廣州好去處｜阿那亞九龍湖：歐洲小鎮逛特色小店　藝術中心看展覽

廣州一座避世的烏托邦「中旅．阿那亞．九龍湖」。



距離深圳2.5h車程的山湖之境，兩天一夜的遊玩指南分享給你。

度假，去中旅．阿那亞．九龍湖

北方的寒意愈發濃烈，南方的風裏還浸着和煦。這一次，我們暫別都市生活，從深圳驅車2.5小時來到了湖畔裏的避世烏托邦——位於廣州花都的中旅．阿那亞．九龍湖。

阿那亞(aranya)，其名源於梵語，意為「人間寂靜處」。坐落在2.5萬畝的九龍湖生態區裏，廣州阿那亞就這樣被山水環抱着——自然、建築與人文之美在這裏交織，共同構築阿那亞獨特的美學氛圍，歐洲小鎮、藝術中心和其他的一切彷彿是從這片土地上長出來的，讓人不自覺地鬆弛下來。

阿那亞美學×嶺南風情：這裏開了50+好看的店👇👇👇

整個小鎮將阿那亞美學和嶺南韻味相融合——廣府特色的花窗、石磚，與茂密生長的椰樹、榕樹相互映襯，漫步其間，一種包容萬物、輕盈明快的氛圍撲面而來。

隨着跳海酒館、tagi、棟梁等50+家特色店鋪的入駐，這裏的街頭更是充滿了新舊碰撞的趣味。

舊禮堂，廣州阿那亞精神地標

矗立於湖光山色間的舊禮堂，則是廣州阿那亞的精神地標。這座由老禮堂改造而成的藝術建築，被刻意保留了一種「未完成」的狀態。牆體粗糲，結構開放，彷彿仍在生長。光從不同的角度漫入，在斑駁的牆面上游走，與影共同勾勒出時間的形狀。

+ 3

進入南國童話月，聖誕樹亮了

12月漸進，一份專屬的浪漫也醖釀中——以「All Dream Together」為主題，今年阿那亞「南國童話月」在這裏正式拉開序幕。由綠野小鎮、流光之徑、時間廣場、奇遇舞台組成的童話王國，將這裏裝點成禮物般温馨。

音樂表演/亮燈儀式/夢幻巡遊，即將登場

當夜幕降臨，整個童話將如期被點亮，暖金色的光芒如星星般閃爍。音樂演出、亮燈儀式、夢幻巡遊……一連串的節日活動將陸續登場。在略帶涼意的晚風中，與好友圍聚在璀璨的光影下，將歡愉都凝聚此刻。

阿那亞藝術中心：走訪大地的雕塑

5大展廳開放：董功的建築美學

到訪廣州阿那亞的第一站，我們造訪了園區裏最新開放的阿那亞藝術中心。從北到南，阿那亞藝術中心首度南下，整個建築是來自建築師董功的作品，5個獨特的展廳沿着地形佈置，厚重的清水混凝土牆與引入的天光交織，創造出一個明暗節奏分明的幾何空間。

25棵榕樹被完整保留，和建築構成一條林蔭道，我們穿行其中，感受光影流動，內外界限變得模糊。在這裏，建築本身就是第一件、也是最持久的一件展品。

開館首展：維布客．西姆亞洲首展

藝術中心的正式開放，也帶來兩場重量級的展覽。

其一就是來自德國藝術家維布克·西姆亞洲首展——現場4大展廳，彙集近百件作品，涵蓋雕塑、裝置和紙本等多重媒介，橫跨藝術家數十年創作生涯的多個重要階段。置身其間，你會察覺——那些我們習以為常的生活秩序，原來也藏着某種被塑造的痕跡。

+ 3

近百件作品，多重媒介呈現

自上世紀80年代起，維布克·西姆亞便以時尚為媒介，將服裝轉化為不可穿戴的雕塑。她手工縫製的連衣裙、外套與帽子，在無人穿戴的懸掛狀態下，成為被凝視的性別外衣，無聲詮釋着文化對性別的建構。

