廣西崇左過暖冬　看德天跨國大瀑布澎湃震撼　還有國寶白頭葉猴

如果冬天不想去人擠人的海邊，只想找一處温暖舒適、景美又好吃的地方，我真的強烈建議你來廣西崇左！不是三亞去不起，而是這座小城更有性價比。



崇左在哪裏？

崇左位於廣西省西南部，是一座中越邊境上的小城。這裏「打開門就是越南，走兩步就進東盟」。它屬於亞熱帶季風氣候，長夏無冬，12月的氣温還有20°C，真讓人羨慕！崇左一年四季都是樹木葱葱郁郁的，有「小東南亞」之稱，人也不多，體驗感很不錯。

來了崇左，你會發現田裏種的最多不是稻子、粟米，而是甘蔗。崇左是全國最大的甘蔗生產基地，而且這種甘蔗是用來榨蔗糖的，就是我們平常吃的白糖。「中國糖都」的稱號，崇左已經穩穩拿了14年。

除了甘蔗，走在崇左街頭，連行道樹都是芒果樹。這裏一年四季都能享受到水果盛宴，香蕉、柑橘、菠蘿、龍眼、西瓜、脆柿、百香果、金煌芒等40多種本地常見水果輪番成熟。另外，進口水果也比包郵區便宜不少，這是因為每年有超百萬噸熱帶水果經過崇左的友誼關口岸進入國內。來崇左，讓你真切感受到什麼是「水果自由」！

水果多還不夠，這裏美食的花頭也超多。來廣西光是吃粉就能7天不重覆（我的目標是嚐遍廣西所有粉），各地都有自己的招牌，比如柳州螺螄粉、南寧老友粉，而崇左的龍州雞肉粉、燒鴨粉同樣經典，百吃不厭。不僅如此，崇左特色美食還有壯家特色烤豬、珍珠鴨、百香果排骨、簸箕宴等等，光想起來都口水直咽。

光是好吃還不夠，崇左的山水風光更是老天賞飯吃！喀斯特地貌廣佈全境，峰林挺拔、溶洞幽深、暗河縱橫，兼具雄奇與秀美，構成了層次豐富的山水畫卷。

崇左怎麼玩？

別看崇左在廣西排名老幺，設立為市的時間僅僅23年，還是個00後嘞，但崇左的景色單拎一個出來都是足夠驚豔的。

我先推薦一個精華版路線，3天2晚，可以利用周末來一趟。

Day1：到達崇左，住崇左市區

Day2：德天跨國瀑布-明仕田園，住明仕田園或崇左市區

Day3：崇左白頭葉猴國家級自然保護區，返程



如果時間充足，可以加上百色靖西的幾個景點。

Day1：到達崇左，住崇左市區

Day2：德天跨國瀑布-古龍山大峽谷-三疊嶺瀑布，住靖西

Day3：舊州古鎮-鵝泉-渠洋湖，住靖西

Day4：通靈大峽谷-明仕田園-龍州，住龍州

Day5：憑祥友誼關-寧明花山岩畫，住寧明/崇左市區

Day6：崇左白頭葉猴國家級自然保護區，返程



1. 德天跨國瀑布

不愧是亞洲第一跨國大瀑布！一定要來！把「大瀑布」和「跨國」這兩個詞放在一起，已經夠引人注目了。

首先是水量大。德天瀑布的年均水流量約為貴州黃果樹瀑布的三倍。瀑布有70多米高的落差，分三級傾瀉而下，相當壯觀。乘坐竹排近距離欣賞瀑布，更是可以感受到撲面而來的水氣，頗有排山倒海之勢。

其次是跨國。一邊是磅礴大氣的德天瀑布，一邊是婉約的板約瀑布，一個在中國，一個在越南，中間僅僅隔着一條界河——歸春河。河上不僅有兩國的觀光竹排，還有越南小販划着竹排向遊客兜售一些越南物資（不建議購買哈）。

目前，景區關閉了魔毯上山項目，還有以下兩種玩法。

（1）最佳觀景拍照路線：景區牌坊→坐竹筏→沿河步道→稻田咖啡→三級觀瀑布台→觀景台1-6號→出景區



從景區牌坊逐級而下，幾分鐘就能到達界河上的竹排搭乘點。

船票48元（人民幣，下同）不便宜，還只有10分鐘，但坐完都覺得挺值的，越靠近瀑布，「哇哦咦呀」的驚呼聲越是此起彼伏。這一趟下來全身會微微濕，問題不大，不需要穿雨衣。

結束竹排觀景，繼續前行，附近有836號界碑和網紅打卡點稻田咖啡（上圖的尖頂小房子）。繼續沿台階向上，能來到二級觀瀑台，水量大的時候這裏水花四濺。

再往上進入瀑布旁的一片樹林，就是三級觀瀑台，這裏水勢相對平緩，但水氣瀰漫，有水上森林迷霧的感覺。同時，你會看到樹林裏冒出幾個人，又是越南小販，每天來邊境線通勤還挺不容易。

