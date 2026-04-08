首爾便利店美食12推介｜7-11自製拿鐵／CU紫菜包飯／GS25斷貨王？

首爾便利店必買美食推介｜一場來到首爾旅遊，當然要發掘當地美食！眾所周知首爾便利店有不少特色美食及甜品，《香港01》「好食玩飛」整合12大在韓國CU、GS25及7-11必買的美食或飲品，除了有經典必吃的Chef M品牌微波食品，還可以自製漸層拿鐵，即看內文！



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首爾便利店必買推介——CU篇

首爾便利店必買推介【1】芝士烤腸

芝士烤腸是CU便利店熱銷的微波即食小吃，也有部分人會搭配泡麵享用。芝士經過微波後會融化，更有拉絲效果！

芝士烤腸（圖片來源：蘸一口檸檬汁＠小紅書）

首爾便利店必買推介【2】杜拜朱古力布朗尼

杜拜朱古力布朗尼是近期在小紅書上爆紅的CU便利店必買甜品！杜拜朱古力布朗尼層次豐富，底層有濃郁的朱古力布朗尼、中間夾心混合了開心果醬的香脆卡達伊夫絲，面層再淋上一層脆皮朱古力。經過微波後更會有爆漿效果，十分邪惡！

首爾便利店必買推介【3】Chef M韓式玫瑰醬年糕

Chef M的韓式玫瑰醬年糕僅在CU便利店獨家發售，選用傳統韓式紅椒粉、辣椒醬與鮮奶油混合而成，年糕調味及辣度都剛好，且帶有淡淡奶香味！不少人更會在吃完年糕後將玫瑰醬拌入白飯或飯糰！

Chef M韓式玫瑰醬年糕（圖片來源：쿠팡）

首爾便利店必買推介【4】紫菜包飯

在眾多韓國便利店中，以CU便利店的紫菜包飯銷量最高！CU便利店的紫菜包飯有不同口味，米飯比例適中、餡料紮實，當中以全州拌飯紫菜包飯、鮪魚蛋黃醬紫菜包飯及白切肉紫菜包飯，在經過微波後味道也會更突出。

首爾便利店必買推介【5】TWIZEL棉花糖軟糖

在首爾CU便利店爆紅的TWIZEL 「耐嚼棉花糖」系列有草莓及曲奇口味，口感與雪花酥相似，分別混合了草莓凍乾及曲奇脆粒增加口感。

首爾便利店必買推介——GS25篇

首爾便利店必買推介【6】藍莓Bagel

韓國GS25便利店的Bagel是近期極受歡迎的小吃，採用傳統貝果製作工藝，貝果質地經過稍微翻熱後呈現外層彈牙、內部柔軟濕潤的口感。網民則一致推薦藍莓口味，內餡的藍莓奶油乳酪濃郁而不膩，更有粒粒藍莓乾增加口感！

首爾便利店必買推介【7】YOZM藍莓希臘乳酪

YOZM藍莓希臘乳酪是GS25便利店的「斷貨王」！因為極度濃稠、水分極少的質地被網友戲稱為「乾噎酸奶」，口感與抹醬相似。雖然乳酪經過深度過濾，質地紮實，相對難吞嚥，搭配濃縮的藍莓果醬會更容易入口，而且含有整顆藍莓果粒，口感層次更豐富！

首爾便利店必買推介【8】杜拜朱古力糯曲奇

首爾不少便利店都有推出杜拜朱古力的相關產品，其中GS25最受歡迎的產品則非「杜拜朱古力糯曲奇」莫屬！曲奇採用朱古力混合棉花糖製成的外皮，口感如糯米糍一樣軟糯，內餡則包裹著開心果醬及卡達伊夫脆絲，非常特別！

首爾便利店必買推介【9】辣奶油蘑菇意大利麵

韓國GS25的Chef M辣奶油蘑菇意大利麵是長期熱賣的微波食品，圖姆巴醬汁融入鮮奶油與韓式辛辣調味，扁麵條則有彈性，而且能夠包裹更多醬汁，口感滑順且豐富！

辣奶油蘑菇意大利麵（拉拉玖安吃金槍魚＠小紅書）

首爾便利店必買推介——7-11篇

首爾便利店必買推介【10】Viyott 乳酪杯

Viyott是極具代表性的國民級乳酪杯，包裝採用對摺式設計，一邊是原味乳酪，另一邊則是配料，食用時只需將配料那一格向上對摺就可以混合配料及乳酪，同時保留配料的脆度，增加層次感。Viyott乳酪杯有朱古力圈、曲奇奶油、脆球及莓果等味道，可以滿足不同口味需求！

首爾便利店必買推介【11】橘子酸奶

近期在首爾爆紅的濟州橘子酸奶只在7-Eleven有售。酸奶是來自濟州島當地的知名品牌晨曦微笑牧場，強調使用牧場的新鮮原乳製作，不添加人工色素，更含有濟州特產漢拏峰柑橘果肉及濃縮果汁，柑橘味超濃郁！

橘子酸奶（圖片來源：娜la＠小紅書）

首爾便利店必買推介【12】康塔塔袋装咖啡

康塔塔袋装咖啡是韓國獨有的產品，咖啡與便利店內的「冰杯」搭配，先選擇袋裝咖啡口味，然後拿取冰杯後撕開倒入杯子內。人氣口味包括美式咖啡、榛果風味、焦糖瑪奇朵等。不少網民更自行研究出新的合喝法，會在咖啡內加入香蕉牛奶、草莓牛奶、哈密瓜牛奶等，調配成打卡able的漸層拿鐵。

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