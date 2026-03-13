旅遊注意｜這種地方搭機拍照恐違法 網友：坐飛機20年第一次聽說
許多人搭飛機時，總是會興奮地想要拍照紀念出遊時刻。但日前有網友發文，從台灣松山機場飛澎湖時，卻發現起飛、降落時都不能拍照，讓他好奇原因。貼文一出有網友解答，松山、澎湖機場都屬於「軍民兩用機場」，因此禁止人們拍照。
在飛機上慘被飆罵！1規定很多人不知道
網友在Dcard平台發文，表示第一次知道台灣機場在飛機上不能拍照，事主從松山機場飛往澎湖，上飛機時發現不能拍照，降落時也不行，要升空後才可以，讓事主好奇原因。
有網友解答，因為松山機場、澎湖機場都屬於「軍民兩用機場」，管制區內未經許可不可以測量、攝錄影、描繪及用望遠鏡觀察，機上廣播也都會提醒乘客，除了松山、澎湖之外，台灣的機場還有台中清泉崗、台南、嘉義、花蓮都屬於軍民兩用機場。
貼文下方也有許多網友討論，也有許多人之前不知道禁止拍照規定：
「上次搭日航飛松山機場，日航沒有提醒不能拍照，我在飛機上還被隔壁一個大叔罵超兇，下飛機後他還打電話跟他朋友炫耀在飛機上罵我的事（我就走他後面）從此不想飛松山，問了身邊10個同事只有一位知道松山不能拍照」
「這不是台灣機場限定，建議標題改一下不要造成誤導，世界各國軍民兩用機場都有規定不能拍照」
「長知識了！！上個月才錄華航機師有夠平穩的降落畫面耶，以後知道了」
「從小到大搭機，機上廣播一定都會提醒」
「竟然！搭飛機20幾年第一次聽說。大部分都飛桃機，桃機不是軍用沒有這個限制」
