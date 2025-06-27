泉州旅遊懶人包｜5大景點推介！必試簪花體驗　美食＋住宿全攻略

撰文：張雨靜
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泉州旅遊｜泉州是一座被列入世界遺產的閩南古城，有千年古寺、街道，更可以佩戴當地特色的簪花拍照打卡，亦有各種道地的小食，例如麵線糊、牛肉羹、四果湯等等，最適合短假期／周末遊玩！今次《香港01》好食玩飛將會為大家介紹泉州景點、美食，最適合短假期起行！立即拉下看吧！

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泉州旅行｜景點｜充滿歷史文化的街道

1.開元寺

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開元寺具有千年歷史，而且是福建省內最大的佛教寺院，更可以說是泉州地標，是初遊泉州必到的景點！建築風格融合唐宋及印度佛教藝術，寺內的天王殿、大雄寶殿、東西雙塔都是拜訪開元寺必到之處。

地址：泉州市鯉城區西街176號
開放時間：8:00-17:30

2. 西街

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西街泉州是泉州最古老的街道，有數百年歷史，街道兩旁保留了閩南特色的老房子，例如紅磚牆、木雕窗，特別適合打卡，而且也是當地著名的食街，街道上有很多小攤檔、餐廳，可以日常泉州道地美食，例如肉糭、麵線糊等等。

3. 蟳埔村

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蟳埔村是一個充滿閩南特色的村落，村落靠近海邊，擁有壯觀、美麗的海景，是打卡的好地方。當地的女性會戴上簪花圍頭飾、穿上獨特的民族服飾，更有不少專為旅客而設的服飾體驗，當地人會幫忙盤髮、穿上服飾及戴上簪花，然後可以自由到海邊拍照打卡。

４.惠女風情區

惠女風情區被稱為泉州的聖托里尼非常適合打卡！除了沿海有漂亮的建築，還在沙灘旁邊，坐擁一望無際的漂亮海景！惠女風情區是為了讓遊客體驗惠女文化，設有惠女民俗館、茶室、漁船，由於依山傍海，後來就成為海景攝影場地！如果有空可以去逛逛！

惠女風情區
地址：泉州市惠安縣崇武鎮大岞村
時間：08:00-19:00
門票：¥30元（可抵¥15茶水費）

5.岱仙瀑布

岱仙瀑布被列為「泉州十八景」之一，瀑布源於石牛山的赤石溪，經過飛仙山峰分成兩股水流分飛而下，東為岱仙瀑布，西為油漏瀑布，垂直距離達180多米，豐水期到訪尤其壯觀。現場有索道登上山峰，可以欣賞到漂亮的山景，現場還有漂流可以參與。

岱仙瀑布

地址：福建省泉州市德化縣石牛山景區內
時間：08:00-18:00（13:45停止售票；14:00停止入場）
門票：

泉州旅行｜美食｜夏天必食四果湯

1.薑母鴨

薑母鴨選用配以大量老薑片（即薑母），搭配黑麻油一起爆香、燜煮，鴨肉吸滿湯汁，薑味濃郁、甜香，鴨肉嫩滑，適合搭配白飯、麵線進食，尤其適合秋冬補身，最受歡迎的餐廳有斯丹薑母鴨、阿山薑母鴨。

2.肉粽

肉粽通常五花肉、冬菇、蝦米、栗子等餡料包裹而成，種類多元化，口感非常豐富，當地人還會花生醬、甜辣醬等一起食用。如果喜歡吃糭的朋友，就要試試當地人老字號帶侯阿婆肉粽、藍氏鐘樓肉粽、萬記肉粽。

3.麵線糊

麵線糊以細麵線熬煮成糊狀，加入豬大腸、海蠣或醋肉等配料，再搭配油條，是泉州當地人的特色早餐，當中最受歡迎的餐廳有吳氏手工麵線糊、東街鐘樓麵線糊、水門國仔麵線糊、老記麵線糊。

4.四果湯

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四果湯和石花膏都是泉州傳統甜品，四果湯以石花膏（口感類似啫喱）或冰沙為底，加芋圓、紅豆、水果等配料，特別適合夏天食用，清涼解暑。當地必吃的餐廳有秉正堂四果湯、東街口四果湯、愛啊石花膏。

5.牛肉羹

牛肉羹是泉州一道傳統特色美食，烹調時會把鮮嫩的牛肉，攪拌成肉碎，湯底以牛骨作為原料，長時間熬製，味道濃郁，再加入蕃薯粉製作成羹！最受當地人歡迎的餐廳有盛發牛肉店、好成財牛排館。

泉州旅行｜住宿｜機場新開幕酒店

泉州不乏星級酒店，除了服務周到，酒店的景致或硬件都非常出色，部份有無邊際泳池、180度海景房，如果親子同行，部份酒店還有兒童遊樂場，最適合小朋友放電。接下來要介紹的酒店，還有一間是新開幕！馬上拉下繼續看！

