日酒店公開「失物排行榜」引共鳴　第一名竟是它？退房必查這5處

根據日媒「まいどなニュース」報導，大阪酒店「Hotel Relief 難波大國町」在官方TikTok帳號分享，許多旅客在退房時雖自認已檢查過房間，結果還是常留下物品忘了帶走。



該酒店整理出「旅客遺忘物品排行榜」，不少人看了直呼太準！

日酒店公開「旅客遺忘物排行榜」引共鳴（01製圖）

旅客遺忘物品排行榜

排行第一名是手機充電器。

許多人習慣把充電器插在床邊或書桌旁的插座，臨走時往往一忙就忘記拔，等到下一次要使用手機才驚覺忘了帶。



第二名則是雪櫃裏的飲料。

不少房客會把水或飲料冰到最後一刻才打算帶走，結果因退房收拾行李太匆忙，往往直接忘在雪櫃裏。酒店人員也笑說，「這個真的很常發生」。



第三名是戒指、耳環、項鍊等飾品。

這些小物件體積小、顏色又不顯眼，常常放在桌面或浴室洗手枱上。



第四名是收進衣櫥的衣物。

有些旅客習慣把衣服掛進衣櫃裏，退房時因為忘了打開衣櫥檢查，常常回到家裏才發現少了一件外套或襯衫。



第五名則是內衣褲或襪子，尤其是「掉落的單隻襪子」最容易被忽略。

這點也引來不少網友共鳴，「常常只找到一隻襪子，另一隻就消失了」。



不少網友在留言區表示，自己也曾經在退房後才想起忘記帶走的物品，

「真的太寫實了」

「我也曾經把飲料留在房間冰箱」

「單隻襪子失蹤經驗＋1」



酒店提醒，退房前最好再次檢查插座、冰箱、浴室枱面、衣櫃以及床底，特別是飾品與貼身衣物，才不會造成不必要的麻煩。

