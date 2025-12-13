搭飛機心得｜座位別選「這一排」　專家提醒5個缺點：遇氣流最搖

出國是許多人放假時喜歡從事的休閒活動，然而糟糕的飛行體驗可能會毀了整個假期，其中座位的選擇更是重中之重，近期有專家出面建議「飛機上哪些座位千萬別選」，否則可能會經歷災難般的航程。



搭機別選最後排 專家曝原因

《鏡報》引述《每日快報》報導，幾乎所有訪問到的專家都認為「如果你想要一段平靜的航程，最後一排可能不是最佳選擇」，托馬斯庫克（Thomas Cook）的假日數位總監尼古拉斯史密斯（Nicholas Smith）解釋稱「任何容易受氣流顛簸影響的人都應該避開最後一排」。

史密斯表示：

通常來說，最靠後的座位不太理想，它們靠近廚房和洗手間，服務速度可能較慢，食物選擇也可能有限，而且在遇到氣流顛簸時，這些區域的晃動感也最強烈。

不只如此，史密斯也強調預訂飛機座位時做好規劃的重要性，這通常需要額外付費，但如果乘客急於確保能訂到舒適的座位，那麼這筆錢很可能物有所值，他表示提前考慮好您的出行需求也至關重要：

容易緊張的乘客會覺得機翼附近的座位更舒適；

對轉機感到緊張的乘客應該選擇靠前的走道座位；

一次預訂3個座位的情侶可以考慮選擇靠窗或走道的座位，這樣中間的座位就空出來，或許能獲得更寬敞的空間。



旅遊專家、公路旅行部落格The Gap Decaders的創始人伊茲·尼科爾斯（Izzy Nicholls）對此表示贊同，她表示：

最好避免選擇後排的座位，由於靠近引擎和廚房，這些座位通常比較吵鬧，而且你很可能是最後一批登機和下機的乘客。

