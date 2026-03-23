深圳美食｜26年老店東北鐵鍋燉　必吃現燉鰉魚肉質鮮美爽滑彈牙

深圳26年東北鐵鍋燉，主打鐵鍋燉大魚。就認準4個字：大、猛、狠、彈。



高峰期，全國開遍400家店。還有各種特色東北菜：黃桃鍋包肉、砂鍋酸菜五花肉、尖椒幹豆腐、大拉皮、東北燻醬、釀凍梨。

深圳僅此1家，鐵鍋燉烏蘇里江大鰉魚

在東北，流傳着一句話「鐵鍋燉萬物」，大傢伙圍爐而坐，閒聊吃飯，熱鬧非常。最近，在羅湖發現了家開了二十多年的「鐵鍋燉大魚」專門店，廚師們都是哈爾濱人，食材七成來自黑龍江，鍋鍋桌面現燉，嘎嘎香。

大、猛、狠、彈

最大200斤，最小1.6米長

一條鰉魚足足40斤重，體型大到需要兩位師傅才能抬起。這種魚是生於淡水的游泳猛將，刺少肉厚，吃着更爽。而且魚皮之下藏了大量脂肪，非常適合燉煮。店裏還有青根魚、清江魚&胖頭魚可選。

現點、現切、上桌現燉

黑龍江空運，冷鏈直送到店

東北鐵鍋燉，不僅是吃食材，更吃現燉的氛圍。名有「淡水魚王」之名的鰉魚，肉質鮮美，肌間無細刺，爽滑彈牙，等到魚脂的膠質燉到湯中，每勺膠質滿滿。

靈魂吃法

鍋邊貼餅子+東北下鍋菜

鍋開後，服務員會來現捏現貼粟米麵餅子。餅子圍成一圈，等餅底烤到焦脆，戳進湯裏，讓餅身吸收魚湯的精華，蘸着濃汁吃，一口魚、一口餅。還要有地道的東北下鍋菜。薯仔、粉條、白豆腐，一股腦投入鍋中，燉得軟爛入味，葷素交融，吃得人渾身暖透。

第2招牌，鐵鍋燉青根魚

店裏的第2招牌是青根魚，每天從黑龍江空運過來，從小吃螺肉長大。魚肉緊實細膩，每口都是肉，還有膠質感十足的魚脂。

在東北，鐵鍋可以燉一切

1. 鐵鍋燉大鵝：逢年過節宴請大菜

鐵鍋燉系列中的頂級配置，逢年過節請客必出現的排面大菜。鵝肉緊實飽滿，久燉不柴，入口是濃郁的醬香，伴隨着鵝肉特有的野性香氣，味道醇厚霸道，越嚼越香。先吃肉，再用濃稠的湯汁泡飯，堪稱「米飯殺手」。

2. 鐵鍋燉排骨：推薦搭配薯仔

鐵鍋燉排骨，則更為日常。肋骨軟嫩不塞牙，燉到骨肉輕鬆分離，誘人的焦糖色看着就入味。推薦搭配薯仔一起煮，薯仔燉得沙沙糯糯，全是葷香。

經典東北菜，在這都吃到

1. 黃桃鍋包肉：東北館子「開門菜」

鍋包肉，東北人就好這口酸甜，老劉家在傳統的做法上，加入了黃桃，酸甜中多了一重果味，外殼酥脆，內在的裏脊肉卻仍然軟嫩，一口咬下，是標誌性的「咔哧」聲。

2. 尖椒幹豆腐：東北經典送飯家常菜

經典東北家常菜，幹豆腐和鮮尖椒一起下鍋翻炒，讓鹹鮮的湯汁緊緊包裹住每一片幹豆腐。芡汁明亮，黃綠相間，看似普通，但超級送飯。

3. 酸菜五花肉：東北靈魂燉菜

東北家常菜中的「靈魂燉菜」，想知道一家東北館子正宗與否，試試它就知道了。湯色微白，酸菜金黃，搭配燉到肥而不膩的五花肉，酸菜吸收了肉汁，酸爽開胃，脆嫩依然。

4. 五彩大拉皮：東北頭牌涼菜

東北「頭牌涼菜」，晶瑩剔透的拉皮上碼着黃瓜絲、胡蘿蔔絲、紫甘藍絲等，上桌將靈魂麻醬使勁拌勻，讓每根拉皮都掛滿醬汁。Q彈爽滑，鹹香中帶着蒜香，清爽開胃。

5. 東北燻雞：東北特色熟食

燻醬，是東北的特色熟食。用滷料醬整隻雞醃製上色，外皮紅亮，煙燻味濃，雞肉緊實有嚼勁，就連骨頭是帶着滷料的香味。

6. 幹炸青蘑：下酒小吃

喝啤酒的話，必須來個佐酒小吃。幹香酥脆，蘑菇多汁，蘸上椒鹽辣椒麵，一口一個，香酥可口。

7. 桂花釀凍梨：解膩神器

外表「黑醜挫」的花蓋梨，是東北人的解膩神器。一輪大魚大肉後，吸上一口，混着酸甜的冰涼瞬間讓胃口復甦，清甜的梨汁帶了幽幽桂花芬芳，沁人心脾。

東北人請客，存一下這店

在羅湖開了26年的「老劉東北燉大魚」，吃飯時間時刻，桌桌鍋爐煙火升起時，就是熱熱鬧鬧的感覺，東北老鐵想去聚餐了，不妨來這兒試試。

+ 3

26年老店裝潢升級，環境更好了

而且它家在解放路的老店重新裝修了，用餐環境變得更加舒適，看着十分大氣，設有包房，請客吃飯有排面。

老劉東北燉大魚·鐵鍋燉

點評人均：64元人民幣

解放路店地址：羅湖區桂園街道解放路3070號

營業時間：11:00-24:00

交通：地鐵1號線，大劇院站D口

國貿店地址：羅湖區人民南路2069號國商大廈東座裙樓二層203室

營業時間：11:00-24:00

交通：地鐵1號線，國貿站A口

