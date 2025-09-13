旅遊心得｜搭飛機上廁所等很久？專家曝「3大最佳時機」可免排隊

長途飛機通常人數都很多，但是機上廁所有限，還要時刻關注安全帶指示燈有沒有亮起，最痛苦的莫過於想上廁所又總是排不到。



一名空姐分享了不用排隊的廁所時間，也指出有兩個時段上廁所的人最多，搭乘長途班機的旅客以後可以多加留意。

根據《Travel+Leisure》報導， 一名任職於大型國際航空公司的空服員莎拉（Sarah B.）指出，乘機時想去上廁所又不想排隊，最好的兩個時機是第一餐服務結束後不久，以及飛機降落廣播之前。

莎拉表示，通常第一餐結束、空服員收完餐盤後，大多數人還在整理自己的位置、看電影或睡覺，這時候去廁所的人相對較少；而第二餐通常會在飛機降落前1~1個半小時提供，多數人吃完會直接去廁所，大家也會在聽到宣布即將降落時跑去，這兩個時段常常造成走道大排長龍，甚至可能沒辦法在安全帶指示燈亮起前回座位，因此最好的時間是在「在飛機降落廣播前」，以避開人潮。

另一名經常搭乘長途航班的旅行顧問拉尼（Rani Cheema）也指出，乘客都入睡時也是廁所人最少的時候，建議可以在這個時間去廁所。拉尼還分享自己的廁所小撇步，

「我會在登機前盡量多上幾次廁所，搭機前也不會喝太多水，而是在飛行時才喝，這樣就不會一登機就想上廁所」



另外拉尼也會注意廁所位置，通常後面的廁所比較不顯眼，所以人會比較少。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】