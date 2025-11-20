廣州兩日遊｜挑戰廣州塔高空走鋼絲　歎陶陶居美食再逛沙面上下九

如果你問居住在廣州的朋友，廣州有什麼好玩的，得到的回答大概是：「沒有」。而且大多數景點在他們看來，都是外地人很喜歡來、本地人卻根本不想去的地方……



「所謂旅遊，就是從自己呆膩的地方，去看別人呆膩的地方。」是的，沒錯。這正是一篇圍繞廣州旅遊景點打卡的廣州兩日遊攻略。看看那些傳統景點到底有什麼，吸引像我這樣的外地遊客的呢？

DAY 1景點：廣州地標之一「廣州塔」

廣州塔「逆風穿越」

本次廣州遊，我打算從廣州塔說起，首先和大家分享一下我的榮譽，我去爬了廣州塔！在近200米的高空腳踩鋼絲，一段相當驚心動魄的旅程……

項目叫做「逆風穿越」，一共由三條線組成：綠線188米、藍線198米、紅線298米。

其實我原本買的是紅線，但是為了更好拍攝，臨時決定改為綠線。

正式體驗前會有專業教學，教練進行一些基本的指導後，接下來就是「風中凌亂」的時刻了。

雖然心裏知道身後的綁帶足夠安全，但是當你站在半空中，只能緊緊攥着繩索一點點挪步伐，完成一個又一個障礙挑戰時，就能深刻領悟到生命的真諦了。我發誓，這輩子都沒這麼緊張過！！以至於那壯觀的珠江夜景，都已經無暇顧及……

真誠建議：最好第一個走，這樣能夠減少繩索的抖動。



遊玩過程中，可以讓在攀巖區的夥伴幫忙拍照，途中教練也會幫你拍幾張打卡照。全程下來耗時大約1.5h，並且教練說我不是最差的！有這句我已經很滿意了，項目過後還會獲得一張證書，也算是勇敢一回的有力證明了。

廣州塔「逆風穿越」

費用（人民幣）：紅線 688元；藍線 488元；綠線 488元；陪同票 200元（可以玩攀岩項目）



DAY 2美食一：老字號早茶「陶陶居」

在廣州旅遊，最不能錯過的環節便是飲早茶，杯中的普洱香滑醇厚，手中的叉燒包肥瘦適中，就在這一盅兩件裏，細品「嘆茶」的悠閒。

探的是陶陶居位於上下九第十甫總店，從門外到室內就一個字總結：「壕」。環境也非常適合拍照。

點了最經典的幾道點心，蝦餃皮薄餡足、艇仔粥香綿綢滑，不過燒賣就有點一般了。紅米腸一如既往的好吃，蘿蔔糕個人感覺外皮口感還不夠酥。

原以為只是好看的「小天鵝」，卻意外衝進了好吃前三！內餡能吃到實在的榴蓮果肉，推薦榴蓮控一定不要錯過。

早茶過後，不妨就在上下九逛一逛吧~

DAY 2美食二：廣州第一條商業街「上下九」

上下九，曾經風靡一時的歷史名街，如今已經淪為「老土」的商業街。人氣雖然大不如前，行走在騎樓群中，多少能領略到一份獨特的西關味道。

如今的上下九或許早已不是年輕人追逐潮流的高地，老字號美食卻仍有它們的一席之地。廣州酒家、蓮香樓、皇上皇……每走幾十米就是一個偌大的招牌。作為一個小吃集中地，我自然是也沒放過這些美食了。

1. 順記冰室

順記冰室據說是老廣州四大冰室中唯一保存的一家百年冰室，幾年前來廣州時便打卡過，留下過不錯的印象。

這次，有些失望，雪糕和撈麵竟都很一般，三種口味的雪糕，榴蓮椰子入口特別甜，只有芒果得到一致好評。

原味雙皮奶口味整體偏甜，口感比較順滑，奶香度略淡，熱的紅豆雙皮奶值得一試，紅豆大顆且用料也很足。

順記冰室

地址：荔灣區寶華路85號



2. 陳添記魚皮

在尋找陳添記魚皮的途中，還發生了一個小插曲，原來有兩家陳添記魚皮，一開始找到的這家吃起來感覺很普通，我還懷疑是不是過譽了，結果走到下個路口的時候，發現了真正好吃的那一家，而且門前排隊的人超多。

魚皮都是一盒盒打包好的，可以選擇帶走也可以在店裏就食，鯪魚魚皮肉眼可見的爽脆彈滑，配料裏還放了些許芝麻花生，簡單的調味拌在一起卻生出非凡的滋味。

另外店裏的豬腳薑和蒸豬腸粉，也是每桌必點的小吃，平時沒吃過的可以試試，也是非常值得一嘗的。

陳添記魚皮

地址：荔灣區寶華路六福珠寶斜對面



DAY 2景點一：網紅拍照打卡地「沙面」

天氣晴朗的時候，最適合前往的景區之一，非沙面莫屬了。

沙面是廣州最富有歐陸風情的地方，由於曾經是英、法等國的租界地，因此這裏的建築充滿了異國情調，也吸引了不少遊客和攝影愛好者前來打卡拍照！

沙面不但建築美不勝收，綠樹成蔭，四面環水的環境，也讓人的心情變得格外恬靜。

嬉戲遊玩的親子，談笑的三五好友，拍婚紗照的新婚夫婦，在沙面隨處可見的都是笑顏，這樣一個處於廣州繁華區的世外桃源，確實是一個，值得深度體驗的歷史文化街區。

DAY 2景點二：石室聖心大教堂

這是天主教廣州教區最宏偉，最具有特色的一間大教堂，可惜來的當天教堂未開門，不能近距離看看教堂內部的構造，只能在門外遠遠地觀賞。

不過我們有航拍一段，一起來欣賞一下教堂全景吧，沒想到教堂的俯視圖是個十字架。

石室聖心大教堂

地址：越秀區一德路56號



DAY 2美食三：阿婆牛雜

對每次旅行的告別，必須要用一道美食做結尾才是完美的，所以來到了好友力薦的阿婆牛雜。

到底有多好吃呢，從一路看到山寨同名的招牌，就可見一斑了。

不吹不誇大，這真的是我吃過最沒有腥味的牛雜，除了有綿軟的牛腰、牛腸，還能吃到又爽又嫩的牛百葉，而且超愛這家的辣椒醬，配牛雜真的一絕！

阿婆牛雜

地址：越秀區文明路6號



兩天一夜的廣州遊，雖不深度卻很舒服自在。對於愛旅遊的人而言，更是一趟說走就走的短途遊，無論美、老、新、市井或文藝的廣州，絕不是一次就能欣賞足夠的，而它遍地各種各樣的美食，更是值得讓人牽腸掛肚。

【本文獲「深圳生活圈」授權轉載，微信公眾號：shq0755】