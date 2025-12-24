寧夏銀川｜西夏王陵外特色小眾景點：7大酒莊旅遊品嚐國產葡萄酒

一個熱知識：中國人有自己的金字塔，在寧夏銀川。

*寫在文前，未滿十八周歲禁止飲酒，禁止酒後駕車



西北旅遊年年爆火，今年的出道位，給到了寧夏銀川。2025年7月，西夏王陵申遺成功，這個曾經的西夏國都、現在的寧夏首府，成了全國旅客眼中的香餑餑。

大家來銀川旅遊必打卡的路線是這樣的：

早上出發參觀西夏陵，再去鎮北堡cosplay至尊寶和紫霞仙子，回到市區的覽山公園看落日，最後擼起袖子吃一頓手抓羊肉收尾。



風光與美食齊飛，還有不同尋常的旅遊體驗。

經典路線很好，但我想推薦一個更小眾的玩法：來銀川逛酒莊。

在國外，酒莊旅遊早不是什麼新鮮事物。法國波爾多（Bordeaux）、勃艮第（Burgundy），美國納帕谷（Napa County），意大利托斯卡納（Tuscany）……這些經常能在酒瓶子上看到的葡萄酒產區，吸引着全球葡萄酒愛好者欣然前往。

但提到國內酒莊遊，多數人的反應大概是：中國也有葡萄酒產區？是的沒錯，中國也有葡萄酒產區，且最適合酒莊旅遊的產區，就是寧夏賀蘭山東麓。

為什麼這麼說？

寧夏賀蘭山東麓產區 名莊多且聚集

葡萄酒老饕應該知道，近兩年雲南白葡萄酒如霄嶺、NiuBei、扎西、理光，賺足了口碑和噱頭。但雲南優質的葡萄酒產區基本位於高原、深山以及河谷地帶，路途崎嶇，花一整天時間在路上，太耗費體力。

寧夏酒莊旅遊，交通相對便利，尤其是寧夏賀蘭山東麓銀川產區。如果你從河東機場出發，打車去銀川的酒莊，車程一小時內基本能到。

不僅交通方便，銀川酒莊含金量也高，LVMH集團旗下的起泡酒品牌酒莊「夏桐」，第一家在Decanter世界葡萄酒大賽（葡萄酒界的奧斯卡）中拿到國際獎的中國酒莊「賀蘭晴雪」，把中國酒出口到全球各地的「銀色高地」，每一家酒莊拎出來都很有分量。

回歸本質 酒是硬實力

決定一杯葡萄酒的關鍵，其實用兩個字可以概括，風土（Terroir）。風土是指葡萄生長環境中各種自然因素的綜合作用，如土壤、氣候、地形地貌。

寧夏賀蘭山東麓產區常年降水少，日照時間長，乾旱乾燥，這樣的「惡劣」環境偏偏利於葡萄生長。有了優秀的葡萄原料，自然能釀出優秀的葡萄酒。

近十年，寧夏產區在Decanter、布魯塞爾（Concours Mondial de Bruxelles，簡稱CMB）、柏林（Berliner Wein Trophy）等國際葡萄酒賽事上拿獎到手軟。

無論你喜歡喝紅還是白，主流酒還是小品種酒，靜止酒還是起泡酒，生物動力法酒還是自然酒，都可以在銀川喝個盡興。

寧夏酒莊各有不同 旅行體驗會很好

第一次計劃酒莊遊的朋友可能有顧慮：都是酒莊，會不會全是一個套路？

從酒莊接待流程上來說，其實每個酒莊都差不多，由專業的講解人員陪同，參觀葡萄園、釀酒車間和地下酒窖，進入到品鑑環節，侍酒師會介紹每款酒的風味和釀造理念。

但銀川的酒莊卷啊！為了把寧夏葡萄酒的知名度打出去，每個酒莊都在「暗自較勁」。

首先酒莊的建築就很有看頭：

夏木酒莊的主體建築是一座金字塔，直面「賀蘭卧佛」；

藍賽酒莊脱離了城堡酒莊的主流審美，把酒莊設計成了山西大院，還能在炕上喝酒；

銀色高地酒莊素來以先鋒著名，酒莊現代時髦，非常出片；

嘉地酒園的地下酒窖也推薦你去打卡，一整個幻視哈利波特（Harry Potter）的魔法古堡。



再說酒莊體驗，你可以在堅持香檳釀造法（在瓶中二次發酵形成酒泥）的夏桐酒莊體驗轉瓶除渣，在留世酒莊吃到全銀川最好吃的烤全羊（我封的，刷了兩瓶錦羽白的烤全羊永遠的神），在欣恆酒莊自己上手調配葡萄酒。若是團隊出行，直接包下葡萄園晚宴，和莊主把酒言歡。

