廣州美食14間明星打卡餐廳｜ 佘詩曼/陳豪/黎耀祥/黃宗澤私藏推介

廣州美食推介｜明星打卡餐廳｜ 跨境去廣州覓食已成港人日常，不少藝人都會專門來廣州品嘗地道廣府滋味。《香港01》好食玩飛記者整合14間人氣明星推薦餐廳，由佘詩曼推薦的米芝蓮級粵菜、老字號茶樓到街頭小食都一應俱全，並附詳細地址、交通與人均消費，大家不妨跟着明星食遍廣州！



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廣州美食明星打卡餐廳【1】御膳湯品（K11店） 佘詩曼私藏／米芝蓮／招牌鴿吞翅

佘詩曼不時於小紅書分享食評，這家米芝蓮上榜的御膳湯品，是她來廣州必試的豪華粵菜館。菜式工序細膩、用料矜貴，阿佘一行五人點滿八道菜，食到要打包可見份量十足。招牌鴿吞翅需預訂，拆骨乳鴿釀入鮑魚、魚翅、瑤柱等慢燉，味道濃郁。另外黑蒜老雞燉花膠湯、客家甜梅菜蒸雪花肉餅、珍珠脆皮咕嚕肉同樣人氣高企，環境雅致適合聚會。

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御膳湯品 （K11店）

地址：廣州市天河區珠江東路6號K11購物藝術中心5樓L501號

交通：地鐵3號線珠江新城站D出口步行5分鐘

人均消費：¥200



廣州美食明星打卡餐廳【2】新斗記 陳展鵬撐場廣州粵菜天花板

香港名店米芝蓮一星新斗記登陸廣州塔，部分座位可望廣州塔夜景，被不少網民譽為粵菜天花板，亦是港星飯堂，陳展鵬、張振朗、姚子羚、衛蘭等都曾到訪打卡。招牌陳皮脆皮乳鴿皇平價多汁，老鄉黃黑叉燒、脆皮冰鎮咕嚕肉、松露豆腐、咖喱羅氏蝦同樣值得一試，櫻花蝦鵝肝和牛炒飯香口惹味，菜式選擇多、性價比高。

新斗記（廣州塔店）

地址：廣州市海珠區廣州塔路8號L1層L132、L133、L141舖

交通：地鐵3號線/APM線廣州塔站A出口步行3分鐘

人均消費：¥200



廣州美食明星打卡餐廳【3】牛佬 陳山聰力推潮汕牛肉火鍋／宵夜熱點

視帝陳山聰推介的牛佬灼潮汕牛肉火鍋，營業至半夜，是花都區宵夜熱點。店內牛肉每日從江高屠宰場新鮮直送，一日三次補貨，現點現切，涮8秒即可食用，肉質鮮嫩。陳山聰大讚窩蛋牛肉滑溜，招牌全牛七寶、吊龍、五花趾、牛筋丸都是必點，另有炭爐牛雜煲、脆皮燒雞、玻璃乳鴿等選擇，口味貼近香港人口味。

牛佬灼潮汕牛肉火鍋（融創店）

地址：廣州市花都區花城街道鳳凰北路55-9號盛世商務中心

交通：地鐵9號線花都廣場站C出口步行10分鐘

人均消費：¥110



廣州美食明星打卡餐廳【4】順記冰室 蔣祖曼尋回童年香蕉船／名牌小食椰子雪糕

蔣祖曼早前分享廣州90年老字號順記冰室，鄰近上下九、永慶坊，遊客逛街順路打卡超方便。她點選童年回憶香蕉船，牛奶、杏仁、芒果、菠蘿雪糕清香不膩。店內椰子雪糕更曾獲廣州十大名牌小食，榴槤雪糕、芝麻糊、雙皮奶、牛三星、臘味煲仔飯都是經典懷舊口味，平價又有老廣風情。

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順記冰室

地址：廣州市荔灣區寶華路83號

交通：地鐵1號線長壽路站D出口步行8分鐘

人均消費：¥25



廣州美食明星打卡餐廳【5】牛少·順德粥底火鍋 過百款食材¥5起／金剛都讚

大眾點評必吃榜的牛少順德粥底火鍋，就連金剛都大感新鮮，首次體驗以粥底打邊爐。粥底免費，推車自助選餸，過百款食材碟頭細、價錢親民，￥5起有交易。海鮮選擇豐富，包括生蠔、鮑魚、羅氏蝦等，招牌滑蛋牛肉、現切牛肉拼盤鮮味突出，粥底清甜不搶味，不用重醬料都夠食，非常適合一家人享用。

牛少·順德粥底火鍋（美林天地店）

地址：廣州市黃埔大道東663號美林MLIVE天地西座B1層B015-16號

交通：地鐵5號線三溪站C出口步行10分鐘

人均消費：¥100



廣州美食明星打卡餐廳【6】禾府 陳敏之發掘番禺寶藏粵菜／黑毛豬叉燒即場現燒

陳敏之專程到番禺尋食，力推當地人私藏的禾府酒家，地鐵7號線員崗站一出即達，專做傳統廣府風味。招牌XO醬燒黑毛豬叉燒由師傅即場現燒，香氣十足。另有汁燒鵝、有機鹹豆漿煮魚腐、荷香禾花魚、老廣乾炒牛河、禾蟲焗蛋等地道菜式，口味貼近老廣，價錢亦相當實惠。

