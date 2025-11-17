西安自由行｜景點順遊卧龍禪寺/書院門/古城牆　美食要去大學習巷

西安真的很火，是不需要打廣告的那種火，以至於即便我是在春節結束後最最淡季的時候前往，西安的大街小巷也依舊是人山人海……所以這次第三次去西安，我也為做攻略絞盡了腦汁。



畢竟這麼火的旅遊城市，經典路線想必大家應該也心中有數了，所以這次我特意避開了熱門打卡地，找到了相對local的西安玩法。

這次給大家串聯起來的幾個地方，用一天時間就能完美結束。有吃有喝的同時還能感受到西安的風土人情，路線我給大家放到下方，可以在出行時做個參考。

遊玩路線：卧龍禪寺-西安碑林博物館-書院門-西安城牆-大學習巷



卧龍禪寺

西安citywalk的第一站，我選擇了城牆根下的卧龍禪寺。畢竟對於當代年輕人來說，沒有什麼比寺廟遊更能算得上是治癒生活的良藥了。

+ 7

這裏不像大雁塔、兵馬俑那麼人盡皆知，但它卻是西安土著的私藏打卡點——千年古剎、鬧市秘境、連慈禧太后都搶着給它題字，關鍵是遊客還不多，特別適合靜心。

卧龍禪寺作為西北第一禪林始建於東漢末年，比唐僧取經還早400年。廟宇整體雖不算大，很快就能轉完一圈，但是裏面的寶貝卻是不少呢！

像是大雄寶殿門口那塊金匾，便是從前慈禧西逃時來此地許願題的。除此之外，像是天王殿前的《大唐三藏聖教序碑》更是將褚遂良的字+唐太宗的文章+玄奘的故事，這三大IP一併集齊！

還有進院便能看到的那棵古柏更是神奇，樹幹裂成兩半還活着，老西安人說這是「鎮寺神木」，記得順時針繞三圈許願哦！

最後再給大家一些逛卧龍禪寺的小攻略吧～

1. 早上9點前光線最絕，大殿飛檐的影子會斜斜打在紅牆上

2. 祖師殿前的青銅香爐，蹲低角度拍能框住屋檐和天空

3. 每周六上午有免費禪修課，運氣好還能拍到僧人在銀杏樹下打坐



西安碑林博物館

卧龍禪寺在碑林區柏樹林街上，逛完可以順路去碑林博物館看書法名碑，這裏是國內收藏名碑墓誌最多的地方，錯過可就虧大了！

從漢代到魏晉、唐宋元明清，你能想到的書法大家的作品這裏幾乎都有。像是「西安碑林第一碑」的《石台孝經》、右軍將軍王羲之的《大唐三藏聖教序碑》、魯郡開國公顏真卿《多寶塔碑》、太子少師柳公權的《玄秘塔碑》、張長史草聖張旭《斷千字文》……這些書法大家的頂尖作品都在這裏有跡可循。

除此之外西安碑林博物館內部是分為：碑林、孔廟、西安石刻藝術室、石刻藝術館和臨時展覽五個部分。

+ 2

除了歷代名碑，西安石刻藝術館也是卧虎藏龍，著名的「昭陵六駿」同樣在館內展出。這裏還有一個以「長安佛韻」為主題的佛像展覽，展出了大約150件北魏至宋代的石刻造像。代表長安佛教藝術的最高水平的石刻造像，就低調地藏在這裏。親眼目睹之後也能明白它的珍貴所在了。

書院門

從碑林博物館出來就是書院門。這是一條「墨水味兒飄了600年」的老街，如果你對書法字畫雕石印章感興趣，那一定要來逛逛啦。這條老街看似平平無奇，實則卻是卧虎藏龍的寶地。賣毛筆的阿姨能給你講王羲之，刻印章的大爺祖上曾經給于右任刻過章，連空氣中都飄着宣紙和松煙墨的香味兒。

+ 7

除此之外這條老街上還隱藏着一座「關中書院」。明朝萬曆年間，一名叫馮從吾的大儒（相當於現在的清華教授）在這開了這所書院，巔峰時期曾有三千學子擠破頭來聽課，連皇帝都驚動了！後來書院演變成「陝西師範大學」前身，就連那青磚上的苔蘚都是活的文物呢！

而且如果仔細觀察，你會發現整條書院街上沒有一座高樓。這是因為當年政府規定所有店鋪必須低過碑林的「魁星閣」，怕擋了文曲星的路。逛街的時候可以抬頭看看，店鋪之間屋檐連成的天際線還是和諧的波浪形呢～

最後建議大家：

去的時候儘量避開周末的早上，那時幾乎全西安書法班的小朋友都在這裏寫生。周二或周四的下午是不錯的時機，運氣好的話還能撞見穿長衫的老先生用毛筆寫英文哦！



Oops咖啡店

書院門走累了，我也給大家找到可以歇腳的好地方——關中書院旁的Oops咖啡店。咖啡店不起眼，在旁邊的巷子裏，一不留神還真容易錯過。

+ 6

Oops的老店在高科西路，但我總覺得藏在小巷子民居裡的新店更有味道。因為是開在民居裡所以座位分散在不同房間裏，但是也很有特色。缺點嘛是板凳類椅子居多可能不太適合多人聚會，而且高峰期有點不好找座位。

