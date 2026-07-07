深圳大沙河生態長廊打卡玻璃樹屋　林中棧道有如「森林過山車」

深圳散步新去處：藏在河岸邊的「森林過山車棧道」，還有一間「360°全景玻璃樹屋」。



位置：大沙河生態長廊 · 中段

蟲鳴林裏的空中棧道，走向林中去

全場13.7公里的大沙河生態長廊，大概是深圳最適合散步的綠道之一，尤其喜歡綠意盎然的中段。

在珠光站附近的蟲鳴林裏，有條架於空中的林間棧道，兩旁樹蔭遮蔽，棧道走向朝着樹林深處去，好走不廢腿，又能更貼近自然。

棧道蜿蜒 如巨型「森林過山車」

站在地面往上看，棧道像一座巨型的「森林過山車」，曲折蜿蜒的軌跡轉眼便消失於林間。

景觀平台 向外延伸

棧道上有兩處向外延伸的景觀平台，遊人們可以在此駐足停留，捕捉眼前無限瀰漫的綠色。

旋轉樓梯 連接地面

棧道不長，慢悠悠走完也不過十來分鐘，但棧道中段也還是設有樓梯，可以回到地面。旋轉的木樓梯，像是森林童話會出現的場景。

林下樹屋 引入自然天光

這裏還有2間小樹屋，鏤空的結構引入自然天光，晴天時會有遊人帶上野餐墊在樹屋裏「紮營」。綠蔭遮蔽，樹下涼風輕撫，也能掃去幾分酷熱。

棧道上下，皆可散步、騎行

沿着棧道散步、騎行，是附近居民的愜意鬆弛的日常。

林中棧道

地址：南山區西麗街道龍井路

交通方式：地鐵7號線珠光站D口，導航至「環形樹屋」，沿着大沙河從樹屋下的橋洞穿過即可找到

TIPS：

1. 樹林裏蚊蟲較多，請做好防蚊措施

2. 棧道上沒有可以避雨的地方，出行前建議查看天氣預報



360°全景玻璃樹屋隱於河濱公園

走完棧道，可以順便到附近的「環形樹屋」稍作休息。環形樹屋屬於大沙河生態長廊上六個驛站的其中一個，穿過橋洞即可抵達，相距也不過兩百來米。

360°全景玻璃：窗外好風景

整個樹屋被360°的全景玻璃環抱，豎向格柵設計為室內帶來了通透明亮的光線。無論坐在哪個位置，抬眼都能看見窗外一片綠意盈盈的風景。

環形結構：靈感源於海螺

從外觀看，樹屋形如一顆海螺，靈感來源於大沙河沿岸漁民們過去傳統。樹屋環繞着中庭的小樹，盤旋而上。

二樓的盡頭是開放的陽台，等天氣再涼爽些，便能坐在戶外休憩、看書，無比愜意。

大沙河沿岸驛站：兒童主題書房

環形樹屋是一座兒童主題的書房，室內空間順應着建築的走向，劃分成一級級閲讀階梯，連接着一二層，偶爾會在這裏舉辦小型的兒童公益活動。

樹屋裏的藏書不多，提供的座位也不算多，但給附近遊人、居民到此歇腳、小憩也足夠了。如果你是追求絕對安靜的讀書空間，那麼這裏可能不是最佳選擇。

環形書屋

營業時間： 09:00-21:00

地址：南山區西麗街道龍井路

交通方式：地鐵7號線珠光站D口，步行導航至「環形樹屋」

TIPS：

1. 樹屋一樓為水吧，但無強制消費

2. 樹屋內座位不算太多，也沒有特別安靜，介意的朋友不建議前往



聽見下雨的聲音。

大沙河生態長廊中段

交通：地鐵7號線珠光站D出口

TIPS：

1. 環形樹屋和林中棧道都在大沙河畔，中間相隔一條馬路，可以走馬路過也可以從樹屋下的橋洞穿過，找不到的話可以諮詢樹屋的工作人員

2. 樹林蚊蟲較多，建議做好防蚊蟲措施

3. 樹屋為兒童主題書房，並沒有強制大家保持安靜，如果追求安靜的閲讀空間，不建議到環形樹屋

4. 棧道上沒有避雨的地方，出門前建議提前查詢天氣