而且賀蘭山有多壯觀不用再多說了吧？來回酒莊的路上，車窗外的風景就是熒幕裏的西部大片。

上面鋪墊了這麼多，銀川酒莊該怎麼玩？

寧夏賀蘭山東麓銀川產區再進一步細化，又分為永寧縣、西夏區、賀蘭縣等子產區，我推薦以下酒莊。

永寧縣：夏桐酒莊-長和翡翠酒莊

西夏區：賀蘭晴雪酒莊-迦南美地酒莊-源石酒莊

賀蘭縣：銀色高地酒莊-嘉地酒園-夏木酒莊-海悦仁和酒莊



一天逛三個酒莊的行程剛剛好，可以選感興趣的酒莊自行安排。除了西夏區，其餘子產區位置都比較偏，打車不方便，建議包車出行，或者找一個不喝酒的幸運兒當司機。再重複一遍，禁止酒駕哈！

如果你正在策劃不同於常規的旅行，早A（Alcohol）晚A的酒莊旅遊絕對是一次全新體驗。

寧夏銀川酒莊：永寧縣

夏桐酒莊

寧夏賀蘭山東麓銀川產區不能錯過的酒莊，夏桐是其中之一。

從官方上說，夏桐酒莊隸屬於LVMH集團（LV的母公司），是寧夏第一家專業做起泡酒的酒莊。

有實力強大的集團背書，夏桐起泡酒的釀造法和香檳一脈傳承，都是在瓶中進行二次發酵。

這裏插播一個小知識：香檳也屬於起泡酒，但因為專利保護，只有法國香檳產區生產的起泡酒才能冠名香檳。



所以來到夏桐酒莊，一個與眾不同的體驗，就是轉瓶除渣。

除開這些官方噱頭和葡萄酒專業知識，夏桐酒莊的建築就很值得打卡了。來到酒莊，首先經過一條曲折的林蔭大道，很有儀式感。

下車後，印入眼簾的是一堵白色高牆，仔細觀察牆面上的石柱，隨着太陽的方位落下影子，做了一個自然鐘擺的設計，還挺妙的。

站在二樓露台的位置，可以俯瞰夏桐葡萄園。葡萄園整齊劃一，很美，治癒強迫症。這裏也是觀賞落日的極佳點位，我們去的時候是雨天，沒拍到日落時的景色有點遺憾。

再說說酒，夏桐酒莊有且只有起泡酒，市面上售賣的一共四款起泡酒，加上酒莊十周年出的旗艦款白中白。如果不愛極乾口感，推薦你試試「花園起泡葡萄酒」，是一款柑橘口味的起泡酒，品鑑門檻不高，入口輕鬆。

夏桐酒莊

地址：銀川市永寧縣黃羊灘農場夏桐1號

預約方式：微信小程序「CHANDON夏桐」



寧夏銀川酒莊：西夏區

1. 賀蘭晴雪酒莊

賀蘭晴雪是一家「老」酒莊了，建莊二十年，在2011年Decanter世界葡萄酒大賽上拿到很有分量的國際獎。很多葡萄酒愛好者慕名而來，就是為了看看那瓶寧夏葡萄酒之光「加貝蘭珍藏 2009」。

好消息是：酒莊2025年翻新了。雖然建築外觀還是當初質樸的模樣，但今年重新改造升級了品鑑空間，變得很洋氣。

可能有人會好奇，早就出名的酒莊，為什麼一直不拆不動？

賀蘭晴雪酒莊有三位創始人，容健、王奉玉和張靜（都是寧夏葡萄酒產業的元老級人物），其中兩位已經年過八十。容老爺子和王老爺子一致認為，只要認認真真把酒做好就行了，其它都是虛的。可以理解為，這就是實幹家的堅持。

