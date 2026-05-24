河南開封15景點懶人包　看古蹟+景區NPC互動　沉浸式感受北宋歷史

喜歡歷史題材劇的我，看了今年年初的爆劇《太平年》，激動萬分。雖說這部劇號稱「浙江省省劇」，我卻歪個頭，痴迷於劇中的中原古都——開封。



開封這個名字就很有意思，由兩個反義字組成。它原來還叫過「啟封」。它還有很多歷史名稱。東京、南京，都是指曾經的開封，汴州、汴京、汴梁，也是。不同時期，叫法不同，那為了省事，本文就都稱「開封」吧。

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想要了解開封，可以從一部劇、一幅畫、一本書開始。

《太平年》裏的開封主要以五代十國末期至北宋初年為背景；張擇端的畫作《清明上河圖》裏描繪的已是北宋末年的場景；《東京夢華錄》恰好填補了這兩個時期的中間段。它是一部北宋都市生活百科全書，從皇城建築到市井百態，從節慶風俗到飲食起居，作者孟元老事無鉅細地記錄了他記憶中開封的盛世圖景。

書中描繪的開封，那是人類歷史上第一個人口過百萬的城市，商鋪林立，御街兩旁「珍奇異物、花果時新」。夜市通宵不絕，「直至三更盡，才五更又復開張」。百戲紛呈，勾欄瓦舍中雜劇、說書、傀儡戲日夜上演。

說來也巧，去年我去了趟洛陽，體會了大唐盛世。今年來到開封，才知道，東京的燈火真叫富貴迷人眼啊！

如果安排開封的行程，每個人的側重點可能不一樣。喜歡歷史文化的，可以去看古建築、博物館。大到千年鐵塔，小到一塊木雕，從那些被時間塵封的遺蹟身上，總能恍惚看到它們流光璀璨的歷史瞬間。喜歡演藝玩樂的，可以選清明上河園、萬歲山武俠城。這絕對算得上開封必玩，每個景區至少留一整天時間。

開封最厲害的點在於，它還有A+B的選項，即真古蹟加NPC沉浸體驗。

下面我就來介紹開封這麼玩。

千年未變的中軸線

開封是世界上唯一一箇中軸線千年未變的城市。這條中軸線始於唐代汴州城，歷經五代、北宋、金、元、明、清1000多年，城市格局和中軸線始終未變。開封人開玩笑地說：如果一個北宋人穿越到現代，看到龍亭、鐵塔和大相國寺，一定不會迷路。

建議花1-2天時間，遊覽開封的中軸線。

由北向南：龍亭公園-山陝甘會館-州橋及汴河遺址-大相國寺-開封府



1. 龍亭公園

這裏是中軸線北端的起點，北宋皇宮所在地。龍亭大殿建在13米高的台基之上，俯瞰全城，莊嚴大氣。兩側分別是潘家湖、楊家湖，遠看猶如水上宮殿。

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這裏可能還是開封國保碑最多的地方。北宋皇宮的大慶殿遺址、皇城北牆遺址……每一寸土地底下都藏着故事。

龍亭公園是開封的地標建築，面積不小，現在景區也結合了NPC輕互動和小型演出。皇宮的後花園也很秀麗。春季有桃花盛開，秋季有菊花展。元宵節期間，這裏還是燈會的主會場。

龍亭公園

門票：45元（人民幣，下同）



2. 山陝甘會館

清乾隆年間，山西、陝西、甘肅三省商人湊錢建了這座會館。表面看是個商業聚會的場所，實際上是個炫耀手藝的建築藝術館。

磚雕、木雕、石雕，件件登峰造極，堪比皇家水準，那些匠人估計是把畢生的功力都使在這上面了，在整木上透雕，彷彿那些魚蟲鳥獸會呼吸一般。

入口處有免費講解。要提醒的是，我去的時候周圍在修路，正門走不通，需要導航到徐府坑街的臨時入口，出發前可以致電景區確認。

山陝甘會館

門票：25元



3. 州橋及汴河遺址臨展館

這是近年來開封最重磅的考古發現之一！

來之前，我就聽說這裏「城摞城」的特色。開封因為地勢低於黃河水位，時不時就被氾濫的黃河淹沒，也正因此，腳下的古城跟千層蛋糕一樣。你站在開封的土地上，下面就疊着魏大梁城、唐汴州城、北宋東京城、金汴京城、明開封城、清開封城。