與此同時，她將目光投向18至19世紀德國鄉村的傳統傢俱。通過對結構與細節的精細還原，她重建了這些日常物件的形體，卻刻意抽離其使用功能。

公共藝術：野口勇雕塑《賈科梅蒂的影子》

另一呈現的是著名藝術家野口勇雕塑作品《賈科梅蒂的影子》，駐立在半開放的「戲台」展廳，抒寫輕與重、柔與剛的張力，展現跨越東西方的藝術視野。

另一呈現的是著名藝術家野口勇雕塑作品《賈科梅蒂的影子》。（ShenzhenLOOK提供）

展期：2025.11.23-2026.03.01

地點：阿那亞藝術中心廣州館

營業時間：10:00-18:00（17:30停止入場，每周一閉館）

票價：首展特惠

1. 標準票：20元人民幣（普通訪客）

2. 優待票：10元人民幣（全日制碩士研究生及以下學生/殘障人士，入場時需出示有效證件）

3. 免費參觀：

- 阿那亞業主（App預約參觀）

- 園區內酒店及民宿客人（需在辦理入住後，於阿那亞App領取相關園區碼兑換）



naive理想國，住進青山周平的「書山」

在藝術中心的另一側，是來自知名建築師青山周平操刀設計的naive理想國，同樣是剛開放不久。naive理想國始終致力於讓人「感受另一種可能」，在九龍湖這片山湖之間，它讓思想落地，讓藝術回歸日常，為廣州增添了一處兼具精神厚度與煙火温度的城市文化地標。

+ 2

以「書山」為靈感，青山周平用獨特的紅色混凝土構築起這座四層空間。建築外觀猶如層層疊疊的岩層，又似一卷卷待翻閲的書本，粗獷而温暖。

湖邊小憩，在這裏閲讀/飲啡/微醺

它不止於一家書店或咖啡館，更是一個集精品酒店、閲讀空間與餐飲酒吧於一體的聚合空間。

白晝，這裏是充盈着咖啡香氣的精神棲息地。你可以選一本書窩在臨窗的座位，讓目光在字裏行間與湖景之間自由跳躍。到了晚上，吧枱化為温柔的微醺劇場，就可以點一杯特調，在慵懶的音樂中，讓思緒從白日的閲讀沉澱，過渡到夜晚的鬆弛與漫談。

A perch 朋裏，在「公園裏逛街」

今年秋天，廣州阿那亞迎來一個的新成員——公園式街區「A perch 朋裏」 正式開放。街區以「小鳥棲息地」為靈感，巧妙地隱入原地起伏的林木之中。漫步其間，建築與自然交錯共生，安靜又愜意。

除了入駐的店鋪，街區還將公共藝術空間與沉浸式花園巧妙融於合院聚落的格局之中，形成一個兼具藝術氣息與社區温度的理想棲居地。

+ 2

27家特色品牌入駐

這裏聚集了整整27家特色店鋪，涵蓋多家廣州或大灣區首店進駐，其中不乏像烘焙品牌BegL、專注天然酵母與慢發酵的L′Atelier Over Bakery、自然咖啡品牌山池、融合標本藝術與手作的WILD′S荒野自然博物探趣所、家居買手店壹集、香氛品牌露迦徒，以及Element、PANE、sage studio等潮流空間，是一個既有格調又好逛的聚落。

在阿那亞每個節日都有專屬的儀式感

你或許聽說過阿那亞戲劇節的澎湃創意，或是被「候鳥300」中藝術家們自由生長的創作狀態所打動……而在廣州阿那亞，這份對藝術與文化生活的熱愛，同樣滲透在每一個日常與節慶之中。

這裏不僅是一座棲居身心的社區，更是一片聯結情感的土壤。從童話月的夢幻點燈、冬日市集的歡聲笑語，到跨年夜的温暖相聚，每一個由社區共同營造的活動，都成為鄰里與朋友們相聚的理由，帶來一幕幕的温暖記憶。人們在山湖的靜謐懷抱中，在歡聚中確認歸屬——這，正是阿那亞獨有的温度。

在這裏跨年，聽一場爵士樂大Gala

音樂散落在小鎮的日常裏，不必刻意追隨，每一個轉角都可能與音樂不期而遇。2025年12月31日到2026年1月2日，這裏將會超100+國內外爵士音樂人匯聚九龍湖，由20餘支樂隊帶來共計30+場音樂會，呈現一場爵士濃度最高的跨年。

時間：2025年12月31日-1月2日



在這裏過新春，賞煙火，放水燈

這個冬天，南國小鎮的春節熱鬧不減——廣府非遺，賞煙火，放水燈，還有限定音樂會一系列活動即將開啟，在煙火與詩意中熱意團聚，過一個有活力的「廣味」中國年。

時間：2026年2月13日（臘月二十六）-2月24日（大年初八）



走過燈火閃耀的流光之徑，星光在頭頂飛躍穿梭，道路兩旁的許願樹在夜色中熠熠生輝。在廣州阿那亞的兩天一夜，成為了記憶中閃閃發光的存在。

中旅．阿那亞．九龍湖

地址：廣州市花都區北興鎮山前旅遊大道3號

門票：標準票 50元人民幣/人；優待票 20元人民幣/人

*可憑藉門票等額抵扣商業，以園區管理為準

*適用於兒童、老年人、學生等，具體人群在購票頁面查看



TIPS：

1. 入園門票需在阿那亞app購買

2.核銷入園時間為09:30-24:00

