首爾近郊新晉人氣景點瑞士風情小鎮　韓劇真人show拍攝地｜附交通

韓國旅遊新晉人氣景點！自然繽紛的童話小鎮——雪絨花瑞士主題公園。



京畿道加平的瑞士風格村莊

如果在遊覽韓國的同時，順便也領略一下瑞士風情，是不是一種很驚喜的體驗呢？離首爾不遠的京畿道加平郡是一個風光秀麗的休閑度假區，那裏修建了一個恬靜優雅的瑞士風情小鎮——雪絨花瑞士主題公園。

它不僅是俞承豪、朴敏英主演的電視劇《Remember——兒子的戰爭》的拍攝地，還是人氣節目《我們結婚了》（世界版第一季）中玉澤演、李弘基這兩對新婚夫婦的家。另外，嚴泰雄父女檔也曾在那裏錄制過《超人回來了》。究竟是什麽魅力吸引了這麽多攝制組前往呢？您親自來參觀一下就知道答案啦！

小天使海蒂將是您熱情的向導

雪絨花瑞士主題公園修建在山頂上，是以瑞士的經典童話故事《海蒂》（又名《阿爾卑斯山的少女》《飄零燕》）為主題打造的。整個公園佔地約有兩萬平方米，三十二幢馬卡龍色澤的歐式別墅錯落有致地分布在蜿蜒盤旋的小路兩邊。其中十幢別墅被打造成各種博物館和主題空間，有的展示了瑞士最著名的景致，有的講述了瑞士的風土人情，還有的介紹了瑞士的各種傳統工藝，讓人大開眼界、耳目一新。

道路上、牆壁上隨處可見栩栩如生的水粉畫，陽臺、窗臺都用鮮花裝扮得美輪美奂，每一處細節都散發著瑞士小鎮的清新自然，這種唯美浪漫的氛圍讓您宛如置身於夢幻奇境。

售票處

在售票處購買好入場券之後，熱情的工作人員會遞給您一張中文地圖，上面詳細標出了參觀的路線。準備好了嗎？

現在就跟著「小天使海蒂」開始一段瑞士奇幻之旅吧！

瑞士主題館

瑞士主題館位於售票處建築的二樓。

這裏通過微型立體模型初步向人們展示了瑞士最具代表性的迷人風光：冒著白煙的火車穿過積雪覆蓋的小村莊，天空中飄浮著五顏六色的熱氣球。一切都是那麽寧靜和諧。爬到樓頂往下俯視，可以把整個瑞士的景色盡收眼底。

胡桃夾子體驗館

一進門，印有瑞士國旗的大紅桌椅和牆壁上碩大無比的胡桃夾子就會給您帶來強烈的視覺沖擊。這間神秘的充滿強烈童話色彩的小屋其實是一間體驗館。

在這裏您不僅可以親自嘗試制作一下巧克力、核桃果子和奶酪，還可以購買到各種可愛精巧的小手工藝品和紀念品。

愛情博物館

這裏應該是情侶們最想來的地方啦。

愛情博物館的牆上不僅掛著《我們結婚了》（世界版第一季）的劇照，還有情侶們留下的密密麻麻的塗鴉。裏屋的中央有一棵象徵恒久愛情的長青樹，樹枝上掛著來自世界各地的情侶們寫下的許願符，使整個房間充滿了溫馨浪漫的情調。

海蒂奶酪博物館

噴泉小廣場對面有一幢嫩黃色的建築格外引人註目，這就是海蒂奶酪博物館啦！眾所週知，瑞士是奶酪的發源地。

直到今天，瑞士還出產全世界最優質的奶酪，並出口到世界各地。在奶酪博物館裏，我們可愛的小主人公——阿爾卑斯少女海蒂將給您詳細介紹瑞士奶酪的起源、發展歷程，微型立體模型還向您展示了瑞士制造奶酪的傳統方法和過程。

伯爾尼熊博物館

瑞士的首都是「熊城」伯爾尼。據說伯爾尼的創建者有一天突發奇想，決定去城外打獵，並打算將最先獵到的動物名稱作為這座城市的名字。結果他最先獵到的是一頭熊，於是「熊城」由此得名，熊也就成了瑞士首都的象徵了。

