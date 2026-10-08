深圳東北燒烤排隊王！必試招牌烤雞架焦香酥脆　酸菜餃子鮮香酸爽

東北燒烤排隊王來深圳了。



東北宵夜界最火的單品，5大招牌

東北人的宵夜，燒烤必不可少，要兼顧下酒和飽肚，最好還能吃上但一口鮮靈兒勁兒。

這家店把幾大東北宵夜單品都做了出來，每天開店，炭火燒起來，雞架、肉串、大油邊一串一串往上架；鍋裏的老式麻辣燙咕嘟冒泡，旁邊再來一籠剛出鍋的酸菜餃子；丹東黃蜆子、脆皮大油邊……每一道都值得專程來一次。

1. 焦烤雞架

雞架提前醃製3小時，靈魂是噴14下罕王醋

店裏的雞架原料從瀋陽進貨，到店後清洗乾淨、拍平，再醃3個小時給底口兒。上炭火，兩面烤到滋滋冒泡，刷秘製醬料、撒糖，再加孜然、芝麻和辣椒麵。

等兩面烤至焦黃，最後再噴醋，一面要噴14下，用的還是老東北人認的罕王醋，酸香一上來，才有那口地道的瀋陽味。端上桌，雞架表面焦香酥脆，酸甜適中，越嚼越香。

2. 酸菜餃子

東北地窖酸菜拌豬梅花肉餡，熱乎乎蒸一籠

熱氣騰騰的一籠餃子，吃的是東北人記憶裏那頓家常味。酸菜用的是東北地窖大白菜醃製的酸菜，麵要現和，皮要手工擀，餃子也全部手工包。

一籠8個，4個人以內點一籠剛剛好。蘸料也有講究，酸菜本身夠酸，一般不用再蘸醋。能吃辣的，蒜泥醬油＋辣椒油，再配一瓣生蒜，是東北人熟悉的吃法；不吃辣，則可以用醬油醋加一點蒜泥。

3. 丹東黃蜆子

東北人吃的就是這一口「鮮靈」

來自丹東的黃蜆子，最好的吃法，就是原汁原味炭烤，讓蜆子自己在炭火上慢慢開口。周姐說，東北人會把這種鮮叫做「鮮靈」。

蜆子烤出來的湯，才是整隻蜆子最精華的一口。一盤黃蜆子擺上桌，先喝湯，再吃肉，才是丹東黃蜆子的正確打開方式。

4. 烤脆皮大油邊

一頭豬只有兩條，風乾6小時再上炭火

油邊取自豬肋排和肋肉中間的一小條肉，一頭豬僅僅只有兩條。店裏只選肉質最均勻的中間部分，新鮮送到店後切成大塊，串成串，再經過6小時風乾。

風乾後的油邊上炭火之前，先薄薄刷一層油，把裏面的水分鎖住。炭火一上，油脂慢慢逼出來，表面越烤越脆，裏面卻依舊保持軟嫩。一口咬下去，先是脆皮的「咔嚓」，緊接着是爆開的肉汁和油香。

5. 老式麻辣燙

遼寧老味道，出鍋不加芝麻醬

東北麻辣燙，各個地方的吃法都不一樣。這一碗復刻的是遼寧老味道，不加麻醬。紅薯粉、豆泡、青菜、豆皮，食材都很簡單。

一鍋煮好，出鍋淋上一圈麻油，再撒上孜然和芝麻，拌勻以後香氣一下子就起來了。豆泡吸滿湯汁，紅薯粉滑溜溜的，豆皮帶着一點韌勁，就是小時候街邊吃麻辣燙的那種老味道。

主打瀋陽老味烤串＋東北地道小吃

這裏的燒烤，不只是雞架。牛燕翅、醬油筋、心管、羊腰，再到最經典的牛羊肉串，統統架上炭火，邊烤邊吃，才有那股東北夜宵的熱鬧勁兒。

1. 炭烤牛燕翅

牛燕翅是牛胸口與肋條之間的一塊肉，有筋、有肉、有油花，烤起來特別香。喜歡吃有口感、有筋道的，這串別錯過。

+ 15

2. 蘸汁心管

心管本身口感就脆，蘸上一口特調蘸汁，鹹香、酸辣和脆爽的口感一起出來，越吃越上癮。

3. 炭烤醬油筋

一口就是東北燒烤的老派味道，牛的外脊筋，烤到表面焦香，再帶着醬油的鹹鮮，越嚼越香。

4. 五六十款烤串，想吃什麼拿什麼

店裏所有燒烤堅持純炭烤，一共有五六十款可以選。開放式自選冰櫃裏，燒烤、蔬菜、海鮮等食材一字排開，想吃什麼自己挑。

+ 2

5. 東北大拌菜

除了燒烤，東北大拌菜也是每桌必點，一大盆端上來，蔬菜拌得爽脆，酸香開胃，特別適合和烤串一起吃。

6. 氣泡冷麵

炭火烤串吃到滿嘴油香的時候，來一口冰涼的冷麵，酸甜清爽，入口特別解膩。

7. 丹東黃桃罐頭、士多啤梨罐頭

東北人的飯後甜口，丹東黃桃罐頭、士多啤梨罐頭，酸甜的果香裏帶着一點小時候吃水果罐頭的記憶。

人在杭州，想念老家的燒烤就開了這家店

周姐初到杭州打拼，飛過山海關漂泊在外，總會想起家鄉那口味道。於是她和朋友一起合計，乾脆把記憶裏的東北宵夜做出來，在杭州開起了店，沒想到變成了當地燒烤的排隊王。

自己拿串，酒水自取，像在家裏一樣

從瀋陽街頭，到深圳深夜。人在外面漂着的時候，還能有個地方，吃上一頓像家裏的飯。不做外賣、不上團購，只為大家有更好的堂食體驗。

+ 2

在杭州開了3年，來深圳連開2店

周姐焦烤雞架．東北燒烤夜宵，在杭州開了3年，是杭州的燒烤排隊王，如今，門店已經開到深圳2家。這裏有焦烤雞架，有酸菜餃子，有老式麻辣燙，也有一桌熱氣騰騰的東北燒烤。

周姐焦烤雞架．東北燒烤夜宵

點評網人均：¥72/人

翻身店：寶安區新安街道海樂社區43區翻身路326號104（距地鐵5號線翻身站B口步行250m）

營業時間：17:00-次日03:00

南山店：南山區南山大道華聯商鋪1109-8號（距地鐵11/12號線南山地鐵站B1口390m）

營業時間：17:00-次日3:00

