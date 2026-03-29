山西太原景點｜從晉祠到北齊壁畫博物館　深度探訪2500年古代建築

大家好哇，我是coco～前段時間去了趟山西，沿着梁思成林徽因先生的足跡走了幾座城，今天寫到了本次古建之旅的重要一站——太原。



說實話，在山西玩了快十天，太原被我放在了最後。畢竟山西的寶貝都散落在各個縣城裏，應縣木塔、平遙古城、王家大院……哪一個聽起來都比省會更有存在感。但是這次我在太原待了兩天半，走得腿快斷掉，沒想到臨走的時候卻開始戀戀不捨。

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所以今天我想為太原正名，作為山西省會城市，她值得被好好看見！有着2500多年建城史的太原，光是全國重點文保單位就有38處。這個數量，放在全國任何一座城市都是拿得出手的硬核家底。

晉祠，中國現存最早的皇家祭祀園林，光是「三絕」就夠看半天；山西博物院就更不用說了，鎮館之寶「鳥尊」往那兒一擺，多少人盯着它挪不動腿；永祚寺的雙塔在城裏站了四百多年，太原人抬頭看見它，就知道回家了。除此之外，還有天龍山石窟、蒙山大佛、純陽宮、崇善寺……這些名字聽着沒那麼熟，但隨便拎一個出來，放在別的城市都是能當門面的那種。

不過因為時間有限，我也沒將太原走個遍，所以就先碼了一份核心景點給大家，可以作為參考：

晉祠：皇家祭祀園林，宋構三絕（聖母殿/魚沼飛樑/獻殿）+晉祠三絕（難老泉/侍女像/周柏）

山西博物院：五千年看山西，鎮館之寶馬上有

永祚寺雙塔：太原城市徽標，公園裏看雙塔凌霄

天龍山石窟：北朝-唐石窟藝術，部分流失文物已回歸

蒙山大佛：世界最早大型摩崖石刻佛像之一，比樂山大佛早

太原北齊壁畫博物館：原址看北朝壁畫，墓道裏時空穿越

純陽宮：道教建築精品，裏面藏着不少好東西

崇善寺：明代藏經樓+巨幅壁畫臨摹本

山西飯店：夜景觀賞地，金碧輝煌被稱「洪崖洞」

鐘樓街/柳巷：老字號+小吃+民國風建築，陳醋雪糕可以嚐嚐

山西大學堂舊址：西式百年建築，山西近代教育發祥地



下來就跟着我一起，去看看這座被低估太久的古城吧。

太原景點推薦

1. 山西博物院

山西博物院怎麼說呢，屬於那種「去之前以為只是打個卡，去之後發現半天根本出不來」的地方。館裏據說有65萬多件文物，珍貴文物4萬多件（組），這個數字對我沒什麼概念，直到走進展廳才發現，好傢伙，山西是真的把好東西都藏在這兒了。

院內最不能錯過的一定是晉侯鳥尊。先給不了解的朋友們科普一下，這件東西有多厲害！它是山西博物院的鎮館之寶，禁止出國展覽的那種。2000年出土的時候碎成一百多塊，修復專家一點點拼起來，光象鼻往哪卷就爭論了好多年，後來找到缺失的那一塊才確認是向內卷……

站在它面前看，是一隻鳳鳥回眸的造型，背上還棲着一隻小鳥，是打開器蓋的鈕。

鳳尾下面藏着一隻象鼻，內捲上揚，和兩條腿形成三點支撐。整個造型又華麗又穩當。蓋內有九字銘文「晉侯作向太室寶尊彝」，證明這是第一代晉侯燮父用來祭祀的禮器。也就是說，山西的「晉」，就是從這兒來的。

