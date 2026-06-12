首家海底撈大排檔登陸羅湖　海鮮牛肉新鮮現切　220+款食材任選

深圳首家「海底撈大排檔」到底有什麼不同？



1600㎡大排檔市集，全自助式吃火鍋

海底撈自己卷自己了，開了家新店叫「海底撈大排檔火鍋」，人均更低，菜品更豐富，來搶自己生意了。

最近深圳首店開了，就在東門太陽百貨5樓，佔地1600m²，能容納400人同時用餐，全場220多款時令涮菜，全部推車自助拿。

全自助，無服務，從鍋底到菜品全部自取

每桌配4層小推車

和傳統海底撈傳統模式不同，海底撈大排檔採用全自助模式，每桌一輛4層小推車，想吃什麼直接從檔口拿就好。

6種色盤，按盤計費，人均便宜20%

食材面對面現切現取

自助涮菜按藍、粉、白、黑、灰、紫6款盤子分裝，最便宜的藍色盤只要3.4元（人民幣，下同）/盤。整體人均比海底撈便宜20%，而且每份菜品的量比較均衡，吃多少拿多少，不會浪費。

220+款食材任選，哪些值得吃

全場檔口包含220+款涮菜，就像在逛海鮮市場+生鮮超市一樣，50+鮮活海鮮，10+款鮮切牛肉，還有各類葷菜素菜、小吃甜品。

10+款鍋底，自選上桌

桌上自助續加湯底

除了涮菜，鍋底也是自選的，麻辣、番茄、冬陰功、花膠雞、毋米粥……一共11款，1人1鍋，想換口味也可以隨時換。

海鮮檔口，現撈現殺

海鮮檔口是店裏最熱門的區域，每一款能看到廚師從水池裏撈出來處理擺盤的過程，小青龍、黑虎蝦、生蠔、鮑魚、大閘蟹、白玉帶子、海參……應有盡有。價格最低只要10.2元一份，大部分價格都在14.96元-19.72元之間，非常的親民了。

鮮切牛肉檔口，每日配送到店

鮮切的牛肉檔口，專選安格斯牛種當日屠宰、1天2次配送，4小時內從屠宰場直送門店，14.96元就能拿下一盤，鮮紅的色澤、均勻的肥瘦紋理，肉質細嫩，汁水超足。

鐵板燒烤檔口，按號排隊取餐

鐵板燒烤檔口目前主要供應生蠔、榴蓮、鵝肝、炒飯，想吃需要提前跟師傅拿號，製作好了再根據號碼領取，相比起其他海鮮自助，這裏的流程稍微慢了點，而且每次只出一份，喜歡生蠔和榴蓮的朋友要耐心排隊了。

10+檔口，全部自助選取

10.2元-44.96元

全場10+檔口，所有菜品自由選擇，不過有些菜品的分量相對較小，可能要多拿一點才夠分量。還有精釀啤酒區可以自己打啤酒，各款酒水飲料也可以自取，選擇豐富。

+ 1

開在東門太陽百貨廣場，營業至清晨7:00

海底撈大排檔火鍋深圳首店，開在東門太陽百貨5樓，從早上10點開到次日清晨7點，通宵營業，想吃火鍋隨時可以來。用餐高峰期會遇上排隊的情況，目前還沒開放提前預約，記得提前來取號。

+ 5

全店海水藍配色，變身海鮮大排檔

店裏的設計以海水藍為主，和原來海底撈的紅色形成強烈對比，進店就像走進深海，波光粼粼，推車選菜就像是在海底探索一樣。

全自助式吧枱，吃火鍋更方便舒適

除了檔口，店裏的吧枱都是全自助式的，圍裙、髮箍、碗筷、杯碟、調料都是可以按需取用，很方便。

晶片餐盤，一鍵掃描付款

吃完火鍋後，把涮菜的盤子統一放到桌下的籃子裏，服務員的掃描機，可以一鍵掃描所有盤子的晶片，就能馬上得出賬單總額了。

海底撈大排檔火鍋

點評人均：￥129

地址：羅湖區解放路太陽百貨5樓

交通：地鐵1/3老街站C口步行400m

營業時間：10:00-次日07:00