伯爾尼熊博物館到處是伯爾尼熊的身影，它們的造型各異，樣子既憨厚又俏皮。在這裏你不僅可以帶上伯爾尼熊的面具或穿上瑞士的傳統服裝照相，還可以了解一下伯爾尼城的歷史發展和風土人情。

雪絨花廣場

從伯爾尼熊博物館的二樓陽臺推門出去，眼前頓時豁然開朗。原來這兒有一大片綠油油的草地，叫做雪絨花廣場。

這裏不僅擺放了供遊客們休息的桌椅，還有瞭望臺、滑梯和愛心池塘。站在瞭望臺上環顧四週，仿佛真的置身於瑞士的茫茫大草原上。微風徐徐撲面而來，空氣中好像還帶著幾許花草的芳香，令人心曠神怡。

咖啡博物館

在瑞士，咖啡是一種悠久的傳統和文化，有「貴族咖啡」美譽的瑞士咖啡一直都是上流社會的至愛。咖啡博物館向遊客講述了瑞士咖啡的故事。

它通過大小不一的展板、各種古董擺設和微型立體模型展示了數百年來咖啡這種農產品的起源和歷史，以及這一自然資源加工技術的發展歷程。參觀完咖啡博物館，你會更加理解一杯咖啡裏所蘊含的辛勞和不同尋常的意義。

Thats咖啡店

咖啡博物館樓下是一間寬敞明亮、整潔舒適的咖啡館，它也是電視劇《Remember——兒子的戰爭》大結局的拍攝地。

這裏不僅咖啡地道香醇，食物也美味可口。逛完瑞士主題公園，不妨享用一下這裏的美食，慰勞慰勞自己的肚子再離開吧！

夜幕降臨的雪絨花瑞士主題公園

太陽下山，夜幕降臨之後的雪絨花瑞士主題公園別有洞天。整個公園頓時變成了燈的海洋，光的世界。影影綽綽的樹木上掛滿了五彩斑斓的小彩燈，耀眼奪目。草叢裏更美，這邊是「瑞士國旗」，那邊是「愛的鑰匙」，各種主題的彩燈造型各具特色，頗有情趣。人們沈浸在這美妙的光影裏，如癡如醉。

走在如此美麗安詳的瑞士風情小鎮裏，看著每一幢漂亮小屋，你都希望自己是它的主人。但如果大門外面懸掛了「私有土地，禁止出入」的紅色告示牌，您就必須止步了。說明這幢房子實際上是有人居住的。收起你的好奇心，千萬不要打擾到別人的生活哦！

前往雪絨花瑞士主題公園的交通方法

1. 公交車：長途汽車700路（蠶室樂天世界）→雪嶽長途汽車營業所（설악시외버스영업소）→公交車32-10（雪嶽TR）→梨峙嶺（배치고개）站下車→步行20~30分鐘→雪絨花瑞士主題公園

2. 公交車+出租車：長途汽車700路（蠶室樂天世界）→雪嶽長途汽車營業所（설악시외버스영업소）→乘坐出租車→雪絨花瑞士主題公園

3. 火車+公交車+出租車：清平站（京春線）下車→步行9分鐘左右到清平長途汽車客運站→乘坐公車→到雪嶽長途汽車站下車→乘坐出租車（約6,000韓元）→雪絨花瑞士主題公園

4. 火車+出租車：清平站下車→乘坐出租車（約20,000韓元）→雪絨花瑞士主題公園



雪絨花瑞士主題公園

景點類別：遊樂園・動物園・水族館

地址：京畿道加平郡雪嶽面 梨仟裏304（경기도 가평군 설악면 이천리 304）

觀覽時間：180分鐘

中文服務：無

營業時間：（週一～週五）10:00～18:00（截止時間17:00）、（週六、週日、法定節假日）09:00～18:00（截止時間17:00）

休息日：全年無休

支付方法：韓幣、信用卡（銀聯卡、JCB、visa、master、amex）