雖然酒莊一直保持着原貌，但釀酒設備是走在前沿的。酒莊主很有心，專門騰出倉庫收藏酒莊第一批釀酒的發酵罐，有興趣的朋友也可以去參觀。

賀蘭晴雪酒莊內有個荷花池，反差於戈壁的乾旱，夏天開花時很美。走在酒莊裏，還有可能撞見老莊主拿着工具到處檢修。

酒莊的品鑑套餐裏涵蓋了三款經典之作：加貝蘭珍藏級乾紅、加貝蘭莊園級乾紅和加貝蘭霞多麗乾白。兩款乾紅都是用赤霞珠（寧夏種的最好的葡萄）釀造的，很有代表性。

賀蘭晴雪酒莊隔壁，就是迦南美地酒莊，擁有寧夏為數不多的雷司令田。酒莊內部很漂亮，莊主王方收集了滿屋子的中古傢俱。不過迦南美地酒莊目前不接待散客，只能報團預約參觀。

賀蘭晴雪酒莊

地址：銀川市西夏區西夏廣場西北200米

預約方式：微信小程序「寧夏賀蘭晴雪酒莊」



2. 源石酒莊

源石酒莊原是個廢棄的砂石礦區，經過六年的生態改造，如今已成為集葡萄種植與釀造、葡萄酒文化旅遊於一體的綜合性酒莊。

酒莊建築的設計靈感來源於「石」，外牆用了大量石頭堆砌——這也算寧夏酒莊的特色之一，每個酒莊開荒種葡萄的第一步，就是把地裏的石塊篩出來。300畝的地，就能篩出一層樓高的石頭堆，這些石頭也被用作建築材料。

參觀源石酒莊更像在逛景區（源石也確實是國家4A級景區），提前在公眾號上預約，免費入莊，還有專門的酒莊人員隨行講解。

如果想品鑑源石的葡萄酒，需要另外購買套餐，價格人民幣60-180元不等。對比紅酒吧裏的杯賣酒，這個價格很划算了。

源石酒莊內還有一片專門展示奇石的區域，由莊主收集所得，逛起來也蠻有意思的。

源石酒莊

地址：銀川市西夏區鎮北堡昊苑村志輝公司萬畝生態園區內

預約方式：微信公眾號「源石酒莊」



寧夏銀川酒莊：賀蘭縣

1. 銀色高地酒莊

銀色高地與賀蘭晴雪、迦南美地、留世並列為寧夏賀蘭山東麓銀川產區四大名莊。

葡萄酒老饕應該對銀色高地不陌生，在中國葡萄酒普遍不被認可的大環境下，銀色高地的出口業務做得風生水起，目前已覆蓋全球19個國家和地區。

銀色高地還是中國首家通過德米特認證的生物動力法酒莊。

生物動力法是一種特殊的農業耕作形式，通過觀察日月星辰來制定耕種計劃，使用牛糞、牛角、洋甘菊等天然材料製成的生物製劑給葡萄樹施肥，釀造時微量添加或者完全不添加二氧化硫。



如果是堅定的生物動力法追隨者，喝酒都是要「看黃曆」的，據說在果日和花日，葡萄酒會變得特別芬芳。葡萄酒世界還是太深奧了，但我覺得大家喝酒的目的是一樣的，喝開心就好，不必拘泥於條條框框。

銀色高地的酒莊設計現代時髦，尤其是品鑑區域，空間通透明亮，不亞於城市裏的bistro。

酒莊種了大片的格桑花、洋甘菊、苜蓿，很田園很漂亮。靠近葡萄園的地方，立着一個石窯，如果有團隊來酒莊參觀，晚宴也設在這裏。

走進銀色高地的酒窖，會看到幾排桶形、蛋形的陶罐，是莊主高源的新玩具。比起橡木桶，陶罐的透氣性更好，可以釀出不同風格的葡萄酒。

銀色高地的葡萄酒也是先鋒的，除了赤霞珠釀造的愛瑪（酒莊旗艦款）、闕歌（最受歡迎的酒款），酒莊還做了很多創新，比如霞多麗和米酒的混搭，釀出了「開屏」，十個小品種的混釀，造就了「沙湖之月」。

總而言之，銀色高地是一家打破常規，真正把葡萄酒玩起來的酒莊，很推薦。

銀色高地酒莊

地址：銀川市賀蘭縣洪廣鎮金山村棗園西

預約方式：微信公眾號「銀色高地酒莊」



2. 嘉地酒園

嘉地酒莊屬於釀酒圈的「學院派」，正正經經做酒，把釀酒美學做到了極致。

酒莊的建築方正利落，看起來賞心悦目。步入酒莊內部，能看到徠卡畫廊主理人姜睿的攝影作品，之前酒莊還舉辦過古典音樂演奏會，藝術氣息十足。

嘉地的酒窖非常漂亮，頂部設計了水波紋投影，搖曳生姿的。品鑑室就設在面朝酒窖的位置，搖晃着紅酒杯，好像來到了某個歐洲古堡。

品鑑環節中，酒莊很用心地準備了酒款介紹卡片，註明了酒標的來源、釀酒葡萄的品種、陳釀方式以及酒的風味。對於葡萄酒小白來說，通過卡片的介紹，可以系統地品鑑葡萄酒。但如果你已經是葡萄酒資深人士，可以選擇直接盲品。