這次發現的州橋遺址，就在市中心的中山路上。州橋始建於唐代，到了北宋，是東京城汴河上最繁華的交通要道之一，相當於北宋CBD核心地段。到了明朝，這座橋連同整條汴河一起，被黃河氾濫帶來的泥沙埋進了地下，一睡就是將近400年。

這個遺址館最打動我的地方就是「真」。國內少有這樣的考古景點，博物館裏看到的也越來越多都是仿製品。但州橋遺址不一樣，它是如假包換的真實考古現場。

到過州橋遺址的人，都會被一幅壁畫所驚豔。這是目前國內發現的北宋時期體量最大的石刻壁畫，壁畫上的祥雲、瑞獸、仙鶴巧奪天工。這幅海馬瑞獸圖與《東京夢華錄》記載完全一致，精美絕倫。據工作人員說，壁畫出土後一直在緩慢風化。大家想看的話得趁早了，記得挑晴天中午去，光線最好。

另外，遺址裏出土了大量瓷器，且大部分保存完好，非常珍貴，最出名的一件就是明代青花水草紋浮蟹杯。這件酒杯內的小螃蟹，注水後會浮在水中央。現代想仿製這款杯子都花了好幾年時間才成功。抄作業都這麼難，不敢想象，古人的製造技術已經到了怎樣爐火純青的地步。

之前這裏不允許拍照攝像，現在已經放寬了，可以拍照記錄，但別開閃光燈。我個人覺得，就憑這個遺址的稀缺性，它完全稱得上是開封最值得一去的景點。等到新博物館建成，還能免費再去一次，入股不虧。

州橋及汴河遺址臨展館

門票：98元（含講解，贈送正式博物館建成後門票一張），需提前在小程序預約



4. 大相國寺

始建於555年的建國寺，因唐睿宗李旦紀念其由相王即位，賜名「大相國寺」。北宋時期為皇家寺院，宋徽宗時達到鼎盛。當時它不只是燒香拜佛的地方，每月五次開放「萬姓交易」，是汴京最大的商業與宗教綜合體。

全寺的精華看點是八角琉璃殿和殿內供奉的四面千手千眼觀音像。觀音像高7米，由一整株銀杏樹雕刻而成。觀音像呈現北宋風格，面容豐腴、衣紋流暢，與明清觀音的瘦削審美很不同。

當然，對於從小看《水滸傳》的人來說，來這兒還有一個理由。魯智深倒拔垂楊柳就發生在這兒。進門左手邊，是花和尚光着膀子拔樹的雕塑。

大相國寺

門票：40元



5. 開封府

北宋時期的開封府，那可是名副其實的「天下首府」，地位大概相當於今天的最高人民法院加最高人民檢察院。

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包拯、范仲淹、歐陽修、蘇軾這些你背過的名字，都曾在這兒升堂問案、拍過驚堂木。

不過，今天你看到的開封府是現代復建的，因為原版早就埋在地下了。

現在景區裏也是有演出節目單和NPC互動。看《開衙迎賓》《包公斷案》這些演出，很適合帶小朋友，就像我們小時候圍着電視看包青天一樣。

開封府

門票：65元



千年不倒的傳奇

1. 鐵塔公園

開寶寺塔（即鐵塔）始建於北宋皇祐元年（1049年），裏面供奉的是吳越王錢弘俶從吳越帶來的釋迦佛舍利。它的前身是宋太宗趙光義修建的靈感木塔，高約110米，是當時中國最高的木塔，號稱「天下第一塔」。可惜的是，靈感木塔在慶曆四年（1044年）毀於雷火。

五年後，宋仁宗下令在原地重建，為防火改用褐色琉璃磚砌築，這就是今天看到的鐵塔（後稱為祐國寺塔）。塔高55.88米，八角十三層，是中國現存最高、最老、最完整的一座琉璃磚塔。

