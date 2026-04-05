深圳好去處｜太子灣海濱公園15km山海連城　270°環形步道一路看海

深圳海邊公園，蛇口太子灣。



深圳的海邊公園

深圳的海邊公園——「太子灣濱海岸線公園」，落於蛇口太子灣。公園內，綿長的濱海綠道沿着海岸線的形狀，從蛇口郵輪中心蜿蜒至深圳遊艇會。

或散步、或閒坐看海、或騎行追風，人們用各種偏愛的方式，感受着這片海帶來的安逸

串聯海上世界，15公里山海連城

太子灣濱海岸線公園內的綠道與海上世界文化藝術中心相連，一路延伸至深圳灣公園，填補了從紅樹灣到太子灣的空白。15公里黃金海岸線上，沿海公園基本相互連通，山海連城。

太子灣濱海岸線公園：

南山區匯海路與太子灣路交叉口280米

交通：地鐵12號線太子灣站C出口



在太子灣看了一下午的海

270°環形海景步道，一路看海

公園內的270°環形海景步道大約2公里左右，沿着棧道慢慢散步，半小時便能逛完。眼前是海與天渲染出不同層次的藍色，回頭是大片的草坪樹木的葱綠，這一路都在感受自然帶來的治癒力。

山海連城騎行綠道，沿海追風

公園內有一條專門的騎行道，屬於「山海連城」太子灣段。騎着單車臨海追風，順着這條綠道，可以打卡沿途的各個公園，看遍深圳西部的海景。

觀景棧台，眺望大海

公園內設計了一處觀景台，雖不算高，但能在此收穫不一樣的視角風景。遠眺海景，可以看到對面的海上世界、女媧濱海公園，眼力好的朋友，還能看見化作小點的白色燈塔。

休閒亭子，框住海景

休閒座椅旁還有遮陽的「小亭子」，形如畫框，框住了眼前這片海與燈塔。拍攝時變換不同角度，每個人都能擁有一幅獨一無二的「畫」。

粉黛草小徑，與海相映

小徑隱匿在粉黛草之間，毛茸茸的粉黛草隨風搖曳，透出淡淡的粉紫色為公園增添了多一份温柔的氣質，與海相映。

海邊大草坪，帶小孩放電散步

公園內有好幾塊開闊的草坪，適合野餐、帶小孩放電。沒有帶裝備的話，也可以坐在草坪旁的長椅上小憩。眼前是純淨透藍的大海，海風吹拂，帶來了屬於這片海的愜意。

步行10分鐘，直達海上世界

連接海上世界的小路，就藏在公園的盡頭。步行10分鐘不到，就能直抵海上世界文化藝術中心。逛完公園來看展覽、面朝大海喝咖啡，晃晃悠悠的下午便過去了。

傍晚去太子灣嗎？（深圳版）

太子灣濱海岸線公園

地址：南山區匯海路與太子灣路交叉口280米

交通：地鐵12號線太子灣站C出口

