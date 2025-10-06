太原大同景點｜古建築寶庫山西　雲岡石窟、應縣木塔　一眼千年

「地下文物看陝西，地上文物看山西」，千年的時光、無數匠人的心血，化作一座座依然站立的殿、塔、窟、城。紛至沓來的腳步，在這裏結果歷史的饋贈。



出發山西：一眼千年，時光摺疊處

在八月酷暑的深圳，我踏上了山西之旅。北方的氣温，即便在驕陽似火的日頭裏，也是涼爽的，正好省去了天氣帶來的出行負擔。

不像別的山水旅遊地，在山西的四天裏，我們更多是流連在一座座動輒千年級的古建之間，切身站在這些比文字更具象的故事實體面前，不免感概「書籍和視頻上再生動的描述，都不及親眼所見」。

山西，是一座巨大的地上文物寶庫

山西，的的確確是一座俯仰皆是的巨大地上文物寶庫。據第三次全國文物普查數據顯示，山西現有不可移動文物53875處，其中古建築有28027處，位居全國第一，是當之無愧的「中國古代建築寶庫」。

在這裏，建議大家在行程安排上預留充足的時間，才能更好地深入遊覽各個地方。另外，出行前也可以先了解相關的歷史背景，能夠很大地提升實地體驗的深度。

Tips：香港3個多小時可直飛太原，建議先從太原玩起，然後再從太原坐高鐵去大同遊玩。這次遊玩印象最深的是大同，所以先跟大家分享大同的收穫，再分享太原。另外，以下部分場所需要預約購票，建議提前做好攻略。



1. 雲岡石窟：石壁上的北魏風華

山西此行最期待的一站，就是大同市的雲岡石窟。距今超1500年曆史，雲岡石窟是中國規模最大的古代石窟群之一，與敦煌莫高窟、洛陽龍門石窟齊名。作為中國第一座由皇家開鑿的石窟，雲岡石窟享有「世界佛教石窟雕刻藝術的巔峰之作」的讚譽。

雲岡石窟現存主要洞窟45個，大小窟龕254個，各類佛造像59000餘尊。歷經千年風雨滄桑，不少已有風化痕跡，但其貌煌煌依然。我們七點半入場（人流不大，不用排隊就入場了），邊聽着講解邊細細地看下來就用了三個多小時，結束後原路返回也捨不得走馬觀花。

在這裏，最常做的動作就是抬頭仰望——渺小的我們立於數十米高的巨窟前，視線總會不由自主地向上延展，恢弘而沉默的對望，是一種難以言喻的感受。

雲岡石刻是一場宏大的歷史敘事，每一窟都是精華。視覺震撼所在，由以曇曜五窟（第16窟至20窟）為首，其中每個都矗立着超過十米高的主佛像，不用擠進人流，站在遠處才是最佳的觀望視角，佛像的莊嚴和歷史的重量在一眼之間匯成無聲的震撼。

tips：這裏是我們唯一請了講解老師的一站，涉及的歷史和文化背景比較多，感覺跟着講解員走下來還是很有必要的，大家也可以按照自己需求來～



2. 應縣木塔：千年不倒的東方奇蹟

歷經40餘次強震、200餘發炮彈襲擊，應縣木塔僅靠雙層套筒結構柔韌消能，至今傾斜僅11度，梁思成贊其為「斗拱博物館」。塔中榫卯交錯、結構精妙，凝聚着中國古建築最高的技藝與最深的詩意。與意大利比薩斜塔、巴黎埃菲爾鐵塔齊名，應縣木塔代表的，是東方木構文明靜默而輝煌的高度。

從大同古城去往應縣木塔需要個半小時的車程，這座遼代木塔就這樣靜待在縣城邊緣，不用一釘一鉚，僅以十類、五十四種、四百八十朵斗拱榫卯相扣，織就世界奇觀。站在其前，終於體會到梁思成說的「絕對的Overwhelming，好到令人叫絕，喘不出一口氣來半天」。

繞塔看斗拱看石碑牌匾，甚至還有炮火留下的累累傷痕，難以想象木塔如何經歷了近千年的光景。

木塔內部有「明五暗四」的結構，實際共有九層空間，象徵着皇家九五之尊。遺憾的是，目前內部僅開放一層空間，高達11米的釋迦牟尼佛彩塑坐落其中，僅此一隅，便足以遙想其餘未開放樓層的瑰麗與壯觀。

