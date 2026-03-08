邯鄲旅遊｜尋訪十朝古都　響堂山石窟看佛頭　博物館考古北齊文物

哈嘍大家好呀，這裏是穿越了三千年時光的愉悦。之前刷到一個很好玩的話題，那些改完名最後悔的城市。蘭陵變成了棗莊，朝歌變成了淇縣，牧野變成了新鄉……雖然是更接地氣了，但總覺得少了些原有的韻味。但有這樣一座城市，是中國唯一一座三千年從未改過名的城市，邯鄲。



前段時間我就去了趟邯鄲，最大的感受是：這座城市實在太低調了。低調得不像是一座有三千年歷史的十朝古都，這裏曾是戰國時期的趙國都城，趙武靈王以「胡服騎射」革新讓邯鄲成為戰國七雄的雄渾心臟。

+ 2

低調得不像是一座孕育出了1500多條成語的文化之城。邯鄲被譽為是「中國成語典故之都」，一說起邯鄲，馬上就能想到「邯鄲學步」。但遠遠不止於此，我們熟悉的「完璧歸趙」、「負荊請罪」、「毛遂自薦」等，都和邯鄲息息相關。

低調得不像是一座創造了佛教造像藝術中「北齊樣式」的梵音聖地。從十六國開始，佛教在邯鄲境內的鄴城興盛壯大，造像之風席捲，留下了大量的石刻造像。到了東魏北齊時期，鄴城的佛教造像藝術達到鼎盛，由皇家主持開鑿的響堂山石窟誕生。雖然北齊只存續了28年，但它對藝術文化的審美和追求，是無法逾越的高峰。

當學者們驚歎北齊造像「神秘微笑」比蒙娜麗莎還要早生千年時，邯鄲依然靜默如深巷老者，任由成語典故在街頭巷尾流轉，任由千年造像在荒草斜陽中，等待讀懂它鋒芒與慈悲的眼睛。

三天的邯鄲訪古之旅，路線也給大家列好了。建議大家來邯鄲前，可以先看一些紀錄片了解相關背景，會很有幫助。我也列了幾個比較值得看的幾個紀錄片放在文末了，有需要的朋友可以存一下。

DAY1：邯鄲市博物館-叢台公園-廣府古城



1. 邯鄲博物館

邯鄲博物館是綜合性國家一級博物館，很適合作為了解邯鄲歷史的第一站，涵蓋的內容比較廣，值得花上至少半天的時間細品慢逛。每天上午九點半、下午兩點半，有兩場免費的公益講解，整體水準還是比較高的。我個人覺得逛博物館聽講解還是很必要的，不然就是走馬觀花了，可以先跟講解走一遍，再酌情自己慢慢看一些細節。

建議遊覽順序，直接先上三樓「甘單風華」展廳，看邯鄲歷史文化變遷，大部分鎮館之寶都在這個展廳。像這個戰國青銅馬，比我們熟知的「馬踏飛燕」還要早個400年，是我國目前發現最早的具有寫實藝術風格的青銅馬，也是趙國胡服騎射的見證。

+ 4

再去四樓看「邯鄲古代石刻藝術」，集中展現了邯鄲境內自北朝以來的石刻、造像藝術。北朝時期，鄴城一度成為中國北方的佛教中心，留下了南北響堂山石窟和眾多的單體石造像，這些造像面貌豐滿圓潤，衣紋線條簡潔洗練，創造了佛教造像藝術的「北齊樣式」。

最出名的就是這個「邯鄲微笑」紅砂石羅漢像，實物比我想象中的要嬌小很多。這尊小小的羅漢面帶微笑，面頰帶兩個深深的酒窩，悲憫眾生中還透着樂觀豁達，無論從哪個角度欣賞都是笑盈盈的。

四樓還有一個磁州窯展廳、錢幣展廳，有時間的話可以再去二樓看看成語典故展。

邯鄲博物館

門票：免費／官方公眾號預約

開放時間：9:00-17:00／每周一閉館



2. 叢台公園

叢台全稱「武靈叢台」，始建於戰國，是趙武靈王為觀賞歌舞和軍事演練而建，距今有兩千多年的歷史。雖然現在的公園是在原址基礎上修建的，但結合了歷史遺蹟和現代園林，是一處古蹟和市民休閒相結合的公園，很適合穿戰國袍來拍照，古韻猶在。

