台北捷運遊｜10大必打卡古蹟景點　龍山寺見證台灣近300年變遷

台北市不僅是台灣現代化的象徵，更是歷史文化的縮影。在高樓林立間，仍保存著許多歷史悠久的古蹟，宛如時光的印記，見證了這座城市的百年變遷──從清代的府城遺址，到日治時期的殖民地建築，再到戰後的城市重建，每一處古蹟都承載著豐富的故事與文化記憶，而這些建築不僅是建築美學的體現，更是居民生活與信仰的核心。



以下為您精選十處捷運沿線的古蹟，不妨在逐漸涼爽的午後，深度探尋老台北之美吧！

1. 台灣博物館：自然史迷必去地點，全台最古老博物館

成立於1908年的台灣博物館，是臺灣歷史最悠久的博物館，美麗的新古典主義建築坐落在台北市中心，複雜而細緻的設計在繁忙的都市裡呈現出不一樣的風景。該館以「自然史蒐藏」為主要特色，無論是當時抑或現在，都是少見的展出主題，著名的「鄭成功御像」、「康熙臺灣輿圖」和「藍地黃虎旗」為該館的鎮館之寶。

台博館的常設展「臺博館新世紀常設展」三部曲，分別展示各種蒐藏文物、現地採集的物質和標本，並展現臺灣的在地特殊性與歷史新定位，也專門為兒童設置展區，從自然及人文雙向切入，讓小朋友了解臺灣。

台灣博物館

地址：臺北市中正區襄陽路2號（捷運台大醫院站）



2. 台北賓館：典雅巴洛克式建築，一窺日治時期歷任總督住所

在日治時期原名為「臺灣總督官邸」，當時除了是總督的住所外，也是舉行國宴、招待外賓、黨政會議及文化活動的國家重要場所。

台北賓館以巴洛克式風格來建造，巧妙地結合了東西方文化，至今仍完好地保留其建築外型以及周遭的裝潢、公共空間等，目前開放了洋館、日式庭園等場域，供民眾前來免費參觀，現場也有導覽與解說人員，使民眾對台北賓館之歷史更為了解。

台北賓館

地址：台北市中正區凱達格蘭大道1號（捷運台大醫院站）



3. 台北北門郵局：融合中西建築格，見證台灣郵政歷史發展軌跡

台北北門郵局的前身，為劉銘傳所創設的「郵政總局」，當時因鐵路網逐漸設立成形，加上郵政業務與鐵路有密切關係，因此在現址設立。建築本體經過修建保存至今，別具歷史韻味的四層樓建築，經過翻修後仍保有原先的建築樣貌，整體構造設計簡單俐落，但如柱子、大廳天花板等處的古典雕刻卻又格外細緻。

現今台北北門郵局目前有多個機構共同使用：包含臺北北門郵局、國立陽明交通大學台北北門校區，以及郵政博物館的台北北門分館，也在二樓開幕。

台北北門郵局

地址：臺北市中正區忠孝西路1段120號（捷運北門站）



4. 撫臺街洋樓：台北舊城區最古老獨棟洋樓商行，細看台北城故事

撫台街洋樓又暱稱為「石頭厝」，仿歐洲文藝復興式樣的建築風格，斜屋頂、老虎窗以及石造的拱廊柱，獨特又復古的外觀，使它在一眾現代建築中成為一道特別的景觀。

撫台街洋樓在今日，成為了展覽場所，一樓入口處的常設展區，主要展示了洋樓的歷史及其介紹，而後方展區、二樓展區，則有不定期的特展作展出，主題大多圍繞在老臺北城的歷史記憶，讓來訪民眾對於過往時代的生活，或過去的時代樣貌有更深入的了解。

撫臺街洋樓

地址：台北市中正區延平南路26號（捷運北門站）



5. 西本願寺：錯落在綠地間的日式佛寺，攝影愛好者必去之

帶有日式佛寺特色的西本願寺，可在此一窺日本佛教18、19世紀常出現的建築折衷式樣，木質結構和精細的屋頂設計使其具有濃厚的東方宗教氛圍。西本願寺廣場開放後，成為攝影愛好者的聚集處，在鏡頭中彷彿可以將時光倒流回日治時期。