這座塔不僅抵擋住了洶湧的洪水，抗日戰爭時期，日軍對着它轟了數百發炮彈，第八層和第九層被打穿了外壁，留下兩個兩米多的大洞，彈痕現在還能看到，但鐵塔依然紋絲不動。直到抗戰勝利，鐵塔也成了中華民族屹立不倒的精神象徵。

1957年，鐵塔完成修復。1961年，被國務院定為第一批全國重點文物保護單位。

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鐵塔和附近的森林公園合併為一個景區，如果看鐵塔，進門後直奔景區最裏面。景區入口有免費講解，一般幾個人集合就成行了，跟着聽能漲不少知識。這邊提一句，開封不少景點都會有免費講解，只是最後會帶到一個購物環節。不過買不買隨你，不強制。

以前鐵塔是可以登塔的，但現在已經不讓上去了，只能在下面仰望。

現在這個景區也加入了NPC遊戲環節，挺適合年輕人。

看完鐵塔，公園裏也可以逛一逛，環境清幽，拍鐵塔有幾個絕佳機位，記得繞到側面找找角度。這裏門票含在萬歲山100元聯票裏，單買是30元，也是3天有效的。

鐵塔公園

門票：30元，含在萬歲山100元聯票裏



2. 繁塔

繁（pó）塔，始建於北宋開寶七年（974年），但因資金來源於民間募捐，工程歷時較長，建成是在978年，比鐵塔還早70多年，是開封現存最古老的建築之一。

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民間有句順口溜：「鐵塔高，鐵塔高，鐵塔只搭到繁塔腰。」說的就是繁塔當年有多高。它原本九層，高76米，是北宋初年京城第一高塔。明代因「鏟王氣」被拆毀六層，現存三層。

繁塔的造像藝術極為精美。塔身內外每塊磚上均有佛像浮雕，一磚一佛，共7000餘尊，形象生動，造型各異，駐足觀看時震撼人心。造像中最複雜的是樂伎佛，他們各持不同樂器，神態沉浸，悠然自得。

繁塔

門票：15元



3. 禹王台公園

這裏是開封歷史最悠久的園林，從春秋至明清，佳話不斷。禹王台又叫古吹台，相傳春秋時期晉國音樂家師曠在這兒吹奏過樂器。到了西漢，梁孝王在這兒建梁園，是漢代著名的皇家園林。

最文藝的是唐代，李白、杜甫、高適這仨大詩人跑到這兒喝酒寫詩，詳見李白的《梁園吟》。明嘉靖二年（1523年），為祭祀大禹治水功績，建禹王廟，改稱「禹王台」。

這裏秋天也是賞菊花的好地方。洛陽牡丹、開封菊花，那都是全國有名的。公園裏還有兒童遊樂設施，那種老式的、小時候才見過的，蹦牀、射擊、釣魚，周末像遊園會一樣，每個攤位單獨收費。

