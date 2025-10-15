日本假期2026｜哪些日子避人潮？請假必睇！黃金周外要留意這節日

日本假期2026｜放假去旅行，最好避開當地的公眾假期，一來人流較少，二來酒店價錢不會暴漲。《香港01》好食玩飛記者已為大家整理2026年日本公眾假期，讓大家輕鬆避開人潮，提前安排明年旅行。提提大家，日本每年7、8月是黃金旅遊季，不少本地人也會藉此計畫本地遊，外地旅客加上本地人必定令當地人流大增，建議大家提早預訂餐廳、景點門票！



日本假期｜憲法紀念日延長至8日

日本內閣府公布2026年國定假日安排，其中憲法紀念日（日本的黃金周），將會延長至8日，另外還會出現罕有的「白銀周」，當地人將連放5日。如果不想在假日人擠人，就要提早規劃！

日本假期｜日本3大長假期注意 自駕遊避開這節日

日本全年有16個國定假日，其中有3個長假期極受當地人重視，包括年末年初、黃金周以及孟蘭盆節。而2026年的黃金周更會由4月29日的昭和日開始，直至5月6日結束，足足長達8天，假期間許多車票、熱門景點門票都會售罄，因此必須提前預訂。

此外，雖然元旦的國定假期只有1月1日，但大部分企業都會從12月29日開始放假至1月4日左右，有些甚至更早及放得更長，這段時間無論是商場、餐廳還是零售店舖都會休息。

至於盂蘭盆節，雖然並非法定假期，但不少日本人也會在這段日子回鄉探親，故高速公路容易塞車。如果計畫在東京自駕遊，前往鐮倉、箱根等近郊，最好避免這個節日期間出發！

日本假期｜2026年「白銀周」連放5日

值得留意的是，2026年日本將出現罕有的「白銀周」5天連假，據日本祝日法規定，當兩個「紅日」之間只隔一日，中間那天便會變成假期。而9月21日是敬老之日，9月23日則是秋分之日，因此中間的9月22日便會變成休息日，再加上9月19、20日為星期六、日，所以便有5天的假期。

此外，日本在2026年還有3個補假日，包括天皇誕生日（2月23日）、春分之日（3月20日），以及憲法紀念日（5月3日）。

日本2026年假日一覽

元旦：1月1日（一般公司約12月29日-1月4日安排放假）

成人日：1月12日（日本連放3日）

建國紀念日：2月11日

天皇誕生日：2月23日（日本連放3日）

春分日：3月20日（日本連放3日）

昭和日：4月29日

憲法紀念日（黃金周）：5月3日（許多人會選擇在4月30、5月1日休假，形成8天的連休）

綠之日：5月4日

兒童節：5月5日

海之日：7月20日（日本連放3日）

山之日：8月11日

孟蘭盆節：8月13日至16日前後（非國定假期）

敬老日（白銀周）：9月21日（日本連放3日）

秋分日：9月23日（9日22日雖不是假日，但不少人會休假，從9月19日放至9月23日）

運動日：10月12日（日本連放3日）

文化日：11月3日

勞動感謝日：11月23日（日本連放3日）



如果不怕與當地人擠來擠去，或是不怕餐廳、商場等店舖休息，想藉此機會感受日本與別不同的節日氣氛，以下精選的日本節日活動，有興趣可參與！

日本連假｜元旦⸺跨年福袋、寺廟祈福

雖然日本人過新年的方式比較安靜，但在大城市中依然有熱鬧跨年活動可以參加，而在1月1日元旦亦有折扣福袋可以搶購，各大公司都會出現人龍。此外，不少人在12月31日及1月1日也會到寺廟祈福，如果想到日本感受跨年氣氛，不妨前往。

日本連假｜成人之日⸺成年禮服飾活動

日本每年1月的第二個星期一，便是「成人之日」，是日本人非常重視的傳統節日。節日慶祝青少年男女終於「登大人」，迎接人生新階段。不同地方小鎮都會有獨特的「成人式」，有些地方近年的創意程度更上一層樓，例如千葉縣浦安市就在「東京迪士尼」舉行超夢幻成年禮、福岡縣的「北九州市」就以超誇張又華麗的成年禮服飾去吸引各大媒體，因而成為了城中熱話。

日本連假｜天皇誕生日⸺天皇誕生日一般参賀

「天皇」一直都在日本人心中有至高無上的地位，因此天皇的生日被明定為國定假日。由於目前在位的德仁天皇生日為2月23日，剛好是在星期一，所以有補假，形成六日一的三連假。在生日當天，東京的皇居外會舉辦「天皇誕生日一般参賀」，開放給一般民眾報名參加，有機會可以到現場感受氣氛！

日本連假｜敬老之日⸺長輩有特別優惠

2025年日本秋季期間有不少三日連假。其中有日本的「敬老之日」，為的是感激長者對社會的奉獻。這段期間，如果帶著長輩來旅行就有著數，部分餐廳、景點會提供65歲以上長者特別優惠。

（全文完）