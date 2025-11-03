雲南瑞麗｜感受傣族文化美食節日　接壤緬甸探索「一寨兩國」奇觀

「有一個美麗的地方啊囉，傣族人民在這裏生長啊囉，密密的寨子緊相連，那彎彎的江水呀碧波盪漾……」，這是已故軍旅作曲家楊非創作的歌曲《有一個美麗的地方》，歌曲所描述的地方就是雲南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市。



瑞麗市坐落在中國西南邊陲，是一座如明珠般閃耀的小城，像一位遺世獨立的佳人，靜靜訴說着別具一格的故事。這一次，不得不去瑞麗了！去感受它別樣的風情，領略它的魅力。

多樣風情 新晉熱門旅行目的地

瑞麗市環境優美、景色宜人、氣候舒適，年平均氣温21℃，冬無嚴寒、夏無酷暑、花開四季。特別是在冬天陽光明媚，每一縷微風都帶着温暖與愜意。

瑞麗是傣文明的搖籃、傣文化的發祥地之一，早在四千多年前傣族先民就在這裏世代繁衍生息。經過民族交融逐步描畫出了傣族、景頗族、阿昌族、傈僳族、德昂族等少數民族和諧共生的美好畫卷，孕育出豐富多彩、獨具魅力的民族文化。

同時，由於天然的地緣優勢，在瑞麗還可以「足不出國」感受到東南亞國家的風情。正是這樣的瑞麗，成為了許多遊客的「心頭好」，是許多人心中新晉的「旅行目的地」。當你踏入瑞麗，就彷彿踏入了一個夢幻的旅遊天堂，在這裏，獨特的邊境風光讓你不出國門就能感受濃郁的異國風情。

「一寨兩國」的奇觀令人稱奇，國境線將一個傣族村寨一分為二，一邊是中國，另一邊是緬甸，寨子裏兩國百姓語言相通、習俗相同。遊客在此遊覽，能直觀感受到兩國群眾之間深厚的「中緬胞波情」。

還有莫里熱帶雨林，是大自然賜予瑞麗的瑰寶，這裏有上千種熱帶和亞熱帶植物，置身其間彷彿於仙境之中。

獨樹成林的景觀同樣令人歎為觀止，它由一棵榕樹形成，這棵榕樹有着70多條氣根，氣根向下垂直生長，入土後長成粗幹，經過千百年的生長樹幹、樹枝已無從區分，遠遠望去，就像一片茂密的森林。

瑞麗的人文風情同樣讓人陶醉，這裏的少數民族能歌善舞、熱情好客。

瑞麗潑水節現場，各族同胞一同歡慶。（新華網）

傣族和德昂族的潑水節、景頗族的目瑙縱歌節、阿昌族的阿露窩羅節、傈僳族的闊時節等，每個節日都充滿了濃郁的民族特色，來到瑞麗過節你可以看到各族群眾歡聚在一起，傳遞着美好祝願，共享歡樂時光。

美食天堂專治「選擇困難症」

瑞麗還是美食的天堂，在這裏不存在「選擇困難症」，因為從早到晚的美食選擇都可以隨機搭配，你既能吃到正宗的傣族風味，還能品嚐到其他少數民族美食，更有其他地區少見的緬甸美食來解饞。

從清晨的早餐開始就能抓住你的味蕾，早晨來一碗傣族餌絲，配上鮮美的湯汁和豐富的調料讓人回味無窮，飯後去買一杯香氣濃郁的緬甸奶茶，甜而不膩，「肚量」大的你還可以在街邊嘗一份緬甸甩粑粑，外酥裏嫩，每一口都充滿了濃郁的異國風味。

還可以去嚐嚐當地人離不開的撒撇，裏面藴含着當地人的飲食智慧，也可以放下手機，專心於別具風味的螃蟹，從緬甸來的螃蟹個個肉厚鮮美，沒有食客能拒絕它。

隨機走進一家緬餐館，不要被菜單上陌生的菜名唬住，它們總能帶給你驚喜，吃下去的瞬間彷彿置身於緬甸的街頭。

夜色漸濃，瑞麗的燒烤攤散發着誘人的香氣。點一份瑞麗特色燒烤，再來一瓶冰啤酒，在煙火氣中放鬆身心，享受這愜意的夜生活吧。

區位優勢 打造開放前沿

瑞麗三面與緬甸接壤，國境線長169.8公里，與緬甸最大的陸路口岸城市木姐市山水相連，毗鄰緬甸最大的邊境經濟特區105碼經濟特區。如今的瑞麗，是中國西南開放的前沿和核心區，也是新時代沿邊開放重要的通道樞紐、產業基地、交流平台。

這裏擁有瑞麗、畹町兩個國家級一類口岸。改革開放讓瑞麗從祖國的末梢變為沿邊開放的前沿，進出口貿易長期佔中緬貿易的30%左右，滇緬貿易的70%以上，成為沿邊開發開放的示範和標杆，也是我國建設面向南亞東南亞輻射中心的關鍵節點。

每天，這裏都有大量的貨物往來，從緬甸的特色產品到各類工業製品，源源不斷地通過瑞麗，運往全國各地，又將中國的商品輸送到緬甸及更遠的地方。瑞麗，在經濟交流中展現着蓬勃的活力，成為了一座因貿易而繁榮的邊陲之城。

資源稟賦 產業蓬勃發展

瑞麗還是「東方珠寶城」，這裏是緬甸翡翠玉石進入中國交易的重要集散地，也是中國珠寶直播的第一城，每天雲集數十萬計的中緬邊貿商人、玉石商人、主播和遊客。

多年來，瑞麗已發展成為中國最大的翡翠交易市場之一，2024年瑞麗市珠寶玉石「線上」「線下」交易額突破130億元，珠寶已成為瑞麗長青不敗的特色產業。

不僅如此，近年來，在國家沿邊開放和產業政策的支持下，瑞麗加大產業培育建設的探索實踐，在供給側結構性改革中不斷調整、優化，大力發展園區經濟。目前瑞麗市累計建成了園區廠房及配套用房164.79萬平方米，在建擬建的廠房及配套用房156.2萬平方米，各類配套設施不斷完善。

瑞麗市持續延鏈補鏈強鏈，初步形成了產業集群起勢、產業鏈不斷完善的快速發展格局。同時，瑞麗市持續優化營商環境，不斷提升辦事效能和服務温度，積極開展「當面見企業」「企業圓桌會」等活動。提供從簽約建設到招工生產的項目落地全生命周期服務，並積極主動幫助企業爭取生產訂單、降低物流成本。

這一次不得不去瑞麗了！去看看充滿活力的口岸，感受經濟交流的繁榮；去探尋古老的文化，領略民族風情的獨特；去欣賞絕美的自然風光，呼吸清新的空氣；去品嚐美味的食物，體驗味蕾的享受。

瑞麗，這座充滿魅力的小城正張開雙臂，歡迎你的到來，相信我，在瑞麗你將擁有一段難忘的回憶！