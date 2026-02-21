廣州景點｜沙面島感受歐洲風情　O2Park創意園逛潮牌店周末有市集

周末留在廣州不知道去哪，不如來這幾個地方逛逛吧，人少又好逛！



但其實廣州也有着不輸國外的風景，廣州這幾個充滿異域風情的好去處，每一個地方錯過都很可惜。

1. 廣州沙面島：歐洲小鎮風情

整片的歐式建築讓人一秒穿越歐洲，幾乎每次來玩都能撞到不少人來拍婚紗照，温馨浪漫溢滿空氣！

地點：廣州沙面島

交通路線：乘坐地鐵1號線或6號線到黃沙地鐵站



2. 大角山海濱公園：日本「小鎌倉」風情

來大角山海濱公園，沿着海岸線走上40分鐘，就能看見沙灘和大海了。

廣州也能看到日系的海景，鹹鹹的海風若有若無拂在臉上，陽光正好，真的太舒服啦！走累了還可以租輛自行車，在海邊騎車真的好浪漫！日落時分夕陽打在雲朵上閃閃發亮，這不就是動漫裏的場景嗎？

地點：大角山海濱公園

門票：免費

交通路線：乘坐地鐵四號線「南橫站」B出口，後換乘南沙4號線「天后宮東門站」



3. 海珠big藝術園：韓式藝術風情

想找一個富有藝術感的拍攝機位，推薦大家去海珠big藝術園逛逛。這裏有彩虹步梯、落日江景、二次元牆繪藝術。

來這裏當然少不了看展覽啦！時不時這裏還會有展覽展出，還有哪個友友沒有去現場看過！小編親測不踩雷！

4. 雲台花園：法式浪漫風情

雲台花園真的太火了。廣州的雲台花園超漂亮，來到這裏彷彿掉進了愛麗絲仙境，這裏的歐式建築超級好出片。夏天來的話可以拍到童話感十足的油畫夏天。這裏的花奼紫嫣紅有玫瑰千日紅向日葵，當季的花卉和羅馬廊柱噴泉相互映襯。

雲台花園對玻璃温室進行了升級改造，主要對仙人掌區域新增品種、改善佈局，在這裏還能拍出絕美熱帶風大片，體驗熱帶沙漠風情。

地點：雲台花園

門票：10元人民幣

交通路線：乘坐公交車24、63、285、B16、245、 旅遊1線等線路，到雲台花園公交車總站下車即到。



5. O2Park創意園：美式風情

O2Park創意園在廣州也算很出名，這裏有很多風格的拍照場景，文藝、美式、塗鴉都有，無需門票直接進就能拍大片啦。

這裏還有很多潮牌店可以逛逛，比如很多潮人都喜歡的Wass up也在這裏。而且這裏周末都會有市集，下午拍好照片傍晚時分可以去逛逛市集。市集會有很多精美的文創，還有樂隊表演！

地點：O2Park創意園

入園門票：免費

交通路線：乘坐地鐵2號線或廣佛線到南洲地鐵站



來廣州的友友們約上朋友一起去，超級好玩哦。

【本文獲「廣州吃喝玩樂生活」授權轉載，微信公眾號：gzlive020】