除了鳥尊，看起來憨憨的龍形觥也值得一看。估計誰也想不到，這竟然是一件温酒器！酒就從這看起來牙口不太好的嘴裏流出。器身上還有着非常罕見的鱷魚紋飾。

北魏司馬金龍墓木板漆畫也很厲害。實在難以想象，出土這麼多年之後，它的色彩還那麼鮮亮，上面的人物衣紋細膩得根本不像一千多年前畫的。

虞弘墓石槨就更絕了，隋代漢白玉石槨上刻的全是高鼻深目的西域人、波斯風格的樂舞，說明太原在1400多年前就是絲綢之路上的國際都市了！

最後再給大家幾個實用建議：

（1）至少留出3小時，我逛了快4個小時還覺得意猶未盡；

（2）儘量約講解，有考古學背景的講解員能從構造、用途、紋飾講出很多東西；

（3）展廳不能用閃光燈，青銅器上的細節用手機拍完全夠用。



出來的時候我還在想，之前覺得太原只是中轉站，真是太低估它了。光這一個博物院，就夠專門跑一趟的了。

山西博物院

開放時間：平日9:00-17:00（16:00停止入館，周一閉館），周末9:00-18:00（16:30停止入館）

門票：免費，公眾號上提前3天預約



2. 純陽宮

純陽宮在五一廣場邊上，鬧市區裏藏着這麼一座紅牆道觀，還挺違和的。門口寫着「山西省藝術博物館」，其實就是純陽宮本身——一座廟和博物館合二為一了。這裏最牛的，大概是全國唯一一座九宮八卦院了。

解釋一下，就是整個第四進院子是按八卦方位建的，八個方向全是磚券窯洞，窯洞頂上四邊是樓閣，四個角是九角亭。走進去，東南西北分不清，抬頭低頭都是樓閣洞窟，像走迷宮一樣。中間一個雙層亭，從二層還有天橋能走到北樓。

這佈局全國就這一份，道家講「天人合一」，他們是真的把天上的九星、地上的八卦都給蓋成房子了。

純陽宮

開放時間：9:00-17:00

門票：30元，每個月第三個星期三免費開放



3. 永祚寺雙塔

祚寺雙塔，太原人抬頭就能看見的那種存在。但真走到它腳下，才發現這兩個塔有意思的地方——它們根本不是一對兒。

先說點好玩的：這倆塔雖然是親姐妹，但不是雙胞胎。東邊的文峰塔，1599年建的，是傅山他爺爺傅霖牽頭修的「風水塔」。因為太原新城東南地勢低，被認為文運不興，建個塔「補補風水」。西邊的宣文佛塔，9年後才由明代著名高僧妙峰法師主持修建，裏面還供着佛舍利。

一個是道教的，一個是佛教的；一個補風水，一個供舍利。機緣巧合湊在一塊兒，站了四百多年，站成了太原的「城市logo」。

兩座塔都是13層，高54.7米左右，八角形的樓閣式磚塔，造型幾乎一樣，細看還是有區別的。宣文塔塔身收分明顯，看着更秀氣，塔檐還鑲着孔雀藍的琉璃瓦，陽光下特別好看。文峰塔更素淨，也更挺拔。西邊的宣文塔可以登上去，這在國內古塔裏還挺難得的。

塔身下的永祚寺也很好看，最絕當屬大雄寶殿。整座殿沒用一根木頭，全是青磚仿木結構，斗拱、檐柱、雀替全是磚雕出來的。

梁思成先生當年看見，說這是「創造了佛教殿堂的一個新類型」，實物很罕見。院子裏還有明代牡丹「紫霞仙」，種了四百多年，是國內現存最古老的寺院牡丹。我去的時候不是花期，但能想象春夏之交花開時節的樣子——「花開時節動晉陽」，400年老牡丹一開，那還不引來半座城的人啊！

永祚寺雙塔

開放時間：8:30-17:30

門票：旺季30元，淡季20元



4. 晉祠博物館

晉祠可以說是太原的一張名片——來過晉祠，才算來過太原。

它最早是紀念晉國開國諸侯的宗祠，後來歷代都在上面添磚加瓦。唐代的奉聖寺、宋代的聖母殿、金代的獻殿、明代的對越坊、清代的文昌宮……宋元明清一直到民國，每個朝代都在晉祠留下了東西。所以你現在看到的晉祠，不是某個朝代的建築，而是一千多年攢下來的建築全家福。

