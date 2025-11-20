深圳國貿站美食8大｜近羅湖站抵食推介！椰子雞／梳乎厘／Cafe

國貿站美食2025｜深圳國貿站商場｜從羅湖口岸過關，只需步行或搭乘一站地鐵，便可抵達的國貿站簡直是一個美食天堂！《香港01》好食玩飛記者為大家精選8大必吃美食，其中金光華廣場內的一家烘焙店、新鮮出爐且空氣感十足的現烤梳乎厘，絕對美食之旅中必去小店之一！想知更多即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳國貿站美食｜【1】山禾田・日料小屋——¥58壽喜燒！梳乎厘被讚爆

「山禾田・日料小屋」是一間在國貿地區人氣頗高、性價比較高的日式料理店，以提供溫馨治癒的環境和創意料理而受到食客喜愛，尤其是甜品現烤梳乎厘被許多人強烈推薦！¥38就能品嚐到口感綿密又鬆軟的梳乎厘！除了梳乎厘，壽喜燒（¥58）也是必吃，肉質鮮嫩、性價比高，配上牛油放在石板上，煎得滋滋作響，不能錯過它！

山禾田・日料小屋

地址：羅湖區南湖路南湖時代廣場A02（平安銀行正對面）

交通：深圳地鐵1號線國貿站B岀口步行約160米



深圳國貿站美食｜【2】1−7Bread——到金光華不能錯過！豆乳吐司／咸蛋黃流心肉鬆

1−7Bread於2018年誕生於深圳，是深圳本土烘焙品牌，以日式手作工藝和「雲朵口感」著稱。網民推薦款式包括豆乳吐司（¥28）、咸蛋黃流心肉鬆（¥13）等。豆乳吐司被網民形容為「鬆軟如雲朵」，產品以純豆漿替代牛乳和水和麵，低糖又低GI，是健康烘焙控和低糖人群的首選，到金光華逛街的大家千萬不要錯過！

1−7Bread

地址：羅湖區南湖街道人民南路2028號金光華廣場負1層127−128號

交通：深圳地鐵1號線國貿站A岀口步行約60米



深圳國貿站美食｜【3】角落巷肴——招牌胡椒蝦！

角落巷肴是一間位於國貿站附近的隱藏版台灣菜小館，雖然藏身在社區，但交通便利，鄰近國貿站，步行約370米就能抵達！招牌菜是胡椒蝦（¥158），現撈現做，每一隻蝦都超大又新鲜，蝦頭位置還有非常多的蝦膏，辣度剛剛好，值得一吃！三至四人同行必定要點選¥458的套餐，除了有招牌胡椒蝦，套餐內還包含燒雞爪、五香肉卷、風味大腸、台式滷肉飯、菜脯玉子燒等，超級豐富！

角落巷肴

地址：羅湖區南湖街道深南東路3019號金城大廈1樓

交通：深圳地鐵國貿站B岀口步行約370米



深圳國貿站美食｜【4】木大叔的料理店——芝士拉絲玉子燒／精緻造型壽喜鍋

木大叔的料理店主打創意日式料理，結合了傳統日料和新穎的烹飪手法，菜色選擇豐富。招牌菜色如梳乎厘、小熊壽喜鍋等，造型精緻可愛，非常適合打卡！梳乎厘（¥38），外皮被烤至金黃香脆，內裡濕潤鬆軟，質地超輕盈！至於小熊壽喜鍋（¥79）， 牛肉嫩滑多汁，小熊造型湯底賣相超可愛！還有芝士玉子燒（¥32），外層煎至金黃香脆，內裡蛋漿滑嫩，還有拉絲芝士，超邪惡！

木大叔的料理店

地址：羅湖區深南東路𣿬金天琅大廈109號1樓

交通：深圳地鐵國貿站步行／老街站C岀口步行



深圳國貿站美食｜【5】老吴咖啡——必飲手沖黃金曼特寧

「老吴咖啡」位於國貿商圈附近，是一間深受當地咖啡愛好者喜愛的咖啡茶室，以獨特風格和親民價格在競爭激烈的深圳咖啡市場中佔有一席之地！網民推薦必飲手沖黃金曼特寧（¥42）、法蘭絨手沖以及拿鐵咖啡（¥35），店家的手沖咖啡口感既乾淨順滑、又層次豐富，咖啡控不容錯過！

老吴咖啡

地址：羅湖區國貿南湖路3009號南湖時代廣場A17

交通：深圳地鐵1號線國貿站B岀口步行約120米



深圳國貿站美食｜【6】廣榕記（杭棧）——咸蛋黃雞中翅／墨魚仔蒸肉餅

「廣榕記」最近改名為「杭棧」，是一間粵菜飯店，以順德菜和粥底火鍋為主要特色，深受食客歡迎！店家鄰近羅湖口岸和國貿地鐵站，是不少港人北上覓食的選擇之一。必食小菜包括咸蛋黃雞中翅（¥56）、老家墨魚仔蒸肉餅（¥38）、乾蒸排骨（¥46）等。

廣榕記（杭棧）

地址：羅湖區南湖街道人民南路3009號

交通：深圳地鐵國貿站B岀口步行約180米／老街站C岀口步行約280米



深圳國貿站美食｜【7】同仁四李椰子雞——堅有雞味！現場音樂表演

同仁四季椰子雞是深圳非常知名的連鎖餐飲品牌，以椰子雞火鍋為招牌，並以「音樂主題餐廳」為特色，在店內設置舞台，提供現場音樂表演，在享用美食的同時，感受浪漫的音樂氛圍，讓用餐體驗更加豐富，深受年輕人喜愛。原味椰子雞湯底口味清甜，帶有濃郁椰子香，雞肉鮮嫩，有「堅有雞味」的評價！

同仁四李椰子雞

地址：羅湖區嘉賓路湖心大廈2棟1單元1、2層

交通：深圳地鐵1號線國貿站B岀口步行約120米



深圳國貿站美食｜【8】珧記飯店——招牌柱侯雞／玻璃蝦

珧記飯店是一間主打手工粵菜的餐廳，憑藉傳統的粵菜烹飪技藝和對食材品質的堅持，在當地累積了良好口碑。招牌菜色有柱侯雞、玻璃蝦等，柱侯雞是採用了海南雞做法慢浸，所以口感滑嫩又入味！至於玻璃蝦是用高湯浸製，鮮味濃郁！

珧記飯店

地址：深圳深南東路3085號兆鑫匯金廣場212鋪

交通：深圳地鐵國貿站E岀口／老街站B岀口步行約520米



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略