雖然以後再難登塔，但文物保護始終是首位的，置身其中，我們仍心懷敬仰。

3. 渾源古鎮：北嶽恆山腳下的千年古城

由於沒能預約到懸空寺的登臨票，我們便轉道前往渾源古鎮。這座靜卧於北嶽恆山腳下的千年古城，遠遠便能看到山脈縱橫。和以往逛過的古城不同，這裏人流不大，這裏的很多古建都被保留了下來，最早的可以追溯到北魏。

圓覺寺

古城一隅，矗立着遼金時期留下的圓覺寺磚塔——塔頂那隻鐵質鳳凰侯風儀，歷經千年至今依舊不曾鏽蝕，轉動如常。

微風起時，懸掛的風鈴也依然清音流轉。

永安禪寺

距離圓覺寺幾百米外的永安禪寺裏，同樣沒有繚繞的香火，也未見莊嚴的佛像，但它的壁畫、牌匾和牆面上的書法都是歷史瑰寶。

沒有如織的遊人，大殿內只有幾人在默默地踱步，這份難得的清寂反而更加純粹。

4. 華嚴寺：遼金藝術寶庫

從雲岡石窟折返，我們來到了大同古城內的華嚴寺。這座寺院規模宏大、保存完整，值得花上兩個小時慢慢遊覽。自金代至清朝，華嚴寺幾經修繕與擴建，更是融合了不同時代的建築風格與藝術特色。因為佔地廣闊，只是閒散其中也愜意。

首先進入的普光明殿，內部的四面牆滿繪了壁畫，數十米延展鋪陳，不少人都在會在這裏流連欣賞。除了上、下華嚴寺，值得一探的還有華嚴寶塔——塔下建有純銅打造的地宮，金碧輝煌如一處微縮的佛國淨土。登頂其上，大同古城的屋瓦街巷在眼前徐徐鋪展

Ps：爬樓梯的過程有些小累，量力而行



5. 大同市博物館：晉北最大的博物館

啟程回太原前，我們還去大同市博物館參觀一番。它遠不止是一個存放文物的倉庫，更像是一部用實物寫就的、波瀾壯闊的史詩，將大同「三代京華，兩朝重鎮」的輝煌歷史娓娓道來。

館藏着北魏、遼、金三代的文物

魏都平城的篇章是整個博物館的精華所在，數量龐大的北魏陶俑陣列，人物形象各異，有士兵、文官、樂伎、胡商，他們面帶神秘的「微笑」，充滿了鮮卑族的豪邁與生命的張力。另外還有各種來自異域的瑰寶，以及最令人心動的一抹透亮的「北魏藍」玻璃製品。

6. 晉祠：跨越千年的古建博物館

從大同回到太原市，晉祠博物館自是不可錯過的一站。正式步入博物館之前，首先浸入的是晉祠公園的綠意與寧靜。沿着園中蜿蜒的小徑緩步向前，樹影婆娑、流水潺潺，時間也慢了下來。

在古老的祠廟園林看千年餘韻

在晉祠，最適合放慢腳步，細細沉入每一處光陰的縫隙。聖母殿肅穆，周柏斜卧，侍女低眉，魚沼緩緩…...都在無聲地講述着幾千年的故事。一匾一額，一雕一像，皆成氣象，站在那棵年歲超三千以至於橫卧的周柏前，想象着無數人曾在此駐足凝望，就足夠讓人感懷。

7. 北齊壁畫博物館：遺址類墓葬壁畫藝術專題博物館

在太原的行程中，我們避開了人潮湧動的山西博物院，轉而探訪了新近開放的北齊壁畫博物館。2000年的冬天，因盜墓，文物工作者搶救發掘了一座墓葬，墓主人是北齊高官徐顯秀。這座墓葬雖然被盜掘嚴重，但墓葬中的壁畫卻保存完好，是一部繪畫技藝上承漢晉下啟隋唐的北朝壁畫。

博物館比較現代化，面積不算大，只有三個展廳。徐顯秀的陵墓就在中間的展廳，雖然無法入內，我們還是能隔着玻璃看到墓道，一直往下延伸，兩旁殘留的壁畫仍能探看一二。

10點前到達博物館，正好跟着官方的公益講解一路看下來，45分鐘，也深入了一遍1500年前的北齊壁畫美學和社會風貌。

寫在最後：山西一程，宏大的歷史敘事交織着人類的渺小一生。我才發現這片土地最動人之處，是它從不割裂古今，而是讓千年的故事年輪，自然生長成現代生活的肌理。

