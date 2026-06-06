廣州手信｜奶黃流心酥香滑細膩會爆漿　非遺雞仔餅在地人推薦必買

去廣州玩，除了吃喝玩樂行程滿滿，回程前當然也不能錯過帶些廣州必買伴手禮手信回家啦！不管是送親朋好友，還是留作紀念，帶點當地特色的東西總是最有誠意。廣州的手信選擇超多，從傳統點心到創意小物，每一樣都超有代表性。這次編輯幫大家精選了5款去廣州一定要買的伴手禮，保證實用又有面子，一起來看看有哪些吧！



2026廣州必買伴手禮手信5大推薦

1. 家琳甜品

「家琳甜品」是廣州很有名的伴手禮店，他們家的招牌曲奇讓人一吃就上癮，不僅味道香濃不膩，連包裝也質感滿分，重點是價格親民，CP值超高，特別推薦他們家的蝴蝶酥，層層酥脆、奶香撲鼻，一口咬下去酥到掉渣、甜而不膩，真的讓人停不下來！

還有超人氣的十味混合曲奇，一盒裡集結了十種不同風味，份量十足、每款都香濃可口，不管是午後來一份享受悠閒時光，還是當作送禮小點心，都非常合適又有面子！

2. CookieJar 曲奇家

「CookieJar 曲奇家」又被稱作「廣州最可愛的名產店」，地點超方便，就在高鐵站旁邊，搭電梯直上馬上出發！臨走前拎一盒上車邊吃邊賞景，真的太享受了～

十分推薦草莓、藍莓、開心果口味，不僅顏值在線，味道也超美味，店員還會貼心詢問你想多搭幾個喜歡的口味，酥脆的黃油餅乾、絲滑濃郁的乳酪，加上黑芝麻、杏仁露、榛子芋泥、桂花青提等滿滿廣式風味，每一口都是享受！

3. 湯熹福廣式蜜餞行

「湯熹福廣式蜜餞行」十分值得一逛，老闆超親切，不但可以免費試吃，遇到沒擺出來的口味還會直接拆包讓你嚐，完全佛心來著～必買清單像是奶油話梅、酸梅條、烏梅條、鹽津橄欖、小妃子梅、廣式話梅、橘子乾、芭樂乾、水蜜桃乾、話梅皇、椰棗等等，應有盡有，每款都超有特色，價格也很平實，拿在手上都沉甸甸的超有誠意。

推薦必試的像是妃子梅，無核、果肉濕潤酸勁十足，酸梅條則是他家招牌，大塊又夠味；還有藍莓冰香李，帶核但藍莓味濃郁香甜，完全是藍莓控的最愛。每款梅子的酸甜層次都不一樣，有的偏酸有的偏甜，但都很好吃，無論你是嗜酸還是喜歡甜口，都能找到心頭好，買來當零嘴、泡茶配，或送給親朋好友都是超棒的選擇～梅子控快收進口袋名單！

4. 良楓友信

如果你來廣州旅遊、準備搭高鐵返程前想帶點誠意滿滿的伴手禮，那一定要來「良楓友信」！

他們家的限定禮盒不只好吃，寓意也超好，像是翡翠蓮蓉餅、陳皮紅豆小餅、金鳳梨蛋黃餅和粒粒黃皮餅，每一款都象徵好運滿滿，送禮超有心意，除了禮盒，還有不能錯過的招牌「奶黃流心酥」，切開那一刻流心蛋黃瞬間爆開，用料講究、香滑細膩，外層酥得剛剛好，一口接一口根本停不下來！

5. 誠志餅家

位在大佛寺旁邊、北京路步行街不遠處，這間廣州老字號的「誠志餅家」絕對是手信首選，位置超好找，逛街順路就能帶回家！

擁有超過270年歷史的它，不僅在2020年榮獲非物質文化遺產認證，還是廣州雞仔餅榜單第一名，連在地人都一致推薦，他們家的金獎原味小鳳餅，皮薄餡靚，一口咬下會發出酥脆的「咯咯」聲，甘香酥化的口感在嘴裡久久不散，堪稱是品茶絕配；還有經典的南乳味雞仔餅，入口南乳香氣撲鼻，咀嚼間散發出香甜軟糯與濃郁的肉餡風味，讓人一試成主顧。他們家還有許多老字號餅類都很值得一試！

以上就是本回編輯推薦給大家值得帶回家的伴手禮，這5樣買了絕對不會失望！

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