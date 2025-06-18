泉州酒店10間推介｜新開幕／無邊際泳池／180°海景房／人均$216起

撰文：陳映蓉
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泉州酒店推介2025｜泉州是首批國家歷史文化名城，擁有許多特色美食及歷史建築，非常適合假期深度遊！《香港01》「好食玩飛」整合10間泉州酒店，有酒店提供懸浮無邊際泳池、180°海景房、免費娛樂體驗等，更有酒店是全球奢華精品酒店之一，人均只需$216起！

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泉州酒店推介【1】泉州晉江國際機場温德姆花園酒店

泉州晉江國際機場温德姆花園酒店於2025年1月開業，坐落於晉江，鄰近利郎藝術中心、世紀公園遊樂場、黃金城道步行街等景點。酒店共有260間客房，房間設計簡約舒適，更提供免費迷你吧。酒店亦特色設有親子主題房，最多可容納4人入住。酒店同時配備健身室、兒童遊樂場、洗衣間、餐廳及免費停車場。

泉州晉江國際機場温德姆花園酒店
房價：人均HK$216起（悠享雙床房）
地址：晉江洪山路188號1幢1樓
交通：泉州南站車程21分鐘
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泉州酒店推介【2】七栩礁石酒店

七栩礁石酒店於2024年開幕，是位於晉江的海濱度假酒店，也是全球奢華精品酒店之一。酒店共有53間客房，房間採用柔和自然的中性色調，搭配自然海景露台及設計師家具，而且提供免費迷你吧，非常舒適寫意。酒店亦配備懸浮無邊際泳池、健身房、頂樓望海儀式堂、海鮮牛排小酒館等設施。

七栩礁石酒店
房價：人均HK$963起（海角一居室大床房；包早餐、七栩拾貝、淺談輕酌、夜空生花、飲茶趣、旅行照片5張、問杯抽獎）
地址：晉江金井鎮圍頭村南環區277號
交通：泉州南站車程41分鐘
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泉州酒店推介【3】泉州東海假日酒店

泉州東海假日酒店於2024年開幕，位於中央商務區，鄰近蟳埔民俗文化村、文創圖書生活潮館、泉州市科技館等景點。酒店擁有201間客房，房間採用簡約風格，配備落地窗或露台，大部分客房更可以欣賞到博雅湖景色！酒店更特別推出主題親子房，設有小童物品及玩具，能夠滿足家庭客需求！酒店另設健身室、兒童俱樂部、餐廳、免費停車場等設施。

泉州東海假日酒店
房價：人均HK$256起（高級房超大床房；鉑爵旅拍或蟳埔漁女服試穿）
地址：泉州豐澤區濱海街999號
交通：泉州東站車程25分鐘
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泉州酒店推介【4】泉州東海悅華酒店（泉州師範學院市政府店）

泉州東海悅華酒店（泉州師範學院市政府店）於2024年開幕，坐落於泉州商務區。酒店擁有306間客房，均提供免費迷你吧、半開放浴室、串流媒體服務等設施，大部分坐擁臨海景觀更配備露台！酒店同時配備室內游泳池、健身室、餐廳、免費私人停車場等設施。

泉州東海悅華酒店（泉州師範學院市政府店）
房價：人均HK$359起（豪華城景雙床房）
地址：泉州豐澤區濱海街92號
交通：泉州東站車程22分鐘
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泉州酒店推介【5】清水巖温泉度假村

清水巖温泉度假村於202年開幕，坐落於蓬萊山麓，擁有絕佳山色美景。酒店佔地面積逾200畝，提供192間客房，均設有私人溫泉、半開放浴室、免費迷你吧、串流媒體服務等設施。酒店含有多達40個泡池的温泉公園、親子空間、無邊際游泳池、健身室、兒童遊樂場等設施，更有卡丁車、療愈工坊等體驗活動！

清水巖温泉度假村
房價：人均HK$655起（別墅式一居室｜私人溫泉；包早餐、清水巖温泉公園門票）
地址：安溪蓬萊鎮蓬溪村清水巖88號
交通：安溪站車程32分鐘
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泉州酒店推介【6】泉州七栩鐘樓酒店

泉州七栩鐘樓酒店坐落於泉州鬧市，於2023年開幕，前身是泉州歷史建築古蹟「鐘樓百貨大樓」，更是全球奢華精品酒店之一！酒店共有48間客房，房間舒適乾淨且有設計感，並提供免費迷你吧可以享用，部分客房更坐擁泉州東西雙塔景觀！酒店亦配備買手集合店、當代閩菜餐廳、户外花園餐廳、街角酒吧等設施，並提供免費私人停車場。

泉州七栩鐘樓酒店
房價：人均HK$692起（厝邊一居室大床房；包早餐）
地址：泉州鯉城區開元街道東北社區東街2號鐘樓百貨大樓
交通：泉州站車程20分鐘
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泉州酒店推介【7】泉州水頭鉑爾曼酒店

泉州水頭鉑爾曼酒店於2023年開幕，坐落於南安，鄰近有多家博物館及食肆，吃喝玩樂都十分方便。酒店提供240間客房、套房及親子房，均配備落地景觀窗、半開放浴室及浴缸、特大睡床，空間十分寬敞舒適。酒店同時帶有室內游泳池、健身室、餐廳、免費停車場等設施，CP值十分高！

泉州水頭鉑爾曼酒店
房價：人均HK$218起（經典大床房）
地址：南安奎峯路599號
交通：晉江站車程31分鐘
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泉州酒店推介【8】泉州濱江皇冠假日酒店

泉州濱江皇冠假日酒店於2022年開幕，前往太子山承天寺、西湖公園、泉州博物館、源和1916創意產業園等不到10分鐘車程。酒店提供368間商務客房及家庭房，提供超大的辦公桌、半開放式的寬敞浴室、落地景觀窗、衣櫃等，部分房型更配備廚房，長期或短期入住都適合！酒店另設室內游泳池、兒童遊樂場、健身室、4間餐廳、免費停車場等設施。

泉州濱江皇冠假日酒店
房價：人均HK$324起（高級雙床房；包免費西街簪花、靈感藝空間尊享折扣）
地址：泉州鯉城區江濱南路2233號
交通：泉州站車程16分鐘
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泉州酒店推介【9】源昌凱賓海景大酒店

源昌凱賓海景大酒店於2021年開幕，毗鄰中駿世界城購物中心，吃喝玩樂都方便！酒店共有298間客房及套房，房間設備齊全、空間寬敞，在衛生、設施、服務方面都獲得9.5或以上的高度評價！部分房型亦提供180度無敵海景，親子套房更提供兒童玩具及小遊戲！酒店同時配備室內游泳池、健身室、Spa、餐廳、酒吧及免費停車場。

源昌凱賓海景大酒店
房價：人均HK$230起（豪華大床房）
地址：南安水頭鎮海二路8號
交通：晉江站車程46分鐘
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泉州酒店推介【10】泉州泰禾洲際酒店

泉州泰禾洲際酒店於2018年開幕，坐落於泉州豐澤區，鄰近泉州之眼摩天輪及天后宮。酒店提供290間客房及套房，房間均設有特大睡床、落地窗、半開放浴室及浴缸，浴缸坐擁城市景觀，房間另提供中式泡茶壺及西式咖啡機，十分寫意舒適。酒店同時配備室內游泳池、健身室、Spa、2間餐廳，並提供免費停車場及免費自行車租借服務。

泉州泰禾洲際酒店
房價：人均HK$384起（豪華房）
地址：泉州豐澤區豐海路1005號
交通：泉州東站車程24分鐘
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