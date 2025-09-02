廣州東站酒店10間｜落地玻璃／無邊際泳池／奢華浴缸／人均$188起

廣州東站酒店推介｜想趁著短假期去個輕旅行，搭高鐵去廣州就最方便，離香港近又有許多景點可以朝聖！《香港01》「好食玩飛」整合10間鄰近廣州東站的的酒店，最快20分鐘就返到香港！大部分酒店更配備戶外泳池、健身室、餐廳等休閒設施，人均只需$188起！



廣州東站酒店推介【1】美豪麗致酒店（廣州東站天河體育中心店）

美豪麗致酒店（廣州東站天河體育中心店）於2021年開幕，坐落於廣州東站旁邊，鄰近GNZ48星夢劇場及廣州東站廣場。酒店擁有160間客房，房間空間寬敞、採光良好，配有用餐桌、小沙發等基本設施。酒店亦設有自助洗衣房、健身房、中餐廳等設施。

美豪麗致酒店（廣州東站站天河體育中心店）

房價：人均$196起（高級大床房）

地址：廣州天河區林和西路167號

交通：廣州東站步行3分鐘

廣州東站酒店推介【2】廣州建國酒店

廣州建國酒店位於廣州火車東站旁邊，來往深圳、香港僅需20分鐘的車程，交通方便。酒店於2003年開幕、2015年翻新，提供403間客房。房間配備整面落地窗、浴缸、智能電視、迷你吧等設施。酒店亦設有戶外泳池、健身室、桌球室、2間餐廳等配套設施。

廣州建國酒店

房價：人均$243起（高級大床房）

地址：廣州天河區林和中路172號

交通：廣州東站步行3分鐘

廣州東站酒店推介【3】廣州天河希爾頓酒店

廣州天河希爾頓酒店位於市中心商務區，距離廣州東站僅5分鐘步程，周邊有多家大型商場，十分方便。酒店於2011年開幕，擁有493間客房，房間提供獨立浴缸和高級盥洗用品，部分客房更設有落地大玻璃，可以享有迷人城市景觀，以及附浴缸和高級盥洗用品的浴室，而且乾淨衞生，酒店內更提供健身室、無邊際泳池等設施。

廣州天河希爾頓酒店

房價：人均$354起（希爾頓大床房）

地址：廣州天河區林和西橫路215號

交通：廣州東站步行5分鐘

廣州東站酒店推介【4】廣州海航威斯汀酒店

廣州海航威斯汀酒店地處市中心，距離高級購物中心和廣州火車東站僅約10分鐘，地理位置優越。酒店於2007年開幕、2010年翻新，擁有444間客房，客房採用挑高天花板設計，空間寬敞舒適，均配備豪華舒適的天夢之床、平面電視、浸泡式浴缸等設施。酒店同時配備室內及戶外游泳池、健身室、4間餐廳、酒吧及免費私人停車場。

廣州海航威斯汀酒店

房價：人均$316起（豪華大床房）

地址：廣州天河區林和中路6號

交通：廣州東站步行10分鐘

廣州東站酒店推介【5】廣州華裕萬福酒店（廣州東站天河體育中心店）

廣州華裕萬福酒店（廣州東站天河體育中心店）於2025年開幕，距離廣州東站僅6分鐘步程，鄰近GNZ48星夢劇場及廣州東站廣場，觀光出行都方便。酒店為11層獨棟建築，提供117間客房，房間採用智能控制系統，提供附帶串流媒體服務的電視、免費迷你吧、180°景觀窗。酒店另設健身室、洗衣間、餐廳及免費私人停車場。

廣州華裕萬福酒店（廣州東站天河體育中心店）

房價：人均$237起（華裕高級雙床房）

地址：廣州天河區瘦狗嶺路303號

交通：廣州東站步行6分鐘

廣州東站酒店推介【6】廣州四季酒店

廣州四季酒店地處珠江新城新地標國際金融中心高層，距離廣州東站車程17分鐘，鄰近西塔、廣州大劇院、花城廣場等景點。酒店擁有344間客房，房間分佈於74至98層之間，景觀開揚，寬敞的大理石浴室內有超大浴缸，非常奢華！酒店亦提供4間餐廳、酒吧、兒童設施、無邊際游泳池、健身室等休閒娛樂設施。

廣州四季酒店

房價：人均$756起（高級城景雙床房）

地址：廣州天河區瘦狗嶺路303號

交通：廣州東站車程17分鐘

廣州東站酒店推介【7】廣州文華東方酒店

廣州文華東方酒店位於太古滙核心地帶，距離地鐵站及廣州東站分別6分鐘步程及11分鐘車程。酒店共有263間客房，房間空間寬敞、設備齊全，有提供串流媒體服務的電視、深泡式浴缸、咖啡機等奢華設備，另外亦有親子主題房，裡面更設有兒童滑梯！酒店另設室外游泳池、健身室、Spa、餐廳及酒吧等設施。

廣州文華東方酒店

房價：人均$650起（高級房）

地址：廣州天河區天河路389號

交通：廣州東站車程11分鐘

廣州東站酒店推介【8】廣州粵海喜來登酒店

廣州粵海喜來登酒店距離廣州東站約10分鐘車程，毗鄰天河城、正佳廣場、太古滙等頂級購物中心。酒店於2022年翻新，現提供445間客房，房間均設有超大城景落地窗、獨立浴缸、55吋大電視等，內部空間寬敞，部分房型更設有可以俯瞰廣州市景的景觀浴缸！酒店亦配備室外游泳池、健身室、Spa、4間餐廳等設施。

廣州粵海喜來登酒店

房價：人均$409起（高級大床房）

地址：廣州天河區天河路208號

交通：體育西路站步行1分鐘

廣州東站酒店推介【9】廣州W酒店

廣州W酒店於2013年開幕，鄰近廣州塔等主要景點及豪華購物商場，距離廣州東站車程13分鐘，吃喝玩樂都方便！酒店擁有317間客房，提供深泡式浴缸、咖啡機、智能電視等奢華設備及家具，最多可容納6人入住！酒店亦提供大型水療中心、恆温室內泳池、健身中心、3間標誌性餐廳等休閒設施。

廣州W酒店

房價：人均$493起（奇妙大床房）

地址：廣州天河區珠江新城冼村路26號

交通：廣州東站車程13分鐘

廣州東站酒店推介【10】全季酒店（廣州天河體育中心店）

全季酒店（廣州天河體育中心店）於2022年開幕，位於廣州市最核心商業中心CBD，附近有大型購物商場、體育中心、博物館等景點，距離林和西地鐵站亦不過9分鐘步程，來往廣州東火車站亦僅需步行約15分鐘，交通便利。酒店設計簡約，客房空間寬敞舒適，洗手盆設置在浴室外，床頭部分亦設有不同規格的電源插座，貼心又方便！

全季酒店（廣州天河體育中心店）

房價：人均$188起（大床房）

地址：廣州天河區天河北路365號

交通：廣州東站步行15分鐘