一進公園，各種樹木林立營造出幽靜的氛圍，人工湖可以划船賞景，湖心亭、曲橋與垂柳相映成趣。

叢台公園

門票：免費

開放時間：05:30-23:00



3. 廣府古城

如果時間還有富足，可以去廣府古城逛一逛。廣府古城始建於春秋戰國時期，在明清時期大規模重修，形成現存城牆與街巷格局，是中國北方保存最完整的明清古城之一，被譽為「華北第一古城」。

它集古城、水城、太極城於一身，四面環水，形成「城中有水、水中有城」的獨特景觀。

廣府古城

門票：免費

開放時間：08:30-17:30



DAY2：南北響堂山石窟



南北響堂山石窟距離市區比較遠，單程就有五十多公里，需要抽出整天的時間來。不過交通還是很方便的，一個選擇是租車自駕，時間安排上會自由一些。

還有一個方案是在響堂山官方公眾號上提前一天購買直通車票，39.9元（人民幣，下同）每人，先抵達南響堂山，再到北響堂山，會預留好足夠的參觀時間，一直到下午四五點發車返回市區，相當於是包含了一日遊的車票。

響堂山石窟開鑿於東魏-北齊時期，是中國三大皇家石窟之一，是北齊石窟造像的代表。在造像風格上，上承北魏下啟隋唐，脱離了「秀骨清像」的模式，佛像面龐更圓潤飽滿。

響堂山在歷史上共經歷過三次大規模的破壞，這裏的大部分造像被偷盜或是損毀了頭部和手部，但在這些殘存中，依舊能體會到北齊時期造像藝術的精緻華美，即便只剩軀體，也自帶一種令人安心的淡然。

1. 南響堂山石窟

南響堂山石窟是北朝權臣為了獻媚皇帝開鑿的，規模比較小，只有七座石窟，但工藝藝術不輸了半分，我甚至覺得南響堂山石窟會更具世俗化，富有變化。

南響堂山參觀起來會比較輕鬆一些，開門見山上個台階就到了，石窟內也沒有護欄，可以更近距離欣賞。

整個響堂山唯一僅存的主像原裝北齊佛頭，就在南響堂山第一窟華嚴洞，真一眼千年。另一個很值得一看的是千佛洞，地面有蓮花樣式的浮雕，與之對應的窟頂，有一副非常精美的蓮花飛天藻井，八身飛天體態輕盈靈動，色彩依舊濃豔絢麗。

南響堂山石窟

門票：15元

開放時間：9:00-17:00



2. 北響堂山石窟

北響堂山石窟是皇家石窟，體量會大很多，需要至少預留三個小時參觀。因為石窟建在山上，還是需要一些體力的，如果純步行的話單程就需要三四十分鐘。景區有擺渡車40元/人，不過下了擺渡車之後還是有200個台階需要步行。自上而下游覽會更方便一些。

路線可以按照這個來：大佛洞-釋迦洞-刻經洞-常樂寺-數字博物館



大佛洞是整個響堂山規模最大、藝術價值最高的一座石窟。主佛高達五米，背面有忍冬紋七條火龍穿插其間，造型極其華麗。巖壁鑿有通光洞口，傍晚的時候會有光線直直地灑進來，照在佛像身上，很神聖的感覺。

還有一種傳說，司馬光在《資治通鑑》裏也記載了，北齊神武帝高歡的陵寢就藏在大佛洞內的佛龕中，但現在已無從考究，頗有一些神秘色彩。

下山會經過常樂寺，始建於北齊。據說是民國年間的一場大火，讓寺廟的木構建築蕩然無存，再加上後期的破壞，整個遺址盡顯蒼涼。

北響堂山石窟

門票：80元

開放時間：08:00-17:30



最後一站數字博物館，一開始差點被這個名字給迷惑了，以為是什麼虛頭巴腦的科技狠活，去了之後慶幸還好沒錯過，真的很值得一看。

前面也說了響堂山石窟被破壞偷盜嚴重嘛，很多佛頭佛手都流失到了海外。這個數字博物館一方面是佛教造像的發展過程和藝術表現形式，另一方面呢就是通過3D打印技術，數字化復原、再現石窟造像。