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晉祠是中國最早的皇家祭祀園林，也是現存唯一的古代木結構十字形古橋（就是魚沼飛樑），3座國寶建築，98座三百年以上的老房子，110尊塑像，300塊碑刻……剪桐封弟、三家分晉、龍興晉陽這些歷史大事，它都見證過。連樹都是三千多歲的周柏。

不同朝代的房子湊在一起不打架，人和自然待着舒服，一切都剛剛好。

晉祠現在是個博物館。但這個博物館好就好在，它不是把文物鎖在櫃子裏給你看，而是你直接走進文物裏頭轉。

逛晉祠有個「3+3+2」口訣可以記一下：

三大國寶建築：聖母殿、魚沼飛樑、獻殿；

三絕：宋塑侍女像、周柏、難老泉；

兩塊國寶碑刻：唐《華嚴經石刻》、李世民寫的《晉祠之銘並序》碑。



常規路線一般是：水鏡台—會仙橋—金人台—對越坊—鐘鼓樓—獻殿—魚沼飛樑—聖母殿。走下來兩三個小時。門口有個公園是後來新建的，免費但要預約。太原市民喜歡來這兒納涼溜達，時間多的話可以順便轉轉。

買票的時候有晉祠+天龍山的聯票。天龍山主要是看石窟，如果時間緊就只看晉祠博物館，精華都在裏面。建議參觀的時候帶一個講解，也可以b站上面看清華大學賈珺教授的直播回放，搜「晉祠」就有。講得很細，還不花錢。

晉祠博物館

開放時間：8:30-18:00

門票：80元



5. 山西青銅博物館‍‍

開講之前先說個冷知識：山西青銅博物館和太原博物館是同一棟樓。五個紅色的倒錐形建築連在一起，在長風商務區那邊，遠遠就能看見。倆博物館共用一個大堂，左邊太原博物館，右邊青銅博物館，有種買一送一的感覺。

青銅博物館是山西博物院的分館，專門做青銅器的。2019年才開館，很新，展陳做得特別舒服。關鍵是免費，而且不用預約，直接刷身份證進。

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館裏有三層展廳，2000多件青銅器。其中最有名的當屬「晉公盤」，也是鎮館之寶之一。從前是晉文公重耳給大女兒做的嫁妝，陪嫁到楚國的。除此之外，刖人守囿車、義尊、貘尊和兔尊也都很有意思。

博物館整體逛下來大概兩三個小時。人比山西博物院少很多很多，安安靜靜的，可以貼着玻璃慢慢看紋路，也算是i人勝地了。

山西青銅博物館‍‍

開放時間：9:00-17:00（16:00停止入館，周一閉館）

門票：免費，公眾號提前預約



6. 太原北齊壁畫博物館

從晉祠回來，本想歇歇，結果被本地朋友按頭安利：「北齊壁畫博物館你必須去，陳丹青去了三次的地方。」我一聽，那還等什麼？即刻出發！

先說個於我來說最震撼的點，這博物館竟然是直接建在北齊徐顯秀墓原址上的。就是那種你站在展廳裏，腳下就是1400多年前的墓室，透過玻璃能看到墓道、封土堆，甚至還能看到當年盜墓賊挖的洞。

2000年這墓被盜墓賊光顧，村民發現後上報，考古專家順着盜洞下去，手電一照——滿牆壁畫色彩斑斕、鮮亮如新，當場就懵了。後來搶救性發掘，發現這墓雖然被盜過，但壁畫基本完好，330平方米，200多個人物，是目前保存最完好的北朝大型墓葬壁畫。

博物館整體分為三個展廳，「別都華彩」、「一眼千年」和「簡易標美」。展廳的壁畫獨具特色，線條簡練但特別有味道。學畫畫的人來這兒也能找到靈感。

太原北齊壁畫博物館

開放時間：9:00-17:00（16:30停止入館，周一閉館）

門票：免費，提前公眾號預約



那麼碼字到這裏，我本次的太原之旅也就結束了。

但其實我還有很多地方沒有去，遺憾就留給下次再彌補吧～也歡迎更多本地土著補充太原更多的玩法，這座超低調的省會城市，值得被好好看見！

【本文獲「嬉遊旅行指南」授權轉載，微信公眾號：xiyoucity】