身體特徵，拍攝時若是不小心拍到不相關的人，曝光前記得打上馬賽克，保護他人的肖像權。

（3）餐廳飲料勿自取

在台灣餐廳用餐時，許多店家為了節省時間，開放顧客直接到冰箱自取飲品，尤其是熱炒店；但在韓國，若想要點飲品請一律交給服務生處理，不要貪圖方便就從冰箱自取，可能會引起不必要的誤會唷～

3. 泰國旅遊禁忌

（1）進入寺廟勿穿著無袖、短褲/裙

泰國以佛教為尊，從寺廟參拜到日常起居，有許多禁忌與宗教息息相關，進入佛教聖地，脫帽脫鞋、太陽眼鏡是基本的，而穿著短褲短裙、無袖衣服這些裝扮被視為不夠莊重，是無法進入寺廟的唷～因此有些寺廟有出租披肩、長褲與長裙！

（2）勿摸頭

泰國人相信靈魂位於頭頂，如果被觸碰的話，靈魂就會被帶走或招來厄運；另外一說是，泰國人相信舉頭三尺有神明，摸頭會將神明趕走，不論是哪一種，在路上看到可愛的小孩不要隨便出手摸頭。

（3）禁止褻瀆泰國皇室

時至今日，泰國人對於皇室仍有深厚感情，街頭隨處可見象徵泰皇的黃色旗幟以及泰皇肖像，泰國法律也明文規定不能在公開場合批評皇室，一定要特別注意！

4. 新加坡旅遊禁忌

（1）地鐵不能帶榴槤

搭乘新加坡的地鐵不能帶榴槤，因為榴槤的氣味太強烈，可能會影響到其他乘客！如同香港的港鐵禁止飲食，如果違反了規定，可能會遭受罰款。

（2）禁止亂丟垃圾

新加坡是一個非常乾淨整潔的國家，對於公共衛生有嚴格的規定和罰則。如果你在公共場所亂丟垃圾可能會被罰款，最嚴重甚至是會被鞭刑！

（3）禁止攜帶口香糖入境

新加坡禁止口香糖是為了保持城市的清潔。到新加坡旅遊，你會發現所有的便利店都沒有販售口香糖，外國人更不能攜帶口香糖入境。

5. 菲律賓旅遊禁忌

（1）赴約太準時

顛覆想像！在菲律賓遲到是一種常見的現象，有時被稱為「菲律賓時間」，菲律賓人有一種較為隨意和彈性的時間觀，不太在意時間的準確性和約束。菲律賓人認為，遲到是一種對他人的尊重，表示自己不急著離開，而是願意花時間陪伴和享受當下。

（2）不踩踏門檻

菲律賓人相信門檻下有神靈，用腳踩踏門檻是對神靈的不尊重，也會帶來不幸。這個習俗和香港進入廟宇有些相似，認為門檻是一種保護和隔離的象徵，不能隨意跨越。

（3）禮物不當面拆

在菲律賓收到禮物不要當場拆開，會讓送禮者有壓力、當眾羞辱的感覺，會被視為不禮貌的行為。收到禮物時，等到離開後再拆開，以示尊重。

所謂入境隨俗，每個國家都有著不同的文化，旅客在到訪時，要尊重當地的習俗及禮儀，避免NG行為發生，享受一趟難忘的旅程。

【本文獲「輕旅行」授權轉載。】