園內還有辛亥革命紀念園和民國遺蹟，一整個大雜燴的感覺。反正是免費的，可以和繁塔一起逛，兩者挨在一起的。只是，這裏的古建築年久失修，急需維護的樣子。

禹王台公園

門票：免費



開封市區內，景點比較集中，下面這些古建築也可以順路參觀👇👇👇

4. 延慶觀

原名重陽觀，是紀念道教全真派創始人王重陽而建的。觀內的玉皇閣是開封現存唯一的元代建築。

我去的時候，裏面有人在唱歌，聽說是信眾自發組織的祈福活動，氛圍挺奇妙。道觀地方不大，勝在清靜，不過我覺得門票貴了。

延慶觀

門票：30元



5. 古觀音寺

又名白衣閣，始建於五代後周乾佑年間，明代為周王朱橚香火院。1994年重建。1980年代一度作為河南省佛教協會駐地。

寺廟規模不大，但古樸典雅。現在的建築是仿清建築，圓通寶殿酷似天壇的祈年殿。要說真寶貝，是殿內的南北朝白果木雕千手千眼觀音像，為國家一級文物。

寺周邊的街巷很有味道，清真寺、天主堂都在附近。這片區域也是老開封的美食集中地。

古觀音寺

門票：免費



6. 開封城牆

開封城牆是全國現存僅次於南京的第二大古代城垣。目前開放區域為大梁門至安遠門段，全長約4.2公里。

開封城牆是全國現存僅次於南京的第二大古代城垣。（嬉遊旅行指南提供）

城牆博物館展廳展示了來自明清兩段城牆和早期兩層馬道遺址。《微夢大梁門》《古馬道》兩部裸眼3D影片循環播放。

開封城牆

門票：40元，含在萬歲山100元聯票中



可去可不去的景點：

以下幾處屬於「時間充裕可以溜達，趕時間直接跳過」的類型：

中國翰園碑林：書法愛好者必去，刻有大量名碑，普通遊客可能會覺得在看石頭開會，有點悶。

天波楊府：主打楊家將故事，情懷加成不錯，但基本是後人復建，歷史濃度有限。

包公祠：供奉包拯的祠堂，規模不大，如果已經去過開封府，這裏可以省略。



千年夢迴的沉浸體驗

1. 開封市博物館

開封市博物館是國家一級博物館，館藏文物超過8萬件，布展也相當用心。參觀建議是，先從開封古代文明展走起，按時間線一路往上，把歷史脈絡理順了，再去看專題展。

時間安排上有個小竅門：上午學生團隊聚集，中午12點以後人少很多。另外，博物館有免費的志願講解服務，講解員的水平相當高，內容不是背稿子的流水賬，是真的有深度，碰上一定要跟一下。

一樓展廳有個容易被忽略的寶貝：開封府題名記碑。注意，是真跡，放在開封府裏的倒是複製品。

這塊碑上刻了從宋太祖建隆元年到宋徽宗崇寧四年，整整183任開封知府的姓名與任職時間，包拯的名字就在上面。仔細看，還會發現不少熟悉的人名：歐陽修、范仲淹、蔡襄等等，還有即位前的宋太宗趙光義、宋真宗趙恆，都在開封府任職過。

「宋代瓷器展」展出了定窯、鈞窯、耀州窯一系列精品，可以更好地理解北宋茶道與花道的高雅審美。

「清明上河圖專題展」展示了各版本《清明上河圖》（複製品）。除了我們認為的官方正版——張擇端版本，古人也有不少復刻版。

「宋四美」裏宋詞、宋瓷、宋畫都有了，宋茶也不能少。

開封市博物館

門票：免費，需提前在官方平台預約



2. 清明上河園

以《清明上河圖》為藍本建造的大型宋代文化主題公園。白天看民俗表演、逛宋式街市，晚上看汴河兩岸燈火通明、打鐵花火光四濺。

日間重頭戲是《岳飛槍挑小梁王》，真刀真槍的馬背對決看着就是過癮。今年還升級了煙火特效，把戰場氛圍拉滿。此處提醒，演出時前排有濕身風險。

《東京保衛戰》還原北宋末年汴京保衛戰的水戰場面。戰船猛烈對撞，箭矢如雨飛過頭頂，戰船爆破時水柱沖天十餘米高，熱浪裹挾水霧撲面而來。建議提前20分鐘去九龍橋南側佔前排位置。

夜晚的好戲更多了。打鐵花有兩處，虹橋西側《鐵花慶歸航》、九龍橋西南《打鐵花之盛世大宋》，1600℃的鐵水被擊向夜空，化作漫天金色流星，水面倒影與天上花火交相輝映，那幾秒的無聲絢爛讓人屏住呼吸。

清明上河園唯一單獨收費的演出——《大宋．東京夢華》，耗資1.35億元打造，全長70分鐘，非常值得觀看，旺季時一票難求。

今年據說劇情舞美都有更新升級，我去看了，是真把我看感動落淚了。以八闋經典宋詞為敘事線索，從李煜《虞美人》到蘇軾《水調歌頭》，從柳永《雨霖鈴》到辛棄疾《破陣子》。

宮燈亮起時，數百名舞者踏水而來。戰鼓擂響時，水幕噴射出數十米高的火牆。這70分鐘，濃縮了北宋美學的精華。當時的開封絕對敢當世界文化中心，群星璀璨，人才輩出，文藝界可謂是全明星陣容！