泉州酒店推介【1】泉州晉江國際機場温德姆花園酒店

泉州晉江國際機場温德姆花園酒店於2025年1月開業，坐落於晉江，鄰近利郎藝術中心、世紀公園遊樂場、黃金城道步行街等景點。酒店共有260間客房，房間設計簡約舒適，更提供免費迷你吧。酒店亦特色設有親子主題房，最多可容納4人入住。酒店同時配備健身室、兒童遊樂場、洗衣間、餐廳及免費停車場。

泉州晉江國際機場温德姆花園酒店
房價：人均HK$216起（悠享雙床房）
地址：晉江洪山路188號1幢1樓
交通：泉州南站車程21分鐘
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泉州酒店推介【2】泉州水頭鉑爾曼酒店

泉州水頭鉑爾曼酒店於2023年開幕，坐落於南安，鄰近有多家博物館及食肆，吃喝玩樂都十分方便。酒店提供240間客房、套房及親子房，均配備落地景觀窗、半開放浴室及浴缸、特大睡床，空間十分寬敞舒適。酒店同時帶有室內游泳池、健身室、餐廳、免費停車場等設施，CP值十分高！

泉州水頭鉑爾曼酒店
房價：人均HK$218起（經典大床房）
地址：南安奎峯路599號
交通：晉江站車程31分鐘
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泉州酒店推介【3】泉州濱江皇冠假日酒店

泉州濱江皇冠假日酒店於2022年開幕，前往太子山承天寺、西湖公園、泉州博物館、源和1916創意產業園等不到10分鐘車程。酒店提供368間商務客房及家庭房，提供超大的辦公桌、半開放式的寬敞浴室、落地景觀窗、衣櫃等，部分房型更配備廚房，長期或短期入住都適合！酒店另設室內游泳池、兒童遊樂場、健身室、4間餐廳、免費停車場等設施。

泉州濱江皇冠假日酒店
房價：人均HK$324起（高級雙床房；包免費西街簪花、靈感藝空間尊享折扣）
地址：泉州鯉城區江濱南路2233號
交通：泉州站車程16分鐘
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泉州酒店推介【4】泉州泰禾洲際酒店

泉州泰禾洲際酒店於2018年開幕，坐落於泉州豐澤區，鄰近泉州之眼摩天輪及天后宮。酒店提供290間客房及套房，房間均設有特大睡床、落地窗、半開放浴室及浴缸，浴缸坐擁城市景觀，房間另提供中式泡茶壺及西式咖啡機，十分寫意舒適。酒店同時配備室內游泳池、健身室、Spa、2間餐廳，並提供免費停車場及免費自行車租借服務。

泉州泰禾洲際酒店
房價：人均HK$384起（豪華房）
地址：泉州豐澤區豐海路1005號
交通：泉州東站車程24分鐘
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泉州酒店推介【5】清水巖温泉度假村

清水巖温泉度假村於202年開幕，坐落於蓬萊山麓，擁有絕佳山色美景。酒店佔地面積逾200畝，提供192間客房，均設有私人溫泉、半開放浴室、免費迷你吧、串流媒體服務等設施。酒店含有多達40個泡池的温泉公園、親子空間、無邊際游泳池、健身室、兒童遊樂場等設施，更有卡丁車、療愈工坊等體驗活動！

清水巖温泉度假村
房價：人均HK$655起（別墅式一居室｜私人溫泉；包早餐、清水巖温泉公園門票）
地址：安溪蓬萊鎮蓬溪村清水巖88號
交通：安溪站車程32分鐘
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更多酒店推介👉🏻泉州酒店10間推介｜新開幕／無邊際泳池／180°海景房／人均$216起

泉州旅行｜交通｜高鐵CP值最高

香港來往泉州交通主要為飛機及高鐵，如果想行程舒適可選擇飛行時間較短的飛機，如果想經濟實惠就可以選擇票價較便宜的高鐵，而泉州市內景點主要交通主要是公交車或網約車。

香港可以乘坐高鐵到泉州。（資料圖片）

香港乘坐高鐵到泉州

香港每天有一班高鐵直達泉州，每天下午14:24於香港西九龍高鐵站開出，行車4小時17分，到晚上18:41抵達泉州高鐵站，單程票價為$358（二等座）至$574（一等座）；如果想早一點出發，可以選擇需要中轉的班車，最早在上午07:01就有高鐵到深圳北，及後可以轉乘前往泉州的車，行車4小時36分（不同班次略有差異，一般4.5-5小時到達），到上午11:37抵達泉州高鐵站，票價約為$360（二等座）至$576（一等座）。

香港乘坐飛機到泉州

香港國際機場有直航到泉州晉江國際機場，飛行時間約為1.5小時，來回票價由$1323至$3182不等，當中深圳航空、中國國航、國泰航空都有提供直航航班。

泉州市內交通

泉州地鐵目前仍在興建中尚未正式通車，因此當地主要的交通工具仍然是汽車，如果想前往當地景點，可以乘坐公交車或網約車，由於公交車的班次等候時間較長，所以建議直接打車。

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