廣州美食｜東圃大排檔燒嘢食堂　茂名燒雞串+東南亞燒烤香到暈

今日打卡燒嘢食堂，一家被廣州天河區東圃房東強烈推薦的店。開了6年，從小店到一整條街，粵式小炒、廣式燒烤、啫啫煲，這裏有原汁原味的廣府味道。



老闆放話了：「這條街，整條都是我的」

第一次知道「燒嘢食堂」這個名字，還是從房東那裏聽到的。他說這裏是東圃人名副其實的街坊食堂，吃完晚飯直接整兩瓶啤酒+燒烤，根本不用轉場。平、靚、正他家全佔了。

這家店開了6年時間，從小小的店面到一整條街，包括隔壁、隔壁的隔壁，包攬粵式小炒、廣式燒烤、啫啫煲等，全都是老闆的得意之作。

一直深耕廣府菜，做傳統好味道就足夠圈粉，老闆偏偏要玩創新！近來火爆的茂名燒雞串、少有的東南亞燒烤，還有自己研發的新菜式，店內原本選擇就多的菜單變得更加豐富。

新品一上，聽說不少東圃街坊早已埋位嚐鮮。

「燒嘢嘛，我哋至拿手啦」廣東燒鳥&東南亞燒烤，濕濕碎！

1. 廣東燒鳥 · 茂名燒雞串

在網上又火了一把的「廣東燒鳥」，實則是茂名燒雞串。在這裏不用花大幾百，就能吃到新鮮現烤的靚燒雞串，這種含金量大概只能老廣才能懂了。

一串燒雞串，包含雞的不同部位。雞肉肉質要夠好，同時還考驗師傅對火候的把控。烤製時刷上秘製醬汁、撒上醃粉，高温炭火把味道和肉汁狠狠鎖在肉裏，簡直香迷糊了。

跟別家的茂名燒雞串不同，這裏的點睛之筆是添上檸檬葉絲，清香解膩。焦黃油亮的雞肉咬開後肥嫩緊實，不乾不柴，帶着一點炭火香。吃到後面能感受到檸檬葉絲帶來的清爽，味道很特別~

2. 吃遍越馬泰 · 東南亞燒烤

泰式咖喱烤牛肉

烤鮮牛肉、濕辣牛肉等已在燒烤界闖出名堂，老闆這回對市面少見的咖喱烤牛肉下手了！鮮嫩牛肉遇上濃郁泰式咖喱，味蕾彷彿已經在遊歷東南亞。

泰式咖喱烤牛肉的做法與濕辣牛肉相似，反覆刷醬令牛肉保持濕潤狀態；不同的是泰式咖喱醬味道更直接而順滑，每塊軟嫩牛肉裹上黃咖喱外衣，入口有着淡淡的椰奶香，層次感更豐富。

馬拉風味烤生蠔

燒烤夜宵怎麼能沒有生蠔？繼清蒸生蠔、蒜蓉生蠔後，馬拉風味烤生蠔重磅登場，味道更惹味、更濃烈！

燒嘢食堂自家調配的馬拉風味醬汁，將叁峇醬的辣、蝦醬的鮮、椰糖的甜融於一體，搭配上巴掌大的生蠔，一口超滿足。我敢說，這樣的味道，也就這裏能吃上啦。

越式烤魷魚鬚

烤魷魚鬚也是夜宵的經典小串，新鮮魷魚鬚烤到微微卷翹，淋上酸辣開胃的越式醬汁即能上桌。魷魚鬚口感鮮美彈牙有嚼勁，配點小酒一絕！

3. 來點小酒更滋味 · 精釀

都說燒烤配啤酒更得勁。在燒嘢食堂，除了啤酒，還能喝到更特別的精釀。喜歡小麥香濃郁的就選德式小麥精釀；偏愛果香的就選百香果精釀，不管哪款都是解膩高手。

靠著這些順德特色菜，他家圈了不少粉👇👇👇

+ 5

1. 順德乾蒸菜

不用跑到順德，在廣州市區也能吃上乾蒸菜。蒸製過程不加一滴水，純靠食材好火候猛。老闆說每個月都得換2-3個鍋，可見用足火候。經過500℃的高温蒸製，排骨連骨頭都蒸入了味~豆豉的鹹香直接焊進肉縫，正式封它為「米飯殺手」。

2. 順德魚片粥

順德的煮魚手法從不讓人失望。粥底綿、米夠香、魚片鮮；趁着粥還滾燙的時候放進魚片，微微卷翹時即能開吃。拆下來的魚骨香煎入味，一魚兩吃，這鍋值回本了！

3. 十三香葱油甲魚

看到這道菜名的同時，好像已經聞到料頭傳來的香味。濃郁的葱油是主調，包裹着每一塊魚肉；十三香的複合香氣深深滲入，完美去腥提鮮。魚肉充滿膠質感，Q彈得牙齒都差點打滑。

4. 煎焗雞

煎焗雞同樣也是順德傳統名菜，大火乾逼香煎，把雞味全部逼出。雞肉外皮稍微有些焦褐，雞肉豐腴不膩，吃起來滿口雞味。

夜幕降臨，工作日的燒嘢食堂依然火爆。來這裏吃廣府菜、嘆燒烤，直落到凌晨！說說你最想嘗試哪道燒烤呢？

燒嘢食堂

地址：廣州市天河區東圃宦溪西路24號美食街114號鋪（邊檢小區對面）

交通：地鐵5號線東圃站B出口，步行850米

營業時間：17:00-次日03:00



【本文獲「廣州吃喝玩樂生活」授權轉載，微信公眾號：gzlive020】