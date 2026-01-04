武漢旅遊｜景點打卡歸元禪寺看500羅漢　美食吃車站路藕湯熱乾麵

這篇給大家說說武漢怎麼玩。



作為旅遊城市，武漢可玩的地方簡直不要太多。但我覺得到一個地方，應該去尋找它更加local、更不商業化的一面，所以在遊玩路線上劃掉了比較網紅的一些地方。

和之前一樣，今天也是兩條路線，理論上都可以citywalk+citybike完成。

D1：輪渡至武漢關碼頭之後開始citywalk：青島路-鄱陽路-車站路

D2：歸元禪寺-龜山公園-晴川閣



第一天的路線，不僅可以邂逅百年老漢口，還能吃到頂頂美味的武漢小吃。

第二天路線從武漢local最愛的歸元禪寺開始，一路遊玩到晴川閣，我最愛龜山公園和晴川閣上的風景，晴天的長江太美啦，難怪那麼多詩人一到這裏就開始詩興大發。

路線一：過江輪渡-老漢口citywalk

曾經的網紅老漢口站、優雅範的東正教堂、英倫風的建築……這條路線全都有，簡直夢回民國。

如果是像我一樣住在武昌，又想去尋找百年老漢口的朋友，建議先從中華門碼頭乘輪渡到武漢關碼頭，再從青島路開始citywalk。

住在漢口的朋友可以直接從車站街開始citywalk，第一站推薦去車站路，這條街道好多老店，也很適合過早。

武漢輪渡：門票：1.5元（人民幣，下同）

來武漢，坐一次1.5元的輪渡，早已是必備項目了。「中華路碼頭=武漢關碼頭」應該是最經典的過江路線了，這條線車次很多，從早上6:30開始，差不多20分鐘一班，晚上8點才結束。它支持支付寶掃碼付款，很方便。

進入輪渡後，先去二樓的甲板，甲板上是有座位的，想休息就找個位子坐下，想拍照就站在船邊。我坐輪渡的時候也看到還有很貴的觀景航線，時間會更長一些，但個人覺得沒什麼必要。這條¥1.5的公交船，照樣可以看江上風光。

對了，大家來坐船的話，可以早點過來，中華門碼頭附近的江灘很適合散步，春暖花開的日子在這裏走走太放鬆了。

青島路

青島路東起沿江大道，西至鄱陽街，從輪渡上下來後，可以直接導航來這，距離很近。

青島路（嬉遊旅行指南提供）

這裏有着100多年的歷史，是漢口最早的金融貿易中心，整條路可以看到很多優雅的英倫建築。而且這裏的遊人要比黎黃陂路少很多，citywalk很舒服。

1. 多牛世界

在青島路，我覺得最好逛的當屬多牛世界。多牛世界是一個時尚創意園區，裏面有書店、家居店、獨立設計師店等。

它的前身是建於1905年的平和打包廠，平和打包廠可以說是武漢現存最完整的早期工業建築&最早大型鋼筋混凝土建築，藴藏着這座城市的百年記憶。抬頭看眼前的紅牆高樓，彷彿來到了民國劇中。

我很喜歡多牛世界裏的鵝社書店，它的顏值讓人很容易聯想到網紅書店，但這裏卻非常安靜，書的種類也很多。在這點一杯咖啡、讀一本書，就這麼靜靜度過一個下午，簡直不要太chill。書店的桌子和擺設也是高顏值的，我想在這辦公也會心情愉悦。

2. 蒹葭藝術咖啡

它與多牛世界分別立於青島路的兩旁，是一家很適合小憩的咖啡店。店面設計的簡約明亮，裏面掛了很多温暖的油畫，是一方可以讓自己放鬆下來的空間。

這家的咖啡口味也是在線的，我喝了老闆推薦的越過黛山，裏面有兩種混合咖啡豆，再加上酸甜的氣泡水，口感豐富。

鄱陽街

鄱陽街挨着青島路，這也是一條高顏值街道。鄱陽街最吸引我的是一座東正教堂，查了下資料，這是武漢唯一的一座俄式拜占庭風格的教堂，教堂的頂端是綠色的，在武漢一眾紅色建築裏很亮眼。