回程不必原路返回，沿着平緩的道路前行，就能看到德天寺、銅鼓廣場和中越風情街。往右走是觀光大道和景區出口，往左走還有一條跨境街。這裏要注意了，建議直接往出口方向走，這兩條街沒什麼值得逛的，就不要走冤枉路了，不然還得原路返回。

往景區出口走，沿途經過的6個觀景台，每一個都擁有不同的全景角度供你頻頻回首與德天瀑布告別。

走到景區出口還沒完，這裏還有條中越友誼街。先是路兩邊擺的小攤，有鮮榨的甘蔗汁，也有越南食品，再往後是壯族古寨，沿街的店鋪也都售賣中越特色的產品。如果中午了，可以在這裏解決午飯，價格不貴。

如果自駕的話，我推薦去碩龍街。這條街也是中越邊境的一條街，兩地居民往來頻繁，這裏的越南美食那叫一個地道。

（2）中越德天瀑布跨境一日遊：無需護照，帶上身份證就能辦理邊境旅遊通行證（工本費15元），實現一日遊兩國。



這個行程需要團進團出，具體報名方式可以在「中旅趣邊關」小程序上查看。

下圖的觀景橋就是屬於越南板約瀑布的，據說對岸的竹排只要15元/人。

德天瀑布景區外1公里左右有一家藍洞咖啡，路上就能看到很大的指示牌。它既是咖啡店，也可以算半個景區，很適合拍照，和浙江安吉的瀑布咖啡差不多。這裏有稻田、溶洞、瀑布、界河，68元即可解鎖新風景，還送一杯咖啡。裏面很大，在這地方拍拍逛逛絕對能耗2小時以上，要提前留好時間。

遊玩貼士：4-11月是德天瀑布的豐水期，其它月份水量會小一些。如果是暴雨過後，可能會看到限量版「黃金瀑布」。



德天跨國瀑布

門票：115元/人（含觀光車）；竹筏48元/人



2. 明仕田園

不到明仕，不知道南國田園有多美。電視劇《花千骨》就是在這裏拍攝取景的，還有80分郵票的實景也出自這裏。

來明仕田園玩，可以選擇坐竹排，全程大約30分鐘。順着明仕河水流向下，眼前是一幅美妙的潑墨山水畫。河面碧波盪漾，兩岸青峰綠樹，竹香稻影，風光旖旎。

竹排路線：竹排碼頭→九曲橋碼頭→壯族民居博物園



還有一種省錢又省心的方式——坐觀光車。觀光車只要35元，可以環明仕田園綠道一圈，叫得上名的幾個景點司機都會給你指出來，自己去還不一定對得上。每個景點都有充足時間下車拍照。

觀光車路線：明仕橋→龍頭山→八十分郵票→魚鱗壩→幸福橋→那關驛站→天獅之吻



幸福橋附近有村民擺攤賣自家種的水果和鮮榨果汁。11月時是百香果的季節，滿滿一大杯果汁，我親眼看着老闆挖了12個大果進去，不摻一點水，只要15元，稱斤買的話更便宜。這百香果酸甜可口，是我吃過最新鮮的百香果。

如果想去景區裏的九曲橋和壯族民居博物園，就單獨花80元買門票，但這兩個景點沒有很推薦。

這條綠道也很適合騎行，附近多的是租車的店鋪，價格大概是自行車10元/天，小電驢20/h（淡季20-30元/天），八嘎車30元/h(可以講價）。這裏比較坑的一點是有些村子會違規收過路費、停車費，可以看看網上攻略，提前避開。

騎行可以解鎖更多美景，比如龍頭山觀景台、明仕那裏酒店的玻璃房、夕榻餐廳和稻田，都是超級出片的。

明仕村及周邊一帶，民宿、酒店、餐廳非常多。如果不趕時間，可以在這裏住一晚，看一看夕陽，嘗一嘗當地特色的烤乳豬、珍珠鴨。

明仕田園

門票：免費，觀光車35元/人，竹排120元/人（含景區內九曲橋和壯族民居博物園門票）



3. 崇左白頭葉猴國家自然保護區

崇左生活着比大熊貓更稀有的野生白頭葉猴種群。來看白頭葉猴得了解它們的作息時間，一般上午9點和下午3點是它們下山覓食的時間，其餘時間都在洞裏休息。

我們是上午9點到的，售票口說剛好有白頭葉猴下來活動。保護區很大，觀光車把我們送到了山邊上的一片甘蔗地，我們必須輕聲走進去，以免驚擾了正在吃飯的白頭葉猴們。

在距離我們僅僅20米的地方，「老王」一家人（保護區工作人員取的名字）正在樹杈上啃樹葉子。

白頭葉猴是中國的特有物種，目前僅僅分佈在廣西崇左市左江和明江之間不足200平方公里的喀斯特石山地區，極其珍貴。剛出生的小嬰猴毛色幾乎為純金色，隨着年齡的增長，它們的毛色會逐漸接近自己的父母，最終擁有莫西乾白發造型。母猴和幼年的小猴幾乎寸步不離，稍大一點的公猴就會獨立活動，成年後會離開族群自立門戶。