清明上河園

門票：120元（3日內不限次進出）；年卡190元（限時158元）



我是這麼安排的，看《大宋．東京夢華》前可以先看《岳飛．郾城大捷》。這個和《岳飛槍挑小梁王》是相似的類型，主要是演出地點相近，看完時間也剛好進場檢票。看完《大宋·東京夢華》，剛好趕得上《打鐵花之盛世大宋》，最後看完《決戰汴梁城》收尾。

大宋東京夢華

門票：249元起，含景區門票（看新版演出可366天無限次免費遊園）。建議提前3天在線購票，選中間後排座位，觀看效果最佳。



另一個特色體驗「宋宴」，可以邊吃飯邊看戲。地點在孫羊正店，這也是《清明上河圖》中確有記載的，正店就是有官方釀酒許可的店。

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「宋宴」的菜品照着宋代食譜復原，有9道菜，每一道都有說法。有幾道菜的口味算得上驚豔，確實感受到了用心，而且大概率是能吃飽的。

演出比美食還精彩，席間歌舞宋詞不斷，燈光舞台效果做得精美絕倫。如果坐前排，還有大概率被邀請上台互動，可以拿小禮品。

宋宴

門票：299元起，含景區門票，在官方小程序提前預訂。

*以上演出時間和票價以官方訊息為準。



園內有免費服飾租賃，是官方的店鋪，東門和西門各有一家，免費的款式還挺多的。

3. 萬歲山武俠城

萬歲山武俠城以武俠文化為主題，主打實景武俠劇、江湖街景和互動體驗，風格更偏江湖俠氣，更適合年輕人、E人。

進了這裏，你不是遊客，而是在江湖成員。水滸街NPC戲精上身，潑皮會攔路收保護費。你可以主動搭話接任務，傳口信、送密函、找藏寶圖碎片，賺大宋交子銀票。

《三打祝家莊》是國內首個武俠題材大型戶外實景馬戰劇，每天四場，需要提前1小時佔座。數十騎駿馬從城門奔騰而出，刀槍相交、金鐵齊鳴，火藥爆破掀起數丈塵土，配合高空特技飛索，整座祝家莊在戰火中顫抖。

火到全國巡演的《王婆說媒》14:30開場，王婆伶牙俐齒妙語連珠，社牛可以舉手互動，極有可能被撮合一段姻緣。

非遺打鐵花每晚21:00在神舟廣場上演。

萬歲山武俠城

門票：成人100元，附贈翰園碑林、開封城牆、鐵塔公園門票，都是三天不限次進出。



清明上河園 vs 萬歲山

很多人會問這兩個景區怎麼選？其實這兩個景區風格完全不同。清明上河園偏精緻文雅，拍照更出片；萬歲山偏江湖豪情，互動更豐富。價格上，萬歲山更便宜，100元通票玩三天還附贈三個景點。財力和時間允許，就兩個都去。

4. 汴河遊船

汴河遊船有一日票和單次票，花船是手搖船，包船價，一船最多6人。畫舫比較方便，單人買票也可以，一船大約20人。可通過官方小程序或現場購票，清明上河園碼頭、龍亭碼頭、包公祠碼頭均可登船。

最受歡迎的是夜遊。華燈初上時登船，兩岸亭台樓閣在暖光中亮起，沿途還有小型演出。節假日排隊多，建議在包公祠碼頭上船，人少一些。

最後，推薦一下行程安排：

2天精華遊：

Day1 清明上河園或萬歲山武俠城；

Day2 上午州橋遺址+大相國寺，下午山陝甘會館+龍亭公園，夜晚汴河遊船。

3天深度遊：

Day3 上午鐵塔+開封市博物館，下午繁塔+禹王台。



其實開封是一座慢節奏的城市，加上逛吃的話，安排4-5天也是不嫌多的。好了，景點部分就到這兒。

出行貼士：

交通：飛機至鄭州，高鐵至開封北站或宋城路站；市內景點集中，打車或步行即可。

住宿：首選鼓樓區或龍亭區，離核心景點最近，方便遊玩。

最佳旅行時間：春季（4-5月）氣候最舒服，龍亭的鬱金香開得正好。秋季（9-10月）天高氣爽，10月到11月有菊花文化節，滿城金黃。儘量避開暑期高温和黃金周的人潮，開封的夏天比較炎熱，非要來的話可以多安排夜遊項目。



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