這裏也串聯起了江漢路和黎黃陂路，感興趣的朋友可以一起逛逛，就是這兩條街人會很多。

車站路

當走到車站路時，就意味着可以放開肚皮吃了，這是我在武漢遇見的第二好吃的街道，從魚糊粉到蓮藕排骨湯，每天來吃上一遍我都不會膩👇👇👇

1. 燕子煨湯

這家藕湯都給我去喝，是我在武漢喝到的藕湯天花板（雖然每一家都很好喝就是了），無敵美味。

排骨煮得入味軟爛，輕輕一夾就骨肉分離了，藕的口感也是軟綿的，都超好吃。就連我這種平常只喝湯不吃裏面東西的人都直接吃光盤了。主食可以點炒飯，這家炒飯的味道也非常ok ，推薦雞蛋肉絲炒飯。

這家湯的種類很多，吃飯的時候我看到好多人也點了脊骨海帶湯，如果人多，可以多點一份湯，輪流嚐嚐。

燕子煨湯

位置：武漢市江岸區車站路27號（地鐵1號線大智路站B口步行960米）



2. 李記鮮魚糊粉

一家不太起眼的小店，但卻把魚糊粉做得美味到了極致。一定要吃魚糊粉配油條，油條酥脆，魚糊粉的湯很鹹鮮，將油條放在粉湯裏攪一攪再吃，絕了。大家還可以配上一碗蛋酒，健康又解膩。

李記鮮魚糊粉

位置：武漢市江岸區立興巷7-1號（地鐵1號線大智路站B口步行1100米）



3. 長子熱乾麵

這家比較適合夜貓子同學，它是晚上才開始營業的，想吃好吃熱乾麵又不想早起去過早，就來這吧，絕對適合你。它是武漢的老字號了，芝麻醬很香，我覺得和之前早上特意吃的幾乎沒差。

長子熱乾麵

位置：武漢市江岸區一元街道車站路49號(近中山大道)（地鐵1號線大智路站B口步行690米）



車站路也很好拍，小編還在車站路附近遇見了超復古的老漢口車站，喜歡攝影的朋友可以順便去拍下。

路線二：歸元禪寺-龜山-晴川閣-晴川假日酒店

這條線路可以按照我上面的順序來，也可以反向遊玩。不過遊玩時一定要安排好時間，太晚了景區會關門。

歸元禪寺到龜山公園可以踩單車，龜山東門步行到晴川閣很快。

歸元禪寺

現在去一個城市，必去的兩個地方就是菜市場和寺廟，一個可以感受當地最純粹的煙火氣，一個可以短暫獲得心靈的寧靜。

如果說來武漢只能去一個寺廟，那必須是歸元禪寺。它是武漢香火最旺的寺廟，很多本地人都會過來拜。

來歸元禪寺，一定要做的事是去羅漢堂裏數羅漢，羅漢堂裏有500羅漢，可以按照「男左女右」的方式數。數到自己實際年齡的羅漢後，記住數字和名號，據說在「武漢本地寶」公眾號發送「編號與羅漢名」即可解簽。

羅漢堂出來向前走，是一座巨大的雙面觀音造像，非常震撼。一定要去的地方還有藏經閣：裏面供奉的釋迦牟尼佛坐像是「中國四大玉佛」之一。

龜山公園

龜山並不高，即使走得慢也差不多20分鐘可以到頂。這條路線裏，龜山公園是絕對不能錯過的，登上龜山後有着拍攝長江大橋的絕佳角度。

龜山上的蝴蝶泉是攝影師私藏的絕佳機位，可以拍出「俯瞰長江大橋」與「遠眺黃鶴樓」的視覺效果來。

晴川閣

因為崔顥的一句「晴川歷歷漢陽樹，芳草萋萋鸚鵡洲」，讓這裏成為無數人抵達武漢的必去之地。不過遺憾的是，我們現在所看到的建築都是現代重建的，我們也只能憑藉想象，get古人登晴川閣的意氣風發。

晴川閣上可以看到江水和黃鶴樓，坐在城樓上，江景很美，江風吹在身上也很舒服。登上晴川閣的，可以遠遠望到晴川假日酒店的櫻花。從晴川閣下來，步行到晴川假日酒店也不遠，大概200米左右，櫻花季的話可以步行到那看櫻花。

這裏的櫻花區域不是全部開放的，有一部分只對住客和用餐客人開放，想沉浸式賞花的話可以在這裏用餐。

晴川閣免費開放，只需在門口預約即可進園。

如果時間充裕，也可以去完歸元禪寺之後前往古琴台，再從古琴台步行到晴川閣。古琴台與黃鶴樓晴川閣併成為武漢三大名勝，是伯牙高山流水遇知音之地，傳說他和鍾子期就是在此相識。

【本文獲「嬉遊旅行指南」授權轉載，微信公眾號：xiyoucity】