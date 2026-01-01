南山美食｜瀋陽泥爐烤肉更有煙火氣　再嚐東北特色拌飯冷面麻辣燙

今天去深圳吃瀋陽泥爐烤肉。

開了8年，1家4口撐起來的小店，主打瀋陽泥爐烤肉，肉自己買，自己切，自己拌。還有自家現做的東北小吃，手包牛肉燒賣、瀋陽麻辣燙、老式拌飯。



起火、燒炭，開到凌晨1點，忙忙碌碌，這就是小店的一天。

一家四口的烤肉小店，老爸是切肉大廚

南山的學府路上，有這麼一家小店，主打泥爐烤肉，沒有精緻的擺盤，也沒有舒適的環境，但是東北老鄉想吃烤肉，都會來這家店。

小店由老闆一家四口經營，老闆負責採購，老闆娘負責門面，叔叔阿姨負責後廚，分工得當，把小店打理的有條不紊，不知不覺就在這裏開8年。

土質泥巴爐，燒熱就上桌：温度足，火氣大，烤肉更有煙火氣

木炭燒得通紅，輕輕一敲火苗就竄了出來，放進黃土燒製的的泥爐裏，燒熱後才上桌，這樣才能烤出肉的本味。

西門塔爾牛，每天新鮮現切：從牧場到餐桌，只需8小時

店裏用的是老闆每天新鮮選購的西門塔爾牛，肉質緊實，肥瘦均勻，大理石紋路適中，更適合做烤肉。

牛肉每天下午2點到店，分割切片後用秘製的醬汁和洋葱拌勻醃漬，開店後就可以上桌烤了。

店不大，但有自己的「烤肉必吃榜」

1. 牛三脆拼盤：熟客必點菜

這裏還可以吃到別家烤肉少見的「牛三脆」拼盤，牛心管、牛筋皮、牛板筋，燉煮入味，上桌後可以再微微炙烤一下再吃。

個人最喜歡的是牛筋皮，把外皮烤得焦脆，蘸上乾碟吃，一口接一口停不下來。

2. 牛肉燒麥：必點小吃

他家的牛肉燒麥是必點小吃，是叔叔阿姨每天新鮮拌餡現包的，每隻個頭飽滿，蘸着特調的蘸水，一口爆汁。

3. 招牌鮮肥牛：配經典芝麻醬

來店必點的「招牌鮮肥牛」，肥瘦均勻，切成薄厚適中的程度，放到燒熱的爐上簡單炙烤即可。

牛肉在炭火的炙烤下，激出過多的油脂，兩面微焦，內裏細嫩，蘸着特調的麻醬，一口入魂。

4. 香辣牛肋條：撒上老闆特調乾碟

很多客人點的「香辣牛肋條」，炭火炙烤後，入口紮實多汁。經過醃製的肋條，辣勁十足，再撒上老闆特調的乾碟，口味很豐富。

5. 黑椒嫩牛肉：生菜包裹蒜片青椒，一口回到東北

喜歡吃瘦一點的，可以試試這款「黑椒嫩牛肉」，肉質細嫩，加入黑椒調味後，用生菜葉包裹蒜片和青椒，一口咬下，是東北老家的味道。

6. 丹東白蜆子&鮮活大元貝：每日鮮活到店

新鮮的「丹東白蜆子」，一個個碼到泥爐上，温度慢慢升高，蜆子一個個「開口吐舌」，直接吃就能嚐到蜆子的鮮甜。

手掌大的元貝，抹上蒜蓉醬，炙烤到咕嘟冒泡，入口飽滿，蒜香十足。

自己家做的東北小吃，是小時候的味道👇👇👇

+ 1

1. 瀋陽麻辣燙

和一般川味的自選麻辣燙不同，瀋陽的麻辣燙的燙菜是標配的，湯底是麻醬調製的，上桌拌開就着湯吃料，濃郁香醇。

2. 瀋陽拌花菜

東北燒烤一定少不了拌花菜，他們家的拌花菜也是一絕，木耳、胡蘿蔔絲、青瓜、花生、薯仔絲......加入醬汁拌勻，酸甜解膩，特別清爽。

3. 老式拌飯

東北小孩的童年回憶，就是這碗老式拌飯，老闆說他以前在瀋陽的西塔街經常吃。簡單的兩個太陽蛋，加入海苔、包菜絲和醬汁拌勻，蛋液和醬汁包裹的飯粒，吃一碗大滿足。

4. 西塔大冷麵

吃烤肉最後來一碗經典的大冷麵，是再合適不過的解膩單品。清新的水果做的冷湯汁，搭配肉腸、青瓜絲、雞蛋、腐竹，嗦一口清爽可口。

下午3點生火開爐，營業到凌晨一點

小店開在南山學府路上，8年來都是附近東北老鄉的聚集地，每天下午3點一開檔，大家就陸續到店開爐烤肉，店裏位置不多，有時來晚了要排隊。很多附近的街坊入夜都會來小酌一下，每天開到凌晨1點，也讓宵夜黨喝酒吃肉，又多了個去處。

老闆8年前把泥爐烤肉帶到了深圳，就一直紮根在學府路的這家小店，這些年收穫了不少回頭客，也有很多東北老鄉特意來吃，成為了他們的根據地。

那家小牛泥爐烤肉

點評網人均：人民幣93元

營業時間：15:00-次日01:00

地址：南山區學府路154號

交通：深圳地鐵11號線南山站H口步行900m

電話：15012781855、15013728700

