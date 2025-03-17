桂林酒店推介｜絕美山景！360度旋轉床房　劈價人均$376送下午茶

桂林景點酒店｜良宿·奢網紅旅拍酒店｜廣西桂林山明水秀，景點多不勝數。如選擇自由行，入住「良宿·奢網紅旅拍酒店」絕對是個好選擇。酒店坐擁十里畫廊的絕美景色，近年更成為熱門的打卡景點，吸引不少旅客專程朝聖。現時酒店有超抵優惠，套餐包食包住包專人拍照，人均也只需$376起，想知酒店魅力何在，以及優惠詳情，就要留意下文！



北上旅行，廣西桂林是近年不少人喜歡前往的旅遊熱點，當中陽朔的十里畫廊群山林立，日出時份山頂上空被染上美艷的橙黃色，故此也有到陽朔一定要看日出的說法。

而近年就有一間網紅酒店「良宿·奢網紅旅拍酒店」，不但擁有8米長的落地大玻璃，更可以270度的視角飽覽十里畫廊的絕美山景，而且配套、服務、餐飲方面都屬一流水平，更重要的是價錢相當便宜！

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網紅酒店「良宿·奢網紅旅拍酒店」可以270度的視角飽覽十里畫廊的美景。（Trip.com）

良宿·奢網紅旅拍酒店｜8米長落地大玻璃、360度旋轉圓床房

良宿·奢網紅旅拍酒店位於陽朔十里畫廊，雖然開業只有短短5年，但由於酒店位置可觀賞十里畫廊的隱世山景，便逐漸成為遊客的打卡勝地，即使地理位置稍遠，仍有不少人慕名而來。

酒店設有14間特色客房，包括270度日出夕陽大床房、半島陽台全景親子雙床套房、粉色湖畔全景套房、半島陽台全景套房、半山全景套房，以及私家庭院泳池LOFT全景套房等房型。

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部份客房設有8米全落地巨幕玻璃、360度旋轉圓床房、日出日落觀景台，以及空中私人泡池等配套，每間客房都能把十里畫廊的美景盡收眼底，無論是打卡拍照，還是躺在床上靜靜眺望山明水秀的景色，也令人樂而忘返。

良宿·奢網紅旅拍酒店｜打卡無邊際泳池、空中餐廳

除了客房外，酒店的無邊際泳池和位於頂樓的空中餐廳，也是必去的打卡熱點。無論是在酒店的空中無邊際泳池游泳，或是坐在池邊感受被群山包圍的恬靜，靜靜眺望遠處的夕陽美景，抑或是與親朋好友一邊品嘗空中餐廳的精美糕點，一邊悠閒地歎茶看風景，也十分寫意，定能壓力全消！

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預訂送空中餐廳下午茶、30分鐘網紅旅拍

酒店的優惠套餐也十分貼心和全面，現時無論預訂哪一個房型，也包含空中餐廳下午茶（2大1小）、精美早餐（2份）、歡迎水果（1份）、晚安甜品（1份）、mini bar（1份），另外更配備出外旅遊專車接送服務，以及贈送30分鐘網紅旅拍，吃喝玩樂一應俱全。

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良宿·奢網紅旅拍酒店3大房型推介

良宿·奢網紅旅拍酒店3大房型推介【1】實惠之選：推介270度日出夕陽大床房

如果想以最便宜的價格入住良宿·奢網紅旅拍酒店，推介入住「270度日出夕陽大床房」，客房不但配有270度觀賞山景的玻璃窗，更有陽台、浴缸、智能馬桶、浴室電視等配套，現時更有低至42折預訂優惠，人均低至$518。

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良宿·奢網紅旅拍酒店3大房型推介【2】親子之選：私家庭院泳池LOFT全景套房

假如是一家大細到桂林旅行，可選擇「私家庭院泳池LOFT全景套房」，房間可供4人入住，人均低至$376就可入住。全景套房同樣可眺望一望無際的山景，而且擁有兩張特大雙人床、陽台、智能馬桶、浴室電視，以及齊全的兒童設施，配套相當全面。

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良宿·奢網紅旅拍酒店3大房型推介【3】親子美景之選：至尊雙卧家庭網紅套房

如果想有更佳的入住體驗，建議可入住至尊雙卧家庭網紅套房。這個套房為熱門的房型，套房同樣可供4人入住，除了擁有270度的日出夕陽觀景之外，房間內更配有懸空水晶屋，打卡影相的同時，也能更廣闊地觀賞十里畫廊的美景，可說是雙重享受！套房優惠人均$680起。

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良宿·奢網紅旅拍酒店

地址：陽朔鎮雞窩渡村49-3號



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