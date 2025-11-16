台北車站周邊美食6家：米芝蓮泰菜/Cafe蛋糕/姥姥酸菜魚｜附地址

台北最大交通樞紐的台北車站（北車），每天超多的人流量，自然也就吸引店家進駐，成為了各種美食的聚集地。北車周邊的美食相當多元，像南陽街、站前微風、京站百貨、台北轉運站、新光三越美食餐廳，還有人氣超高的北車地下美食街，都有許多美食餐廳，除了老字號或較為熟知的美食店以外，也有其他值得推薦的好味道，除了有曾獲米其林（米芝蓮）推介的餐廳，也有讓人度過悠閒午後的幸福美味。



台北車站週邊美食推薦，快來品嘗這些不可錯過的北車美食吧！

台北車站美食推薦

1. 吃咖（Chikafe）

藏身在台北後火車站巷弄裏的吃咖（Chikafe），是以甜點工作室起家，兩層樓的店面走日式文青風，木質裝潢舒適溫馨，一樓開放空間有3個吧台位，主要位置在二樓。招牌是各式清爽好吃不膩口的起司蛋糕，隨著季節會推出不同口味，像夏季推出的芒果或是熱銷的抹茶鹹蛋黃起司蛋糕，都是供不應求。

菜單上還有咖啡、茶飲、牛奶、鹹食等，在炎熱的夏天來杯帶有花果香氣的冰美式，搭配一塊起司蛋糕，完美的下午茶絕配。

店名：吃咖（Chikafe）

店家地址：台北市大同區長安西路220巷1號

營業時間：週一至週五12:00-19:30、週六日12:00-18:00



2. SOALSO.scones.cafe

巷弄裏的小小店面，從大片玻璃窗透出暖暖的橘黃燈光，空氣中瀰漫咖啡及司康的香氣，人們三三兩兩的坐著，品嘗著美食的幸福笑容讓人忍不住駐足。

SOALSO.scones.cafe前身店名為壹玖木巷，是專賣司康的咖啡店，一顆顆美味的司康陳列在玻璃櫃中，等待客人們挑選，最受歡迎的就是司康黑糖肉桂捲，曾獲選為台灣烘焙大賞TOP30，吃起來口感酥脆、黑糖香氣四溢。其他像是原味或是老奶奶檸檬司康，也是必點單品，上桌前會再稍微烘烤過，香味更加濃郁，每一口都是一種獨特享受。

店名：SOALSO.scones.cafe

店家地址：台北市大同區太原路11巷19號

連絡電話：02-2552-3223

營業時間：11:00–18:00



3. 姥姥酸菜魚 微風北車店

在台北車站二樓的姥姥酸菜魚 微風北車店，店內環境乾淨寬敞，座位舒適，以2-6人桌為主，有隔開的座位保有隱密性，大口吃飯也更加自在。

招牌的姥姥酸菜魚有大份跟特大份，一個人來用餐的也有飽鍋單人獨享餐，另外也有加料區、炸物、小菜、飯麵類、飲品、甜點等餐點。使用秘制老譚酸菜，湯頭酸辣鮮香，大份的比臉盆還大，份量驚人，配料有魚片、貢丸、寬粉、木耳、肉片、豆芽等，重點是吃完不會過於油膩，滿口酸香麻辣非常下飯。

店名：姥姥酸菜魚 微風北車店

店家地址：台北市中正區北平西路3號2樓

連絡電話：0936-621-760

營業時間：10:00-22:00



4. 笑貓咖哩

乾淨清爽的日式風格裝潢，香料咖哩專門店笑貓咖哩，老闆用原是iOS開發工程師的專注熱情，一頭栽進香料咖哩的世界。以自家製的手炒香料＋新鮮食材，熬煮出醇厚的美味醬汁，多層次的香料變化，料理出一道道深受饕客喜愛的咖哩。

笑貓咖哩經常會配合季節推出期間限定口味，次次都大獲好評，必點的經典日式炸豬排咖哩飯，酥脆多汁的豬排加上微辣的咖哩，香味濃郁讓人欲罷不能。每日限量的貓咪布甸，Q彈滑嫩的布甸口感，加上奶呼呼超萌的外型，一定要點來嘗鮮。

店名：笑貓咖哩

店家地址：台北市大同區承德路一段24巷18號

連絡電話：02-8771-0448

營業時間：11:00-20:30



5. 頌丹樂

獲得米其林一星的頌丹樂，台灣首店位於台北車站微風廣場2樓，環境寬敞明亮，設計風格融入竹編燈籠、木質元素與色彩鮮豔的壁畫，勾勒出泰式氛圍。

頌丹樂提供正宗泰國東北伊善風味料理，味道上與我們熟悉的泰式料理略有不同，菜色的選擇相當多元，推薦必點頌丹樂星級青木瓜沙拉、冬蔭鮮菇米線、金錢蝦餅佐秘梅醬、台灣限定的依善香酥炸鱸魚。想吃道地泰國東北伊善料理，頌丹樂會是很棒的選擇！

店名：頌丹樂

店家地址：台北市中正區北平西路3號2樓

連絡電話：02-2388-2968

營業時間：10:00–21:00



6. Engolili 英格莉莉輕食館

融合英式風格與台灣特色的創新英倫甜品美食Engolili 英格莉莉輕食館，提供健康滿點的英式早午餐和英倫經典必吃美味，像牧羊人派、炸魚薯條、約克夏布甸等指標性美食。

必點首推荷蘭鐵鍋鬆餅，有綜合野莓、伯爵珍珠奶茶、焦糖洋梨等口味，也會不定期推出時間限定口味。鐵鍋將鬆餅邊緣烘烤得金黃酥脆，裏面則是鬆軟的口感，加入不同水果與裝飾，讓人忍不住一口接一口。

店名：Engolili 英格莉莉輕食館

店家地址：台北市中正區北平西路3號2樓

連絡電話：02-2361-2858

營業時間：10:00–22:00



【本文獲「ReadyGo」授權轉載。】