人的嗅覺系統是很強大的，可以聞到一萬億種氣味。這也是葡萄酒有趣的地方，釀酒過程中每一個環節的偏差，都會影響葡萄酒最後的呈現。

喜歡葡萄酒的人，也許就是在追求那些嶄新的或是耐人尋味的風味，把它們納入自己的氣味收藏館。

嘉地酒園

地址：銀川市賀蘭縣洪廣鎮

預約方式：微信公眾號「嘉地酒園」



3. 夏木酒莊

先說個很吸引人的點，夏木酒莊裏有鴕鳥、火雞和大鵝，還有金字塔。

酒莊的風格，也表露着莊主的個性。夏木酒莊是狂放的，葡萄園採用自然農法種植管理，換句話說，就是放養葡萄，讓風土自己表達。

葡萄酒圈素有「暖地種紅、冷地種白」的說法，但有些酒莊偏偏要和白葡萄死磕，比如迦南美地（Kanaan Winery）和雷司令（Riesling），夏木和維歐尼（Viognier），結果釀出來的酒都還不錯。

維歐尼也是屬於芳香型的葡萄品種，如果你想試試寧夏的維歐尼，推薦來這家酒莊。

賀蘭縣金山試驗園這一片有不少值得打卡的酒莊，直接住在酒莊附近會更方便，還能看到賀蘭卧佛，景觀面非常好。

夏木酒莊

地址：銀川市賀蘭縣洪廣鎮金山國際葡萄酒試驗區

聯繫方式：微信公眾號「夏木酒莊」



4. 海悦仁和酒莊

危須營地、夏木酒莊、海悦仁和酒莊在一條路上，挨得很近。海悦仁和是寧夏新晉黑馬酒莊的一員，葡萄園精耕細作，只種了馬爾貝克（Malbec）、黑皮諾（le Pinot noir）和馬瑟蘭（Marselan）。

講道理，寧夏產區的無冕之王當屬赤霞珠（Cabernet sauvignon），怎麼都能種得活，還能長得好。但有些酒莊就是很叛逆，非要挑戰一些難養活的品種，如黑皮諾。

有部電影叫《杯酒人生》，大力讚美了黑皮諾葡萄酒。一瓶好的黑皮諾，隨隨便便就能賣上五百。不僅因為這個品種嬌貴難打理，黑皮諾展現出的香氣風味也是複雜多樣的，深受葡萄酒老饕喜愛。

每年榨季之後，海悦仁和酒莊就會做一批Pét-Nat自然起泡酒，年底就能喝到，主打一個新鮮。個人覺得，這款酒是能喝明白、也能喝高興的酒，每年都期待着回購。另外，海悦仁和的馬爾貝克也值得一試，「老黑」品種和寧夏風土意外的合適。

海悦仁和酒莊

地址：銀川市賀蘭縣洪廣鎮金山葡萄實驗園區

聯繫方式：小紅書「一山一水MountainWave」



寧夏還有很多不錯的酒莊，同樣專做起泡酒的德沃，入駐了不少米芝蓮和黑珍珠餐廳的酒單。如掃地僧般存在的博納佰馥，一年一百畝地一萬瓶酒，都不夠賣的。還有停雲、小圃、寸山，年輕釀酒師遊牧在寧夏產區，釀出的酒也深受年輕人喜愛。

寧夏銀川酒莊

飛機：抵達銀川河東機場，機場距離各酒莊40-65分鐘不等

鐵路：抵達銀川站，火車站距離各酒莊20-35分鐘不等

住宿：銀川市區，銀川JW萬豪／銀川喜來登酒店／銀川萬怡酒店／銀川金鳳希爾頓歡朋酒店；賀蘭縣，銀川賀蘭安漠酒店／飛蔦集×危須賀蘭山遊牧營地



【本文獲「嬉游旅行指南」授權轉載，微信公眾號：xiyoucity】