旅遊注意｜機場等行李留心這條線 行李認領轉盤前注意6點減意外
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
相信不少人出國旅行都有相同的經驗，就是在機場等候領取行李時，為了想快點拿到行李，會越來越靠近轉盤，但這樣很容易造成意外發生。地勤兼部落客「克米&莉雅 x Fun飛之旅」在Facebook發文提醒大家，注意地上的黃色警戒線，以免還沒拿到行李就先受傷。
部落客「克米&莉雅 x Fun飛之旅」發文表示，不論出國或回國，許多乘客在等行李時，都會不自覺地靠近轉盤，但其實地上有劃設黃色警戒線，多數人都沒注意到，而這條警戒線並不是裝飾用，其用意是為了提醒旅客不要太靠近轉盤。
相關文章：搭飛機最怕寄艙行李消失 旅遊達人：7件物品要跟身（點擊放大瀏覽）👇👇👇
+11
「克米&莉雅 x Fun飛之旅」解釋，如果行李一多，有時會在轉盤上被擠壓、碰撞而掉落，如果站得太近，就可能被砸到或絆倒，「輕則受傷，重則整趟旅程都得打上休止符」，因此提醒大家幾項要點：
1. 領行李時請保持適當距離
2. 留在黃線外等待行李靠近
3. 注意地上標示與周遭環境
4. 看清楚再彎腰拿取，避免絆倒
5. 注意身旁是否有小孩或長輩同行
6. 若需要幫忙，地勤人員都在附近
貼文也引起討論：
「謝謝提醒，領行李時還是要多加注意安全」
「其實這種事情真的可以避免的」
「我真的很討厭喜歡站在黃線裡等行李的人，這樣是能快多少？」
「不管是不是在拿行李，真的都要看路」
旅遊心得｜搭長途飛機怎打發時間？網民教做「1件事」可助調時差旅行注意｜搭飛機最令人討厭3大行為 空姐直批：應視為「違法」旅遊注意｜搭飛機患經濟艙症候群恐致命？醫生教「3招」機上保命旅遊注意｜托運行李不想被摔壞？航空搬運員提醒「選這款」更安心旅遊注意｜搭飛機勿戴AirPods？空姐籲3件事機上勿做 網民爆共鳴搭飛機遇行李損壞、遺失怎麼辦？地勤教須備「這3資料」才能理賠
延伸閱讀：
每天必吃豆花！日本美女1年來12次 曝捨東京薪水在台工作原因
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】