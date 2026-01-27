釜山鎮海櫻花一日遊景點：慶和站櫻花雨漫步　余佐川打卡浪漫之橋

想要和伴侶來一次說走就走的旅遊嗎？想要一起看花開花落嗎？如果想要一個約會聖地的話，那麼來韓國釜山鎮海賞櫻花吧！



韓國情侶約會推薦景點

第一站 慶和站：鎮海軍港節必去景點！鎮海賞櫻花最有名的地方

從釜山或者釜山任意地點出發一個半小時均可到達慶和站，在慶和站拍攝過很多電視劇和電影。

最具代表性的作品就是《春天的華爾茲》和《on air》了，電視劇的浪漫劇情將這裏渲染得更加唯美，讓到訪的人都不由自主地感覺自己就成為電視劇的主人公一樣。

在這裏你可以和心愛的他／她手牽手漫步在漫天飛舞的櫻花雨中，享受生活的恬靜，美好。

慶和站

地址 : 慶尚南道昌原市鎮海區鎮海大路649

交通 : 鎮海長途汽車客運站，出租車約8分鐘



第二站 帝皇山公園：位於鎮海山坡上，可以俯瞰鎮海櫻花的觀光景點

鎮海的旅遊景點距離都不是很遠，慶和站到帝皇山公園有直達汽車十幾分鍾就可以到達，兩人以上的話，打車比較划算。帝皇山公園有雙向纜車，單程兩千（韓圜，下同），往返三千（小編建議大家步行上山，上山的路上能夠邂逅很多美景哦）。

山頂有鎮海塔，專為老年人開設了直達電梯，塔頂能夠將整個鎮海的美景收入眼底。城市的每一個角落都被櫻花包圍，讓你置身於櫻花之城中。

帝皇山公園

地址 : 慶尚南道昌原市鎮海區中原東路52 （一帶）

交通 : 鎮海長途汽車客運站，步行14分鐘



第三站 傳統市場

帝皇山公園逛了下來，大家都餓了吧，不用擔心，過個馬路就有各種好吃的。

有純天然的椰汁，現烤的乳豬，櫻花果凍，一整盤新鮮士多啤梨榨的牛奶。還有各種餐館，各國的手工藝品。來這裏最值得吃的是這個季節特有的櫻花果凍，還可以觀看櫻花果凍的製作過程。

第四站 余佐川櫻花路：韓國最出名的櫻花節「鎮海軍港節」舉辦地！人氣韓劇拍攝地

來鎮海一定要來余佐川，從傳統市場步行十分鐘就能夠到達。余佐川每一個地點都是一道美麗的風景線。

余佐川是MBC電視劇《羅曼史》中兩個主演（冠佑和彩媛）參觀完軍港祭以後第一次在橋上見面的地方，電視一經播出這裏就被稱為「浪漫之橋」，迅速地成為人們接踵而至的觀光名地。

如果晚上也在這裏，一定要再走一走這「浪漫之橋」，一個人走能體會到風輕盈，殘月伴落花入水的意境，和伴侶一起重走浪漫之橋能夠感受到繁華落盡，唯有佳人在側。

余佐川

地址 : 慶尚南道昌原市鎮海區餘佐川路34 （一帶）

交通 : 鎮海長途汽車客運站，步行21分鐘



鎮海站

一天的行程結束了，在鎮海站有通向各個地點的車。

【本文由「韓巢網」授權轉載。】