咖啡店還有一個露台區域，視野會開闊很多。偶爾過來曬曬太陽還是很舒服的。咖啡來說的話，Opps特調的品類很多，出品也很穩定。喜歡拿鐵的朋友秋褲拿鐵是不錯的選擇，另外一豆三喝也很有特色，一次可以嚐到三種不同的味道拍照也好看。

重點推薦一下他們家的盒子蛋糕，我選的是粟米片口味的。甜度剛好，口感豐富，吃完之後小盒子還可以帶走做個收納，還是很不錯的。

西安城牆

喜歡歷史的朋友們，還可以去看看西安城牆。它是全世界保存最完好的古代城防系統，永寧門最氣派但人多，建議從含光門進，人少一些，還可以看到唐朝城牆到斷面。

西安城牆的門票不算便宜，可以選擇購買套票，54元（人民幣，下同）門票含城牆+碑林博物館聯票。

如果是夏天去玩建議選早上7點或傍晚6點，冬天午後2點最佳，夕陽把垛口影子拉得很長，拍照也好看。

城牆很長很長，十幾公里的距離，可以騎車或觀光車遊玩。我覺得騎車比較方便，從文昌門到安定門這段路最平整，騎車的感覺像是在歷史長河裏衝浪，租車是45元/3小時，個人還是覺得很划算的。

城牆每個門的關門時間參考（嬉遊旅行指南提供）

對了，城牆每個門的關門時間大家也要記一下，城門之間的距離還是挺遠的。假期去的話，一定要提前預約（6天以內皆可以預約），不然可能白跑一趟。

大學習巷美食

大學習巷是回坊裏最「不網紅」卻最藏龍卧虎的巷子，這裏沒有北院門的喧囂，卻藏着千年清真寺和幾代人的味覺記憶。因為大學習巷是我在西安的最後一站，所以只吃了一家。

+ 1

不過該做的功課我也沒落下，早午飯可以選老賈家油茶麻花，靠近巷口的三輪車攤就是。除此之外，清真寺斜對面的老馬家蛋菜夾饃也很不錯，招牌是「雙蛋玫瑰菜」，也就是鹹蛋黃+煎蛋+秘製玫瑰鹹菜的豪華版，本地人經常會來一個的。

晚飯可以選擇馬家老六水盆羊肉或者是我這次去吃的大學習巷烤肉，學習巷串串吃的人也很多，目測百分之八十都是本地人，估計也是不踩雷的。

大學習巷烤肉

接下來我再給大家說說我這次吃的烤肉吧，這家店也是我看人氣選出來的，大老遠的時候我就看見這家店被裏三圈外三圈的包圍起來，一看就是有兩把刷子的。店裏的烤串種類不算多，點單需要食客們手寫，多少有點返璞歸真的樣子了。

+ 2

我和我的朋友兩個人點了烤肉、烤翅，還點了烤油饃、蒜香饢和一碗八寶甜稀飯。說實話1元1串的烤肉我已經很久沒吃到了，再次感嘆西安的烤肉真是物美價廉啊！

烤串在西安基本不會踩雷，配着香料烤製出來的肉串散發着誘人香氣，和烤饃搭配，更是味道升華！羊肉大塊，裹滿辣椒和孜然，擼上一串再配上一口生蒜，真是何以解憂唯有燒烤啊！烤翅也很不錯，外皮是焦香的，咬開雞肉汁水還鎖在裏面，真的很久沒吃到這麼好吃的烤雞翅了。

最後！我要安利下他家的蒜香饢，不排斥蒜的朋友們一定要試試。蒜香饢表面油汪汪的，一口咬下是濃郁的蒜香油脂混合着紮實的面香味兒，絕對稱得上是碳水之光了！

那麼，西安本地的city walk攻略寫到這裏就告一段落啦。

說實話，我一直覺得西安是一座值得反覆來的城市，厚重的歷史，豐富的碳水美食都值得讓我愛上她千千萬萬次。

對啦，西安咸陽國際機場t5航站樓的博物館也正式對外開放了，如果你剛好在t5下飛機，又或是從t5出發，也可以多留些時間去參觀一下哦！

交通貼士：

可以先飛到西安咸陽國際機場，再乘地鐵/大巴抵達市區，個人覺得大巴更方便些；距離西安比較近的同學可以選擇高鐵，也很方便。



住宿推薦：

住宿選擇鐘樓、大唐不夜城附近，比較方便遊玩。更推薦大唐不夜城附近，因為逛完它出來之後打車非常難打。



【本文獲「嬉遊旅行指南」授權轉載，微信公眾號：xiyoucity】