另外還有從常樂寺遺址出土的近200件紅砂岩造像原品，像在邯鄲博物館展示的「邯鄲微笑」也出土於此。

DAY03：鄴城考古博物館-北朝考古博物館-磁州窯博物館



1. 鄴城考古博物館

邯鄲旅遊有一個比較大的不方便之處，景點比較分散，像鄴城考古博物館、北朝考古博物館，離市區都要一小時左右車程，但還是很值得專門來的。

鄴城在邯鄲臨漳縣，曾經是曹魏、後趙、冉魏、前燕、東魏和北齊幾個朝代都城，號稱「六朝古都」。在北齊滅亡後，這座古都也逐漸衰落甚至消失，到今天鄴城的行政區劃只是一個鎮。

鄴城考古博物館是中國首座佛造像專題博物館，雖然不大，兩層四個展廳，但陳列了令人驚豔的佛造像。

能看到佛教東傳過程中，整個造像藝術的變化進程，從北魏時期的渾厚沉着、端莊凝重，到東魏時期的褒衣博帶、秀骨清像，再到北齊的面相豐頤，曹衣出水。需要特別注意的一點，鄴城考古博物館是有午休時間的，需要避開以免跑空。

鄴城考古博物館

門票：免費／無需預約

開放時間：08:30-11:30／13:30-17:30／周一閉館



2. 北朝考古博物館

另外很值得一看的北朝考古博物館，在距離邯鄲市區一小時車程的磁縣。磁縣距離鄴城還蠻近的，所以也是北朝時期重要的文化與軍事重鎮，可以直接從鄴城考古博物館過去。

北朝考古博物館，以北朝尤其是北齊皇室為代表的宗室墓葬和貴族墓葬為主，最精彩的是東魏茹茹公主墓和北齊灣漳壁畫墓出土的文物。

北朝皇陵陶俑是一大亮點，這些陶俑造型生動活潑，刻劃細緻入微，其中高洋墓出土的陶俑數量最多，被稱是為「小兵馬俑」。

1:1復原了北齊開國皇帝高洋墓的壁畫，沿着通道往下走很沉浸式，着實有探墓的感覺了。整個壁畫總面積700平方米，僅墓道兩壁壁畫就有320平方米，在真跡已經損毀到幾乎無法展出的情況下，還是很推薦的。

北朝考古博物館

門票：免費／無需預約

開放時間：09:00-16:30／周一閉館



3. 磁州窯博物館

磁縣還有一張名片，磁州窯。南有景德鎮，北有磁州窯，來磁縣順道可以再去看看磁州窯博物館。磁州窯博物館依託磁州窯千年窯火的文化底藴，系統展示了磁州窯的歷史、工藝和文化價值。

磁州窯始燒於北朝，鼎盛於宋元時期，將中國繪畫技法與陶瓷技藝融合在一起，獨創「白地黑花」工藝，別具特色的黑白美學突破了當時單色釉的侷限。在題材方面，磁州窯的裝飾圖案多來自民間生活，比如花卉、鳥獸、人物故事，還有詩詞書法，尤受宋代的文人文化影響。

磁州窯博物館

門票：免費／無需預約

開放時間：09:00-17:00



「這麼近那麼美，周末到河北」，京津冀的朋友們，是時候挑個周末去邯鄲看看了。雖然這座古都早已褪去了昔日光環，但歷史的印記在這裏，光影中回首千年風霜。三日的邯鄲訪古之旅，帶給我的觸動就如同響堂山的宣傳語：「念念不忘，必有迴響」，在心底掀起層層漣漪。

來邯鄲之前可看的紀錄片在這▼▼▼

央視2023年《探索發現-響堂山石窟》

央視2023年《探索發現》邯鄲磁縣北朝墓群

《國寶檔案》灣漳北朝壁畫墓陶俑

《雲上龍門牽手響堂山、鄴城》第四、五、六集

《失落的古都：從鄴城博物館看鄴城的前世今生》



也歡迎大家多多補充。

出行貼士：

交通：邯鄲有機場，高鐵距離石家莊40分鐘左右。邯鄲的景點比較分散，像響堂山石窟、鄴城、磁縣距離都比較遠，建議自駕或是公共交通，還有景區專線班車。

住宿：邯鄲酒店價格不貴，建議住在市中心附近，吃玩會方便許多，非旺季出門的話價格都在300左右。



【本文獲「嬉遊旅行指南」授權轉載，微信公眾號：xiyoucity】