禾府酒家·傳統廣府味（員崗店）

地址：廣州市番禺區南村鎮興南大道389號106

交通：地鐵7號線員崗站G出口步行1分鐘

人均消費：¥80



廣州美食明星打卡餐廳【7】超記煲仔飯 陳豪推介米芝蓮老字號

香港人對煲仔飯情有獨鍾，視帝陳豪更專門拍片分享廣州老字號超記煲仔飯，對飯焦、蛋汁、豉油等細節相當講究。這家三十多年老店獲米芝蓮推介，窩蛋冬菇滑雞、臘味、黃鱔、牛肉煲仔飯都是人氣之選，配一碗胡椒豬紅湯更為地道，平價飽肚，是港人必試街頭美食。

超記煲仔飯（陳家祠店）

地址：廣州市荔灣區龍津東路723號

交通：地鐵1號線陳家祠站D出口步行6分鐘

人均消費： ¥25



廣州美食明星打卡餐廳【8】南湖漁莊 黃翠如必訪順德農家菜／一魚五食

這家經營16年的南湖漁莊主打粵菜及順德菜，是她來廣州必到農家菜館。招牌蜜汁孜然燒排骨、太和燒雞人氣極高，更可試一魚五食，包括芫荽豆腐湯、椒鹽魚腩、無骨魚片、豉汁魚頭、魚腸煎蛋，老火湯真材實料，風味貼近大灣區口味。

南湖漁莊

地址：廣州市白雲區同和街道同泰路63號111房

交通：地鐵3號線同和站D出口步行12分鐘

人均消費：¥120



廣州美食明星打卡餐廳【9】 粵·向群飯店 黃宗澤大讚／招牌蔥油雞／豉油王鵝腸

連續多年榮獲米芝蓮必比登推介的向群飯店，是擁有35年歷史的廣州老字號粵菜館，黃宗澤曾公開在社交平台分享打卡瞬間，大讚店內菜式夠地道、夠滋味。招牌蔥油雞皮滑肉嫩，配上秘製蔥油，入口甘香不膩；豉油王鵝腸爽脆彈牙，每一口都夠入味。除此之外，薑蔥焗魚嘴、柱侯牛腩也是人氣之選，人均不足$100就能食得飽滿，是港人體驗街坊粵菜的首選地。

粵·向群飯店

地址：荔灣區龍津東路853-857號

交通：地鐵1號線長壽路站A出口步行6分鐘

人均消費：¥90



廣州美食明星打卡餐廳【10】威水花膠雞港式海鮮大排檔 周杰倫都大讚

周杰倫都打卡的這家威水花膠雞，店舖主打港式打邊爐，還原香港大排檔的熱鬧氛圍，招牌花膠雞鍋是鎮店之寶，湯底用老雞、花膠慢熬數小時，濃郁鮮甜；海鮮全部現撈現煮，每一口都能品嚐到海鮮的原味道。

店名：威水打邊爐·港式花膠雞火鍋（淘金店）

地址：越秀區淘金東路118-4號

交通：地鐵6號線黃花崗站B出口步行7分鐘

人均消費： ¥200



廣州美食明星打卡餐廳【11】赫德道·香港小食 謝霆鋒最愛炸大腸／陳奕迅喜歡碗仔翅

源自香港60年老字號的赫德道，謝霆鋒、陳奕迅都曾被目擊到店品嚐。主打平價港式小食，謝霆鋒最愛的炸大腸外脆內軟；陳奕迅鍾意的碗仔翅料足味濃。除此之外，魚蛋、豬腸粉等經典小食也一應俱全，味道還原香港本土水準。

赫德道·香港小食（北京路店）

地址：越秀區惠福東路451號

交通：地鐵6號線北京路站B出口步行3分鐘

人均消費：¥30



廣州美食明星打卡餐廳【12】椰林海鮮碼頭 40米龍蝦鮑魚海鮮池／黎耀祥夫婦都愛

黎耀祥夫婦經常到訪的椰林海鮮碼頭，憑藉超大分量、平價實惠成為熱點。店內擁有40米超長海鮮池，龍蝦、鮑魚、花蟹應有盡有。黎耀祥夫婦最愛點選蒜蓉粉絲蒸龍蝦、薑蔥炒花蟹。店內環境寬敞，性價比遠超同類餐廳。

椰林海鮮碼頭（珠江新城店）

地址：天河區獵德大道2號

交通：地鐵5號線獵德站C出口步4分鐘

人均消費：¥150



廣州美食明星打卡餐廳【13】 莫大川火鍋 麥長青推介／蔬菜免費任食

麥長青公開推介的莫大川鮮貨火鍋，最大亮點是蔬菜免費任食，性價比拉滿。麥長青大讚店內毛肚、鴨腸新鮮爽脆，涮煮後香麻入味。店內氛圍熱鬧貼地，人均$100左右就能食得盡興。

莫大川鮮貨火鍋（天河城店）

地址：天河區天河城5樓506-2鋪

交通：地鐵1/3號線體育西路站C出口直達天河城

人均消費：¥100



廣州美食明星打卡餐廳【14】惠食佳 高鈞賢最愛黃鱔啫啫煲／老廣情懷

登上《舌尖上的中國》的惠食佳，被譽為「啫啫煲天花板」，充滿煙火氣。高鈞賢多次分享打卡，直言最愛店內的黃鱔啫啫煲，鑊氣十足，入口外焦裏嫩。店內環境充滿老廣情懷，是體驗地道粵式啫啫煲的必到之處。

惠食佳（濱江西店）

地址：海珠區濱江西路172號

交通：地鐵6號線文化公園站B出口步行8分鐘

人均消費：¥180



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