+ 1

除了作為攝影聖地之外，西本願寺也設有展覽讓來訪民眾休息與觀看，展覽風格內容多元、有趣，提供當地民眾一個休閒好去處。

西本願寺

地址：台北市萬華區中華路一段174號（捷運西門站）



6. 台北府城（小南門）：歷史前往艋舺之要道，見證台北城發展與興衰

小南門正式名稱為「重熙門」，象徵繁榮昌盛，是台北城的南側偏門。整座城門由紅磚與石材建成，設計風格融合了傳統閩南建築的特色。門洞採拱形設計，簡潔樸實，與大南門（麗正門）相比規模較小，因此得名「小南門」。

小南門在歷史上曾是通往艋舺的重要通道，見證了台北城的發展與興衰。雖然隨著城牆拆除與城市現代化，城門的原始防禦功能不再，但小南門作為文化遺址仍保留了豐富的歷史價值。如今，這座城門被納入「台北府城」古蹟保護範圍，是民眾了解台北古城風貌的重要據點，也象徵著台北歷史文化的延續。

台北府城（小南門）

地址：台北市中正區延平南路與愛國西路交會路口圓環上（捷運小南門站）



7. 中正紀念堂：自由民主與人權，文化藝術活動塑造新面容

為紀念中華民國第一任總統蔣介石而建造的中正紀念堂，在2007年被列為國定古蹟。

與過去用途不同，近年進行轉型後，舉辦許多關於自由民主、人權歷史、轉型正義等主題的展覽與研習活動，並開放各種文化藝術活動，使中正紀念堂更加貼近民眾，擺脫過去威權的形象。極大的腹地面積也使其成為老少咸宜的放風好地。

中正紀念堂

地址：臺北市中正區中山南路21號（捷運中正紀念堂站）



8. 艋舺龍山寺：求月老姻緣必去寺廟，民眾信仰中心

以月老靈驗聞名的艋舺龍山寺，在西元1738年就建成，過往經歷了戰爭、地震等天災，但也在這過程中成為了民眾信仰的中心，被訂定為國定古蹟後，與國立故宮博物院、中正紀念堂並列為國際觀光客來臺旅遊的三大名勝，參訪時也可看到許多國外遊客前來朝聖。

+ 1

艋舺龍山寺最為知名的便是月老的靈驗，許多人前來參拜後便能求得良緣，此外，其他神祇也有非常多靈驗、給予保佑的故事，使龍山寺更加聞名遐邇。

艋舺龍山寺

地址：台北市萬華區廣州街211號（捷運龍山寺站）



9. 保安宮：保存良好的傳統工藝，台北的歷史與信仰地標

2018年被指定為國定古蹟的保安宮，除了神祇靈驗外，其廟宇精美的木雕、石雕、壁畫等更是廣為人知，細緻的工藝與繁複的裝飾，展現出閩南建築的藝術之美，即使經過時間的流逝，仍完好地保留在保安宮中，吸引許多人前來觀看。

+ 2

除了一般祭祀外，還會慶祝神祇的誕辰、在中元節時舉辦中元盂蘭盆會等，除此之外，保安宮也提供了消災法會的活動，使信眾能在此尋求心靈慰藉，讓保安宮的香火持續興旺，成為民眾心靈的寄託。

保安宮

地址：臺北市大同區保安里哈密街61號（捷運圓山站）



10. 臺北孔廟：儒學文化的象徵，體驗中國傳統祭孔典禮

台北孔廟座落於大龍峒老街裡，在臺北市政府推動的都更下，台北孔廟與大龍國小、保安宮連線，一齊形成「廟、學、宮」的大龍峒文化園區，除了為市定古蹟外，更具有典儀場所和儒學的象徵意味。

+ 3

建築可見閩南地區特有之交趾陶與剪粘裝飾，是全台孔廟建築中較為少見的裝飾工藝，孔廟中也存有許多禮器與樂器，每年教師節之時表演音樂、舞蹈，並且呈獻牲、酒等祭品，以表達對於孔子的崇敬，讓大家體驗中國傳統祭孔典禮之莊嚴氣氛。

臺北孔廟

地址：台北市大同區大龍街275號（捷運圓山站）



相關文章：2025台灣旅遊6大全新景點 台中海生館、嘉義新開幕主題樂園必去（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 23

【本文獲「旅讀」授權轉載。】