這些白頭葉猴完全是野生的，保護區不投餵任何食物。它們上午覓食的時間大約1小時，我們就站在甘蔗地裏靜靜看了1小時，看它們怡然自得地大吃大喝，完全不受長槍短炮和快門聲的影響。

保護區這種互不打擾的模式很值得推廣。回去的觀光車上，工作人員順道介紹了不少白頭葉猴的趣事。如果你也是野生動物愛好者，一定要把它加入你的行程計劃，這將會成為崇左旅行最難忘的經歷。

崇左白頭葉猴國家自然保護區

門票：80元，觀光車30元（抖音團購：門票+望遠鏡+觀光車：99元）



4. 寧明花山岩畫

花山岩畫是兩千年前壯族先民駱越人在巖壁上留下的紅色巖畫。它不止一處，而是現存38個巖畫點分散在崇左多個縣區。寧明花山岩畫是其中最有看頭的，單體面積8000平方米，是世界最大單幅巖畫。

+ 1

08年北京奧運會開幕式上，第一幅畫卷就呈現了花山岩畫圖案。這也是崇左首個列入世界文化遺產（2016）的瑰寶，卻在國內不算知名。來過以後知道了，不知名是有原因的！花山岩畫距江面30-90米，只有沿河坐船遠觀。以前還有棧道可以上岸近看，現在沒有了。淡季時只有上午、下午各一趟船，航程還非常長，全程大約2.5小時。

聽起來可能有點枯燥，但花山岩畫的史學意義非常重大。它展示了駱越人從公元前5世紀至公元2世紀的精神生活與社會結構，是駱越文明唯一現存物證。

花山岩畫現存圖像1951個，以人物為主，輔以雞、犬等動物和刀、劍、銅鼓等器物，典型組合為「中心首領+祭祀人群」。人物姿態很不同尋常，其實他們模仿的是青蛙。這是壯族「螞拐節」的由來。他們至今仍然祭祀青蛙女神，祈願風調雨順，稻穀豐收。

看到花山岩畫，你一定還會有很多疑惑。駱越人是如何將畫畫在高高的巖壁上的？什麼顏料可以歷經2000多年風吹雨淋依然能保存至今？感興趣的朋友可以在崇左市壯族博物館的【百里巖畫】展覽中尋找答案。

寧明花山岩畫

門票：115元/人（含船票）



5. 左江斜塔

世界八大斜塔中，人人都知道比薩斜塔，但國內的幾座斜塔除了蘇州虎丘塔名氣大一點，其它幾座知道的人真的不多。左江斜塔就位列其中，始建於明代，最初只有三層樓，到了康熙年間，又加蓋了兩層，也就成了如今所見到的五層塔。

這座塔是人為修斜的，這一設計基於力學原理，可以適應江心風力、水勢和地基環境。實踐證明，古人的智慧有多了不起，塔身歷經400餘年洪水、地震仍屹立不倒。

景區有渡船碼頭，可以乘船近距離遊覽左江斜塔。如果只是想要拍個全景的話，可以不用進景區，備好長焦鏡頭站在左江大村方向視野會更開闊。

左江斜塔離太平古城不遠。每個地方為了搞旅遊都翻修了古城，有的乾脆新建一個。太平古城屬於後者，原址上的古城早就在建國初期被夷為平地了。

現在的太平古城是仿古建築、旅拍店和餐飲店的集合，空置的店鋪也比較多。好在是免費開放的，順路來散個步還是可以的，沒必要專程來。

左江斜塔

票：48元/人（含船票）



崇左來過一次就讓我徹底愛上了。說實話，廣西以前很少會出現在我的旅行清單裏，大家對於廣西還有什麼推薦的，歡迎在留言區和我們分享。

廣西崇左出行貼士：

交通：高鐵站「崇左南」，從「南寧站」或「吳圩機場站」可直達，最快只要30min。

住宿：崇左的酒店價格很極端，有不少大牌看中了這裏。江州區是崇左的市中心，反而是酒店價格最便宜的地方，推薦崇左雅閣大酒店、崇左麗呈華廷酒店（離南站近）；明仕田園景區住宿比較貴，頂奢有崇左麗世，明仕雅居、那裏酒店評價也不錯；德天瀑布景區推薦老木棉酒店；另外，高端度假型酒店品牌還有笙美、在野宿集、觀堂等可選。



